アルゼンチン代表がメンバー発表、中東でブラジルと対戦！(2018/9/28)

アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ暫定監督は28日、来月行われる親善試合に向けたメンバー31名を発表した。

アルゼンチンは11日にイラク代表と、15日にブラジル代表と対戦する。

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GK：

セルヒオ・ロメロ / Sergio Romero
（マンチェスター・ユナイテッド/ENG）

ヘロニモ・ルッリ / Gerónimo Rulli
（レアル・ソシエダ/ESP）

フランコ・アルマーニ / Franco Armani
（リーベル）

DF：

ニコラス・オタメンディ / Nicolás Otamendi
（マンチェスター・シティ/ENG）

ラミロ・フネス・モリ / José Ramiro Funes Mori
（ビジャレアル/ESP）

ヘルマン・ペッセーラ / Germán Pezzella
（フィオレンティーナ/ITA）

ワルテル・カンネマン / Walter Kannemann
（グレミオ/BRA）

フアン・マルコス・フォイト / Juan Marcos Foyth
（トッテナム・ホットスパー/ENG）

ニコラス・タグリアフィコ / Nicolás Tagliafico
（アヤックス/NED）

アラン・フランコ / Alan Franco
（インデペンディエンテ）

ファブリシオ・ブストス / Fabricio Bustos
（インデペンディエンテ）

レンソ・サラビア / Renzo Saravia
（ラシン）

MF：

サンティアゴ・アスカシバル / Santiago Ascacíbar
（シュトゥットガルト/GER）

レアンドロ・パレデス / Leandro Paredes
（ゼニト・サンクトペテルブルク/RUS）

ジョバニ・ロ・チェルソ / Giovani Lo Celso
（ベティス/ESP）

フランコ・バスケス / Franco Vázquez
（セビージャ/ESP）

ロドリゴ・デ・パウル / Rodrigo De Paul
（ウディネーゼ/ITA）

ロベルト・ペレイラ / Roberto Pereyra
（ワトフォード/ENG）

フランコ・セルビ / Franco Cervi
（ベンフィカ/POR）

エドゥアルド・サルビオ / Eduardo Salvio
（ベンフィカ/POR）

ロドリゴ・バタグリア / Rodrigo Battaglia
（スポルティング/POR）

マルコス・アクーニャ / Marcos Acuña
（スポルティング・リスボン/POR）

マクシミリアーノ・メサ / Maximiliano Meza
（インデペンディエンテ）

エクセキエル・パラシオス / Exequiel Palacios
（リーベル）

FW：

クリスティアン・パボン / Cristian Pavón
（ボカ・ジュニオルス）

ゴンサロ・マルティネス / Gonzalo Martínez
（リーベル）

パウロ・ディバラ / Paulo Dybala
（ユヴェントス/ITA）

マウロ・イカルディ / Mauro Icardi
（インテル/ITA）

ラウタロ・マルティネス / Lautaro Martínez
（インテル/ITA）

アンヘル・コレア/ Ángel Correa
（アトレティコ・マドリー/ESP）

ジョバンニ・シメオネ/ Giovanni Simeone
（フィオレンティーナ/ITA）

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