〔草津白根山〕国道292号志賀草津道路は再び通行止めに(9/28)

気象庁が28日19:30に、草津白根山のうち白根山(湯釜付近)の噴火警戒レベルを2(火口周辺規制)に引き上げたことを受け、群馬県は管理する国道292号志賀草津道路のうち、殺生河原駐車場(草津町)～万座三差路(嬬恋村)8.5km区間を即時通行止めとしました。同区間は、21日の噴火警戒レベル1(活火山であることに留意)引き下げを受け、22日から08:00～17:00のみの日中限定として通行止めが解除され、当初はきょう29日08:00以降から冬期閉鎖(2017年は11月15日から)までは終日通行可能となる予定でした。

草津温泉ポータルサイト－道路交通情報

https://www.kusatsu-onsen.ne.jp/access/koutuu.php

群馬県－国道292号(志賀草津道路)の通行規制について

http://www.pref.gunma.jp/06/h2800071.html

【志賀草津道路の通行状況】

＜2017年＞

・11/15 13:00 天狗山ゲート(草津町)～長野県境・渋峠(中之条町)17.9km区間で冬季閉鎖。

＜2018年＞

・01/23 10:02 志賀草津道路から南に約1km以上離れた本白根山で噴火発生。

11:05 気象庁が草津白根山の噴火警戒レベルを2(火口周辺規制：警戒範囲1km)に引き上げ。

11:50 気象庁が草津白根山の噴火警戒レベルを3(入山規制：警戒範囲2km)に引き上げ。

・03/16 14:00 気象庁が草津白根山の噴火警戒レベルについて、本白根山と白根山(湯釜付近)に運用を分離。志賀草津道路から北に1km圏内となる白根山(湯釜付近)については噴火警戒レベルを1(活火山であることに留意)に。

・04/20 10:00 冬季閉鎖解除、5ヶ月ぶりに日中時間帯(07:00～18:00)で通行可能に。

・04/22 07:00 気象庁が白根山(湯釜付近)の噴火警戒レベルを2(火口周辺規制)に引き上げ。群馬県は殺生河原駐車場(草津町)～万座三差路(嬬恋村)8.5km区間について通行止めに。

・09/21 09:00 気象庁が白根山(湯釜付近)の噴火警戒レベルを1(活火山であることに留意)に引き下げ。

・09/22 08:00 5ヶ月ぶりに通行止め解除。日中時間帯(08:00～17:00)のみ通行可能に。

・09/28 19:30 気象庁が白根山(湯釜付近)の噴火警戒レベルを2(火口周辺規制)に引き上げ。群馬県は殺生河原駐車場(草津町)～万座三差路(嬬恋村)8.5km区間について通行止めに。