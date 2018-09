(画像は清川あさみInstagramのスクリーンショット)

アーティスト(芸術家)の清川あさみが投稿した3ショットが「大人美女の集まりって感じ」など、反響を呼んでいる。

■15年間「美女採集」を続ける清川あさみ

アーティストの清川は、女優やモデル・ミュージシャンなど輝いている女性を「採集」し、動植物と重ね合わせて撮影。そのポートレイトに清川自身が刺繍をほどこしていくアート作品。

美しく繊細な世界観は多くの人を魅了し、開催される個展も大人気。これまでに200人以上の女性が採集され、今年で15周年目を迎える。そんな清川が27日、自身のインスタグラムに公開したのは、女優の比嘉愛未と戸田恵梨香との3ショット。

■巨大フカヒレと美女3名

「美しい二人と巨大フカヒレに癒された夜 沢山笑った良い時間」とのコメントが添えられているとおり、3人で大きなフカヒレを持ち上げた1枚。

美しい二人と巨大フカヒレに癒された夜🙌🤩沢山笑った良い時間。 #比嘉愛未 #戸田恵梨香 #贅沢時間 #美しさがはみ出る二人w #楽し過ぎた #二人共可愛すぎて #子供みたいで #love #コードブルー組 #美女採集 @higa_manami @toda_erika.official

清川は11年前に戸田を「採集」しているが、14日の投稿で「再採集」したことを報告。

恵梨香ちゃんを最初に採集したのは11年前!大人の女性になってて動物も変えたくて再採集🎀久々で終始ワイワイと楽しかった✨凄~く美しく仕上がりそう。 #最初はシマウマ #今は何の動物にしたでしょう? #孤高でたくましい真面目な美しき野生の動物です #戸田恵梨香 #コードブルー #友人が共通 @higa_manami 💋 #美女採集 #美採集 #再採集珍しいパターン @spring_tkj #10月23日売り @hirasawa_spring

大人の女性になり、色気も増した戸田の最新アート作品が楽しみだ。

■比嘉と戸田「コード・ブルーコンビ」

比嘉と戸田は、大人気ドラマ『コード・ブルー』(フジテレビ系)で共演。以降、お互いのSNSに登場する回数も多く、プライベートでも仲がいいことがうかがえる。ファンの間では「コード・ブルーコンビ」と名称がついているようだ。

先月は、比嘉の地元・沖縄旅行の様子もお互いのインスタにアップされていた。

■「誰を採集するか意見交換か?」の憶測も

それぞれの関係性が濃~い集まりに、ネットでは「大人美女の集まり」「フカヒレがかすむ」との声も。また、清川が次に誰を「採集」するか相談しているのでは? との憶測も。ちなみに、比嘉も戸田同様「採集」された経験がある。

「大人美女の集まりって感じ。自然体な3人がまた素敵」

「かわいいな~。巨大なフカヒレがかすむくらい3人に注目しちゃう」

「もしかして、誰を採集するか意見交換的な? 響きだけ聞くと怖いけど 笑」

「美女採集大好き。次は誰を作品にしようか~なんて話ならぜひ影で聞いてみたい」

フカヒレを堪能しながら、どんな会話が繰り広げられたのか気になるところだ。