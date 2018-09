女優でモデルの黒木メイサ(30)が自身のインスタグラムを更新し、歌手でモデルの西内まりや(24)との写真をアップした。

インターネット上では、黒木のリラックスした姿や西内との親交についてなど、話題になっている。

■すっぴんと思われるナチュラルメイク

昨夜は楽しい宴でした。 お料理上手な絵美ちゃん、天使のようなはるなちゃん、小顔の妹ちゃんまりや。 会話が止まらず4時間。笑 ありがとう。 @mariya_nishiuchi_official @anurah0511 @emiuto

黒木は28日に、西内ら3人の美女と撮られた写真をアップ。自家製の梅酒と思われるビンを前に、表情を鮮やかに変えた3枚の写真では、4人全員がリラックスした笑顔をしているのが窺える。

黒木はすっぴんにも見える、ナチュラルメイク。しかし、もともとがくっきりとした顔立ちのようで、全く違和感は感じられない自然さだ。

投稿には、「昨夜は楽しい宴でした。お料理上手な絵美ちゃん、天使のようなはるなちゃん、小顔の妹まりや。会話が止まらず4時間。笑」と綴り、美女4人による宴を振り返る。そして最後に、「ありがとう」と感謝を示した。

■ネットでは「すっぴんがキレイ」の声

今回の投稿では、黒木のリラックスした雰囲気に絶賛の声が相次いでいる。

「まりやちゃんもメイサちゃんもナチュラルメイクかわいい~。絵美さんの手作り梅酒ですか? 美味しそう。輪ジミがちょい気になった(笑)」

「すっぴんですか?? めちゃくちゃキレイすぎます」

「メイサちゃんすっぴんですか? 女神」

「みんなとってもキレイです。楽しそうなのが伝わってきました」

コメントの中には、「西内まりやもナチュラルメイクでかわいい」といったコメントも見られる。

■黒木と西内の繋がりに驚きの声も

また、黒木と西内に親交があったことに対する驚きの声もあがっている。

「皆さま小顔すぎて。最近メイサちゃん、まりやちゃんのインスタにいいねしてるから、何で繋がったのかめっちゃ気になってた!!」

「まりやちゃんと繋がってたの~。この写真、美人しか写ってないです」

「まりやちゃんに似てるなぁと思ったら、まさかの本人だった」

「メイサちゃんとまりやちゃんを見れるときがくるとは! めちゃくちゃかわいい~」

黒木の投稿のコメント欄には、女優の桐谷美玲もコメント。「次美玲も誘おうって話してた」「ぜひ」というやり取りがされており、次回は宴に桐谷の参加もあるかもしれないようだ。

■自分のすっぴんに自信はある?

しらべぇ編集部では以前、全国20~30代の女性266名を対象に「すっぴん」についての調査を実施。その結果、多くの女性が「自分のすっぴんには自信がない」と回答していた。

黒木が見せた、すっぴんと思われるナチュラルメイク。そうしたメイクをSNSで披露できるのは、自信の表れなのだろうか。