女優、モデルとして活躍している新木優子さんが自身のInstagramに投稿したパリでの写真が話題になっています。

■まるでパリジェンヌ!

現地時間24日、パリ・ロンシャン競馬場内の特設会場にて開催された「ディオール 2019春夏 プレタポルテ コレクション ショー」に来場した新木さん。

Instagramではパリ滞在中に自身が撮った写真を公開。

パリ投稿第1弾は、朝の散歩の途中、セーヌ川の近くにたたずむ様子がアップされました。

朝早めに起きて、セーヌ川の近くを少し散歩☺️‼︎ #diorsaddle 私服 tops : publictokyo bottom : redcard bag : dior shoes : celine

すっかりとパリの街に溶け込んでいる姿に「絵になる…!」とファンから大きな反響が。

「ああー!可愛いっ!」

「セーヌ川のほとりを歩く美女」

「馴染みすぎて完全にパリジェンヌみたい!」

「かっこいい。絵になるね。」

さらに、着ている服が私服ということから「私服もおしゃれ!」と関心の声も。

雑誌やテレビとは違った新木さんの姿を見ることができます。

■「インスタ映え」な壁とのコラボ

パリ投稿第2弾は、おしゃれな壁をバックに撮った写真が。

パリはどこもかしこもお洒落な壁だらけ、、♡ #diorsaddle

壁もすてきですが、新木さんの美貌に多くの人たちがトリコに。

「おしゃれな壁をおしゃれに見せるのも才能」

「映えるねwww」

「さまになりすぎている…隣にいてほしいこんなお姉さん。」

「壁も可愛いけど、ゆんぴょ自体が映えてる」

■丸眼鏡もかわいい!

さらに、この投稿で丸眼鏡姿を疲労した新木さん。いつもと違った雰囲気がとても好評なようです。

「メガネっ娘…かわいい♡」

「メガネを掛けた優子ちゃんもかわいいな」

「メガネちょーいいー(笑)」

10月から始まる月9『SUITS/スーツ』(フジテレビ系)に出演するなど、忙しい中の束の間のパリを満喫したようですね。

