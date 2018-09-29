アルゼンチン代表がメンバー発表、中東でブラジルと対戦！(2018/9/28)

アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ暫定監督は28日、来月行われる親善試合に向けたメンバー31名を発表した。
アルゼンチンは11日にイラク代表と、15日にブラジル代表と対戦する。
GK：
セルヒオ・ロメロ / Sergio Romero
（マンチェスター・ユナイテッド/ENG）
ヘロニモ・ルッリ / Gerónimo Rulli
（レアル・ソシエダ/ESP）
フランコ・アルマーニ / Franco Armani
（リーベル）
DF：
ニコラス・オタメンディ / Nicolás Otamendi
（マンチェスター・シティ/ENG）
ラミロ・フネス・モリ / José Ramiro Funes Mori
（ビジャレアル/ESP）
ヘルマン・ペッセーラ / Germán Pezzella
（フィオレンティーナ/ITA）
ワルテル・カンネマン / Walter Kannemann
（グレミオ/BRA）
フアン・マルコス・フォイト / Juan Marcos Foyth
（トッテナム・ホットスパー/ENG）
ニコラス・タグリアフィコ / Nicolás Tagliafico
（アヤックス/NED）
アラン・フランコ / Alan Franco
（インデペンディエンテ）
ファブリシオ・ブストス / Fabricio Bustos
（インデペンディエンテ）
レンソ・サラビア / Renzo Saravia
（ラシン）
MF：
サンティアゴ・アスカシバル / Santiago Ascacíbar
（シュトゥットガルト/GER）
レアンドロ・パレデス / Leandro Paredes
（ゼニト・サンクトペテルブルク/RUS）
ジョバニ・ロ・チェルソ / Giovani Lo Celso
（ベティス/ESP）
フランコ・バスケス / Franco Vázquez
（セビージャ/ESP）
ロドリゴ・デ・パウル / Rodrigo De Paul
（ウディネーゼ/ITA）
ロベルト・ペレイラ / Roberto Pereyra
（ワトフォード/ENG）
フランコ・セルビ / Franco Cervi
（ベンフィカ/POR）
エドゥアルド・サルビオ / Eduardo Salvio
（ベンフィカ/POR）
ロドリゴ・バタグリア / Rodrigo Battaglia
（スポルティング/POR）
マルコス・アクーニャ / Marcos Acuña
（スポルティング・リスボン/POR）
マクシミリアーノ・メサ / Maximiliano Meza
（インデペンディエンテ）
エクセキエル・パラシオス / Exequiel Palacios
（リーベル）
FW：
クリスティアン・パボン / Cristian Pavón
（ボカ・ジュニオルス）
ゴンサロ・マルティネス / Gonzalo Martínez
（リーベル）
パウロ・ディバラ / Paulo Dybala
（ユヴェントス/ITA）
マウロ・イカルディ / Mauro Icardi
（インテル/ITA）
ラウタロ・マルティネス / Lautaro Martínez
（インテル/ITA）
アンヘル・コレア/ Ángel Correa
（アトレティコ・マドリー/ESP）
ジョバンニ・シメオネ/ Giovanni Simeone
（フィオレンティーナ/ITA）