『グレイテスト・ショーマン』ノミネート！優れた振り付けを表彰

映画部門にノミネートされた『グレイテスト・ショーマン』 - Twentieth Century Fox Film Corporation / Photofest / ゲッティ イメージズ

　映画、テレビ、音楽ビデオ、その他メディアで発表された優れた振り付け（コレオグラフィー）を表彰する、第8回ワールド・コレオグラフィー・アワードのノミネーションが発表され、ヒュー・ジャックマン主演の映画『グレイテスト・ショーマン』、テレビドラマ「マーベラス・ミセス・メイゼル」などがノミネートされた。

【動画】 ヒュー・ジャックマンが熱唱！映画『グレイテスト・ショーマン』本編映像

　デジタルコンテンツ個人部門では、マリアン・ヒルの楽曲「ダウン」のダンス・ビデオのコレオグラフィーをしたHOKこと、小西北斗がノミネートされている。

　授賞式は10月23日（現地時間）にビバリーヒルズで行われ、当日は、ダンスの様相を一変させた人に贈られるジョー・トレメイン・レガシー・アワードも授与されるとのこと。今年は、「グレイズ・アナトミー」のキャサリン・エイヴリー役で知られるデビー・アレンに贈られる。ダンサー、振付師、ブロードウェイ女優でもある彼女は、『フェーム』や「フェーム／青春の旅立ち」のリディア役で有名。ロサンゼルスのDADA（デビー・アレン・ダンス・アカデミー）の創設者でもある。

　第8回ワールド・コレオグラフィー・アワードの映画、テレビ部門のノミネーションは以下の通り。（澤田理沙）

■映画部門
『グレイテスト・ショーマン』　アシュレイ・ウォーレン
ヴァレリアン　千の惑星の救世主エミリー・ゴールドブラム
『ディセンダント2』　ケニー・オルテガトニー・テスタ
『グレイテスト・ショーマン』（曲：ジ・アザー・サイド（原題）/ The Other Side）　ダニエル・“クラウド”・カンポスタマラ・レヴィンソン
『ブリング・イット・オン：ワールドワイド　＃チアースマック（原題）/ Bring It On:Worldwide #Cheersmack』 トニー・ゴンザレスクリス・モス

■テレビドラマ部門
「クレイジー・エックス・ガールフレンド」　キャスリン・バーンズ
「THE FLASH/フラッシュ」　ザック・ウッドリーケリー・コンノ
「ザ・リアル・オニールズ（原題）/ The Real O’neals」　フレッド・タラックセン
「マーベラス・ミセス・メイゼル」　マルグリット・デリックス
「クレイジー・エックス・ガールフレンド」（別曲）キャスリン・バーンズ

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

©株式会社シネマトゥデイ