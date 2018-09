【続報！】　『アウトランダー』シーズン４のエピソード・タイトル、脚本家・監督の顔ぶれが判明しました！

11月4日より全米放送が始まる人気ドラマ『アウトランダー』シーズン4。その全13話のエピソード・タイトルおよび脚本家・演出家の顔ぶれが正式に発表されました。

まずは、それぞれのエピソード・タイトルと担当する脚本家・演出家を見ていきましょう。なお、第7話以降のタイトルはまだ決まっていません。

LOS ANGELES, CA - MARCH 18: (L-R) GoldDerby President Tom O'Neil, Caitriona Balfe, Sam Heughan, Ronald D. Moore, Maril Davis, Matthew B. Roberts, Toni Graphia and Jon Gary Steele speak on stage at the STARZ Outlander FYC Event at Linwood Dunn Theater on March 18, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for STARZ)

Ep. 401「America the Beautiful」脚本:マシュー・B・ロバーツ、トニ・グラフィア 演出:ジュリアン・ホームズ

Ep. 402「Do No Harm」脚本:カレン・キャンベル 演出:ジュリアン・ホームズ

Ep. 403「The False Bride」脚本:ジェニファー・イェール 演出:ベン・ボルト

Ep. 404「Common Ground」脚本:ジョイ・ブレイク 演出:ベン・ボルト

Ep. 405「Savages」脚本:ブロンウィン・ギャリティ 演出:デニーズ・ディ・ノヴィ

Ep. 406「Blood of My Blood」脚本:シャナイア・フェウェル 演出:デニーズ・ディ・ノーヴィ

Ep. 407「未定」脚本:シャノン・ゴス 演出:ジェニファー・ゲッツィンガー

Ep. 408「未定」脚本:ルーク・シェルハース 演出:ジェニファー・ゲッツィンガー

Ep. 409「未定」脚本:マシュー・B・ロバーツ、トニ・グラフィア 演出:デヴィッド・ムーア

Ep. 410「未定」脚本:ルーク・シェルハース 演出:デヴィッド・ムーア

Ep. 411「未定」脚本:ブロンウィン・ギャリティ、シャナイア・フェウェル 演出:メアジー・アルマス

Ep. 412「未定」脚本:カレン・キャンベル 演出:メアジー・アルマス

Ep. 413「未定」脚本:トニ・グラフィア 演出:スティーブン・ウールフェンデン

LOS ANGELES, CA - MARCH 18: (L-R) GoldDerby President Tom O'Neil, Caitriona Balfe, Sam Heughan and Ronald D. Moore speak on stage at the STARZ Outlander FYC Event at Linwood Dunn Theater on March 18, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for STARZ)

海外ドラマ・ファンなら既にご存知の方も多いとは思いますが、アメリカのテレビでは一般的に、陣頭指揮を執るクリエイターのもとで複数の脚本家がチームとなり、脚本会議を重ねながらお互いにアイディアを出し合ってストーリーの流れを決定。各エピソードを担当する脚本家は、その決定内容に沿って脚本を仕上げます。そこは1人の脚本家に全てが任されることの多い日本のドラマとは大きく異なる点ですね。また、脚本家チームの一員として経験を重ねると製作チームにも名を連ねるようになり、シーズンごとに役職のランクもアップします。例えば『アウトランダー』ですと、シーズン1から脚本家チームに参加しているマシュー・B・ロバーツは、プロデューサー→共同製作総指揮→製作総指揮といった具合に昇進。これが実績となり、やがてクリエイターとして自分の番組を持つようになる人もいます。

で、番組スタート当初からの脚本家メンバーが、マシュー・B・ロバーツとトニ・グラフィアの2人だけになった今回のシーズン4。『One Tree Hill』のシャナイア・フェウェル、『アンダー・ザ・ドーム』のブロンウィン・ギャリティ、『レギオン』のジェニファー・イェールが初参加で、それ以外はシーズン3からの続投となります。

LOS ANGELES, CA - MARCH 18: Sam Heughan arrives at the STARZ Outlander FYC Event at Linwood Dunn Theater on March 18, 2018 in Los Angeles, California.

また、監督では英国ドラマ『MI-5 英国機密諜報部』や『ストライクバック』の演出を長年に渡って手掛けるジュリアン・ホームズ、伝説の警察ドラマ『ヒル・ストリート・ブルース』など’80年代からキャリアを誇るベン・ボルト、『ヘザース/ベロニカの熱い日』(’89)や『シザーハンズ』(’90)以降のティム・バートン監督作品のプロデューサーとして有名なデニーズ・ディ・ノヴィ、『ビューティ&ビースト/美女と野獣』や『The 100/ハンドレッド』のメアジー・アルマス、映画『ハリー・ポッター』シリーズや『ファンタスティック・ビースト』シリーズの第2班監督を務めているスティーブン・ウールフェンデンが今シーズン初参加。前シーズンからの続投はジェニファー・ゲッツィンガーとデヴィッド・ムーアの2人だけです。

LOS ANGELES, CA - MARCH 18: (L-R) Ronald D. Moore, Sam Heughan, Caitriona Balfe, Maril Davis, Jon Gary Steele, Toni Graphia and Matthew B. Roberts attend the STARZ Outlander FYC Event at Linwood Dunn Theater on March 18, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for STARZ)