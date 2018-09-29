【ラグビー トップリーグ第2節】神戸製鋼がサニックスに大きく点差をつけて勝利

ジャパンラグビートップリーグ18-19第2節は9月29日 (土)、月寒で神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs 宗像サニックスブルースの試合が行われた。前半を神戸製鋼 29 - 5 サニックスで折り返し、最終スコアを神戸製鋼が69 - 5でサニックスを降して、64点差の大差での勝利となった。
メンバー
■ 神戸製鋼コベルコスティーラーズ
1 PR 平島久照
2 HO 鹿田翔平
3 PR 渡邉隆之
4 LO 張碩煥
5 LO トム・フランクリン
6 FL 橋本大輝
7 FL 橋本皓
8 NO.8 中島イシレリ
9 SH アンドリュー・エリス (Cap)
10 SO イーリニコラス
11 WTB 山下楽平
12 CTB トニシオ・バイフ
13 CTB リチャード・バックマン
14 WTB 井関信介
15 FB 山中亮平
16 RE 有田隆平
17 RE 山崎基生
18 RE 山下裕史
19 RE タウムア・ナエアタ
20 RE 谷口到
21 RE 日和佐篤
22 RE 清水晶大
23 RE 今村雄太
■ 宗像サニックスブルース
1 PR ヘンカス・ファンヴィック
2 HO 隈本浩太
3 PR ジョンロイ・ジェンキンソン
4 LO 福坪龍一郎 (Cap)
5 LO 加藤一希
6 FL ジェームス・ムーア
7 FL 濱里祐介
8 NO.8 サム・チョンキット
9 SH 濱里耕平
10 SO 田代宙士
11 WTB アンドリュー・エブリンハム
12 CTB 南橋直哉
13 CTB 森林啓斗
14 WTB カーン・ヘスケス
15 FB 盛田気
16 RE 星本泰憲
17 RE 佐々木駿
19 RE 鶴岡怜志
20 RE 金堂礼
21 RE 金城佑
22 RE ジェイソン・エメリー
23 RE アヒオシリバ