台風２４号（チャーミー）県内３５市町村が避難所を開設（２８日午後１１時現在）

台風２４号の接近に伴い、２８日午後１１時現在、県内３５市町村が避難所を開設している。避難所は以下の通り。

【那覇市】城岳小学校、安謝小学校、小禄南公民館、県立那覇商業高等学校、石嶺公民館、若狭公民館、那覇市保健所、那覇市役所本庁前、那覇市津波避難ビル、那覇西高校、首里公民館

【宜野湾市】赤道老人福祉センター

【石垣市】石垣市健康福祉センター

【浦添市】浦添市役所

【名護市】世冨慶区公民館、名護中央公民館、名護市役所久志支所、屋我地支所、屋部支所、羽地支所、豊原地区会館

【糸満市】糸満市役所

【沖縄市】沖縄市役所、かりゆし園

【豊見城市】間嘉部コミュニティセンター、豊見城市役所

【うるま市】うるま市役所本庁舎、勝連地区公民館、平安座公民館、石川消防署

【宮古島市】下地公民館、大神島離島振興コミュニティセンター、宮古島市役所上野庁舎、同市役所伊良部庁舎、同市役所城辺庁舎、同市役所平良庁舎、来間離党振興総合センター、池間地区防災センター

【南城市】南城市役所（新庁舎）

【国頭村】国頭村役場、楚洲あさひの丘

【大宜味村】

【東村】川田公民館、慶佐次区公民館、有銘区公民館、東村保健福祉センター

【今帰仁村】今帰仁村コミュニティセンター

【本部町】本部町役場

【恩納村】冨着公民館、名嘉真公民館、恩納村役場

【宜野座村】城原区公民館、宜野座区公民館、宜野座村地域福祉センター、惣慶区公民館、松田区公民館、漢那区公民館、福山区公民館

【金武町】伊芸地区公民館、屋嘉地区公民館、金武町総合保健福祉センター

【伊江村】伊江村役場

【読谷村】読谷村村役場

【嘉手納町】嘉手納町役場

【北谷町】ちゃたんニライセンター、保健相談センター

【北中城村】北中城村立中央公民館

【中城村】中城南小学校

【西原町】西原町町民交流センター

【与那原町】与那原町社会福祉センター

【南風原町】総合保険福祉防災センター

【渡嘉敷村】渡嘉敷村役場

【座間味村】座間味村保健センター、座間味村役場

【粟国村】東ふれあいセンター

【渡名喜村】渡名喜村多目的活動施設

【南大東村】

【北大東村】

【伊平良村】

【伊是名村】伊是名村保健センター

【久米島町】久米島町役場仲里庁舎、具志川農村環境改善センター

【八重瀬町】八重瀬町町役場庁舎

【多良間村】多良間村役場

【竹富町】

【与那国町】