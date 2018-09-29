W杯戦士が15名！パナマ代表が日本戦のメンバーを発表(2018/9/25)

パナマサッカー協会（FPF）は現地時間の25日、来月のアジア遠征に向けたメンバー20名を発表した。

GK：

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ホセ・カルデロン / José de Jesus Calderón Frias
（グアスタトヤ/GUA）

ルイス・メヒーア / Luis Ricardo Mejía Cajar
（ナシオナル/URU）

DF：

ハロルド・カミングス / Harold Oshkaly Cummings Segura
（サンノゼ・アースクエイクス/USA）

マイケル・ムリージョ / Michael Amir Murillo Bermúdez
（ニューヨーク・レッドブルズ/USA）

フィデル・エスコバル / Fidel Escobar Mendieta
（ニューヨーク・レッドブルズ/USA）

エリック・ダビス / Erick Javier Davis Grajales
（DACドゥナイスカー・ストレダ/SVK）

アドルフォ・マチャド / Adolfo Abdiel Machado
（ヒューストン・ダイナモ/USA）

フランシスコ・パラシオス / Francisco Antonio Palacios Alleyne
（サンフランシスコ）

ルイス・オバジェ / Luis Carlos Ovalle Victoria
（スポルティングSM）

MF：

アニバル・ゴドイ / Aníbal Cesis Godoy
（サンノゼ・アースクエイクス/USA）

ガブリエル・ゴメス / Gabriel Enrique Gómez Girón
（ブカラマンガ/COL）

ホセ・ルイス・ロドリゲス / Francis José Luis Rodríguez
（NKイストラ/CRO）

ジョエル・バルセナス / Edgar Joel Bárcenas Herrera
（オビエド/ESP）

リカルド・アビラ / Ricardo Guardia Ávila
（ウニベルシタリオ）

クリスティアン・マルティネス / Cristian Jesús Martínez
（コロンバス・クルー/USA）

ミゲル・カマルゴ / Miguel Elías Camargo Cañizales
（ミネロス/VEN）

アルマンド・クーペル / Armando Enrique Cooper Whitaker
（ディナモ・ブカレスト/ROU）

FW：

ガブリエル・トーレス / Gabriel Arturo Torres Tejada
（ウアチパト/CHI）

アブディエル・アロージョ / Abdiel Arroyo Molinar
（サンタクララ/POR）

ロランド・ブラックバーン / Rolando Manrique Blackburn Ortega
（ザ・ストロンゲスト/BOL）

今夏、悲願だったワールドカップに初出場したパナマ。

大会ではベルギー、チュニジア、イングランドという厳しい組に入りグループ全敗に終わったが、イングランド相手に主将フェリペ・バロイが記念すべき初ゴールを記録した際には感動を呼んだ。

大会終了後、そのフェリペ・バロイやハイメ・ペネド、ブラス・ペレス、ルイス・テハダら高齢の“重鎮”が代表を引退。指揮官もエルナン・ダリオ・ゴメス氏が退任し、現在はガリー・ステンペル氏が暫定で務めている。

そのステンペル氏は今回、ワールドカップの大会最重量選手として話題になったロマン・トーレスや若手有望株のイスマエル・ディアスを招集しなかったものの、ワールドカップに出場した15名を選出した（残りの5名中4名も登録リストに含まれた選手である）。

パナマ代表はこのアジア遠征で12日に日本代表と、16日に韓国代表と対戦することになっている。

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