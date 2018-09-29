第３回道議会定例会は２８日の本会議で、胆振東部地震と台風２１号の復旧・復興経費を盛り込んだ２０１８年度（平成３０年度）一般会計と公共下水道事業特別会計の両補正予算案を可決。高橋はるみ知事は、１０月１日に設置する胆振東部地震災害復興支援室の職員２人を胆振総合振興局に配置する考えを示した。赤根広介議員（登別市、北海道結志会）への答弁。

支援室は総合政策部に専任の室長（次長職）を置き、兼務職員を含めた１０人体制で被災地域の復興に向けた対策を推進する。

赤根議員は「平成１２年の有珠山噴火の時は、当時の総合企画部に災害復興室を置いた。今回の被害は有珠山噴火の１０倍以上の被害であり、このような組織が必要」と迫った。

高橋知事は「支援室の職員１０人のうち２人を胆振総合振興局に配置する。復興に向けた地域ニーズの把握に努めるなど、地元と一体となった取り組みを推進していく」と述べた。

可決・成立した補正予算のうち、地震関連の補正額は４７６億円。応急仮設住宅の整備に１２億１３００万円、ガソリンスタンド２００箇所への自家発電整備補助に５億円、酪農施設に非常用電源を接続する配電盤を整備する補助金として２億５千万円、国内外での食と観光に関するプロモーションや観光振興機構が実施する旅行商品の割引などに３億５千万円、室蘭児童相談所の外壁修繕などに１億３８８２万９千円などを盛り込んでいる。

（有田太一郎）