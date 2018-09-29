『グレイテスト・ショーマン』ノミネート！優れた振り付けを表彰

映画、テレビ、音楽ビデオ、その他メディアで発表された優れた振り付け（コレオグラフィー）を表彰する、第8回ワールド・コレオグラフィー・アワードのノミネーションが発表され、ヒュー・ジャックマン主演の映画『グレイテスト・ショーマン』、テレビドラマ「マーベラス・ミセス・メイゼル」などがノミネートされた。
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デジタルコンテンツ個人部門では、マリアン・ヒルの楽曲「ダウン」のダンス・ビデオのコレオグラフィーをしたHOKこと、小西北斗がノミネートされている。
授賞式は10月23日（現地時間）にビバリーヒルズで行われ、当日は、ダンスの様相を一変させた人に贈られるジョー・トレメイン・レガシー・アワードも授与されるとのこと。今年は、「グレイズ・アナトミー」のキャサリン・エイヴリー役で知られるデビー・アレンに贈られる。ダンサー、振付師、ブロードウェイ女優でもある彼女は、『フェーム』や「フェーム／青春の旅立ち」のリディア役で有名。ロサンゼルスのDADA（デビー・アレン・ダンス・アカデミー）の創設者でもある。
第8回ワールド・コレオグラフィー・アワードの映画、テレビ部門のノミネーションは以下の通り。（澤田理沙）
■映画部門
『グレイテスト・ショーマン』 アシュレイ・ウォーレン
『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』エミリー・ゴールドブラム
『ディセンダント2』 ケニー・オルテガ、トニー・テスタ
『グレイテスト・ショーマン』（曲：ジ・アザー・サイド（原題）/ The Other Side） ダニエル・“クラウド”・カンポス、タマラ・レヴィンソン
『ブリング・イット・オン：ワールドワイド ＃チアースマック（原題）/ Bring It On:Worldwide #Cheersmack』 トニー・ゴンザレス、クリス・モス
■テレビドラマ部門
「クレイジー・エックス・ガールフレンド」 キャスリン・バーンズ
「THE FLASH/フラッシュ」 ザック・ウッドリー、ケリー・コンノ
「ザ・リアル・オニールズ（原題）/ The Real O’neals」 フレッド・タラックセン
「マーベラス・ミセス・メイゼル」 マルグリット・デリックス
「クレイジー・エックス・ガールフレンド」（別曲）キャスリン・バーンズ