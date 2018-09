【スポーツの秋】元アスリートや格闘家など、スポーツ万能な海外スターまとめ

海外ドラマ・映画で活躍しているスターの中からスポーツ万能な人たちをピックアップ。競泳の選手から花形のアメフト選手まで、俳優になる前に活躍していたスポーツ種目と共にまとめました。

ジェイソン・ステイサム

『トランスポーター』、『アドレナリン』、『ワイルド・スピード』シリーズなど、多数の代表作を持つ人気アクション俳優のジェイソン・ステイサム。

アクション映画で見せるマッチョな肉体を持つジェイソン・ステイサムは水泳の飛込競技の選手でした。その実力でイギリス代表チームに所属していました。

引退後にモデルに転身し、1998年に映画『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』で俳優デビューし、ブレイクし、今やアクション映画には欠かせない俳優です。

ジェイソン・ステイサム主演の新作映画『MEG ザ・モンスター』が大ヒット中です!

ドウェイン・ジョンソン

“ザ・ロック”ことドウェイン・ジョンソンは、アメリカのプロレス団体<WWE>で“ビッグ4”の一人として人気を博したレスラーです。

『ハムナプトラ2/黄金のピラミッド』などのゲスト出演した事をきっかけに、俳優に転身。レスラーとしての人気と体格を売りに、肉体派のアクションスターとして数々の映画に出演。スクリーンとリングの両方で活躍。そして、2016年にはアメリカの「フォーブス誌」で<最も稼いだ男優2016>で1位となりました。

また、ドウェイン・ジョンソンの父親ロッキー・ジョンソンもプロレスラーでした。ロッキーは、初の黒人レスラーとしてアメリカで人気と地位を獲得し、その半生が『Ring King』というタイトルで映画化されるそうです。

エレン・デジェネレス

アメリカの人気トーク番組で看板番組『エレンの部屋』を持つコメディアンのエレン・デジェネレス。

最近は、全米オープンテニス2018で優勝し世界的に有名となった大坂なおみ選手がゲスト出演し、話題となりました。

そんなエレン・デジェネレスもテニス選手だった過去があるそうです。今でもテニスは得意。

ジーナ・カラーノ

大学時代にムエタイをはじめ、女子総合格闘技の選手として活躍。アメリカのスポーツ週刊誌「Sports Illustrated」に<最もスポーツ界に影響力のある女子選手>として紹介されました。

スティーブン・ソダーバーグの監督の映画『エージェント・マロリー(2012)』で初主演を務め、アクションを披露しました。

2014年にはドラマ『ALMOST HUMAN/オールモスト・ヒューマン』にもゲスト出演しています。

最近では『デッドプール(2016)』に出演。エンジェル・ダストに扮し、コロッサスとガチンコバトルを繰り広げました。

Stefan Kapicic and Gina Carano in Deadpool (2016)

パトリック・デンプシー

『グレイズ・アナトミー 恋の解剖学』で人気となった俳優パトリック・デンプシーは、レーシングドラバーとして活躍している事でも有名です。

2009年からル・マン24時間レースや、FIA世界耐久選手権にも出場しています。

ル・マン24時間レースでは、2015年の第三レースで“LMGTE-Amクラス”で2位に入賞。同年の富士6時間耐久レースでは、“LMGTE-Amクラス”で初優勝を果たしました。

また、2017年には自転車プロロードレース<ジロ・デ・イタリア>にゲスト出場しました。

<ジロ・デ・イタリア>は23日間で自転車でイタリアを一周するロードレースで、2017年は100回目の記念大会でした。パトリック・デンプシーは第7ステージ<カストロヴィッラリからアルベロベッロ、224キロメートル)を選手らと共に滑走しました。

2018年には、パトリック・デンプシー主演のミステリー・ドラマ 「The Truth About the Harry Quebert Affair(原題)」のパイロット版は放送されましたが、日本上陸までなるかは未定。

スティーヴ・カレル

スポーツマンの俳優といえば、マッチョなイメージを思い浮かべますが・・・。

2005年映画『40歳の童貞男』でブレイク。冴えない中年男性のイメージが強いスティーヴ・カレルですが、実はかつてアイスホッケーのチームに在籍し、キーパーをしていたそうです。

現在は、ティモシー・シャラメと共演する映画『Beautiful Boy(原題)』が公開待機中です。

マーク・ハーモン

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のギブス役で人気のマーク・ハーモンは元アメフト選手です。

UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)でアメリカンフットボールのクォーターバックとして活躍しました。また、マーク・ハーモンはスポーツが出来るだけでなく、情報学専攻を、首席の成績で卒業。文武両道の大学生だったようです。

また、マーク・ハーモンの父親トム・ハーモンは、戦後活躍したNFLのフットボール選手だったそうです。

ジェイミー・フォックス

ジェイミー・フォックスは、2004年に映画『Ray/レイ』アカデミー主演男優賞を受賞した事でも有名な俳優です。

高校時代にアメリカンフットボールのクォーターバック選手として活躍、その頃はバスケットボールと掛け持ちしていたほどスポーツ万能でした。1000ヤード超えのパスを成功させる記録を作り、NFL入りも狙っていたそうです。

1999年のオリバー・ストーン監督映画『エニイ・ギブン・サンデー』では、アメリカンフットボール選手だった経験を活かし役をゲットできたとか。

現在は、2018年公開予定の映画『ロビン・フッド』でタロン・エガートンと共演します。

チャニング・テイタム

映画『マジック・マイク』で有名になったチャニング・テイタムも学生時代にアメリカン・フットボール、陸上、バスケットボールをやっていたアスリートです。アメリカン・フットボールでは奨学金をもらい大学へ進学するほど。

しかし、大学を中退し、地元でセールスマンをしたり、ストリップ・クラブでストリッパーをしたり、スポーツで鍛えられた肉体を別の方向で活かしていました。高校時代の花形のアメフト選手のその後、といったドラマでよく見るバターンですが・・・。持ち前のルックスが功を奏したのか、モデルとしてスカウトされ、CM等で活躍し、映画主演を獲得するまでに至りました。

それ以外に、アメリカンフットボールをやっていた俳優は、トミー・リー・ジョーンズやロビン・ウィリアムズ、シルヴェスター・スタローンという大物俳優などがいます。

元アスリートの俳優だから鍛えられた肉体になるとは限りませんが、身体作りで趣味でスポーツをするセレブも沢山います。