本イベントは2018年3月に開催した、黒ウィズ5周年記念イベント「Birth Of New Order」の続編となっている。神にも似た存在、審判獣によって全ての善悪が決定される世界で〈サンクチュア〉と〈インフェルナ〉という2つの審判を下された人々の物語が展開する。これらのイベントで活躍する精霊たちも新しくガチャに登場している。

■新イベント「Birth Of New Order2 大罪」概要

神にも似た存在、審判獣によって全ての善悪が決定される世界。大地は、善とみなされた人の住む聖域〈サンクチュア〉と、聖域を追い出された者たちが暮らす〈インフェルナ〉に分かれ、人々は互いに憎しみあっていた。大審判獣エンテレケイア暴走の後、〈インフェルナ〉の瘴気(しょうき)に汚染された地域から民を守るため、〈インフェルナ〉の戦士を率いる少女・イスカは戦争を始める決意を固める――。

登場キャラクター紹介(一部)

暁天に響もす真理 リュオン・テラム(CV:小野友樹)

元〈サンクチュア〉の執行騎士団長。部下たちに気を使う繊細な一面を見せながら、厳しさも備えている。反乱軍を潰すために望まぬ戦いを挑むことに…。

暁を堕とす紅き星 イスカ・ニルヴァ(CV:種田梨沙)

心優しい少女だが、〈インフェルナ〉の人々のために戦うことを決意する。彼女の体には人間の血と審判獣の血が流れている。

忘我の果てに ラーシャ・ルツス(CV:桑島法子)

リュオンの部下であった元執行騎士。審判獣・ハーデスとの同調が進み、精神そのものが飲み込まれつつある。

イベント特設サイト

https://colopl.co.jp/magicianwiz/lp/bono2/

イベント開催期間

2018年9月28日(金)16:00~10月31日(水)15:59 開催予定

また、本イベントで活躍している新精霊はガチャに登場しております。

Birth Of New Order2ガチャ 開催期間

2018年9月28日(金)16:00~10月18日(木)15:59 開催予定

※【SS】以上は、「Birth Of New Order2精霊」のみが登場するガチャです。

※【SS】は精霊のレアリティを表します。

※詳しくはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※開催期間は予告なく変更する場合がございます。

※「Birth Of New Order2精霊」は、今後のイベント開催の際、再登場する場合があります。

※「Birth Of New Order2精霊」は「Birth Of New Order2ガチャ」でのみ登場いたします。

(C)2013-2018 COLOPL, Inc.