9月30日、第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体2018」サッカー競技少年男子の部(16歳以下)が開幕を迎える。

大会初日は1回戦8試合が行われ、愛媛県、福島県、広島県、佐賀県、青森県、北海道、山口県、大阪府が登場する2回戦は10月1日に行われる。決勝は10月4日にテクノポート福井総合公園スタジアムで開催される。なお、前回優勝チームの神奈川県や東京都は関東ブロック予選で敗退となっている。1回戦のカードは以下の通り。

▽1回戦

鹿児島県 vs 新潟県

千葉県 vs 京都府

兵庫県 vs 山梨県

福岡県 vs 岐阜県

徳島県 vs 福井県

山形県 vs 埼玉県

茨城県 vs 熊本県

静岡県 vs 石川県