【ラグビー トップリーグ第2節】神戸製鋼がサニックスに大きく点差をつけて勝利

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第2節は9月29日 (土)、月寒で神戸製鋼コベルコスティーラーズ vs 宗像サニックスブルースの試合が行われた。前半を神戸製鋼 29 - 5 サニックスで折り返し、最終スコアを神戸製鋼が69 - 5でサニックスを降して、64点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 神戸製鋼コベルコスティーラーズ

1　PR　平島久照

2　HO　鹿田翔平

3　PR　渡邉隆之

4　LO　張碩煥

5　LO　トム・フランクリン

6　FL　橋本大輝

7　FL　橋本皓

8　NO.8　中島イシレリ

9　SH　アンドリュー・エリス (Cap)

10　SO　イーリニコラス

11　WTB　山下楽平

12　CTB　トニシオ・バイフ

13　CTB　リチャード・バックマン

14　WTB　井関信介

15　FB　山中亮平

16　RE　有田隆平

17　RE　山崎基生

18　RE　山下裕史

19　RE　タウムア・ナエアタ

20　RE　谷口到

21　RE　日和佐篤

22　RE　清水晶大

23　RE　今村雄太

■ 宗像サニックスブルース

1　PR　ヘンカス・ファンヴィック

2　HO　隈本浩太

3　PR　ジョンロイ・ジェンキンソン

4　LO　福坪龍一郎 (Cap)

5　LO　加藤一希

6　FL　ジェームス・ムーア

7　FL　濱里祐介

8　NO.8　サム・チョンキット

9　SH　濱里耕平

10　SO　田代宙士

11　WTB　アンドリュー・エブリンハム

12　CTB　南橋直哉

13　CTB　森林啓斗

14　WTB　カーン・ヘスケス

15　FB　盛田気

16　RE　星本泰憲

17　RE　佐々木駿

19　RE　鶴岡怜志

20　RE　金堂礼

21　RE　金城佑

22　RE　ジェイソン・エメリー

23　RE　アヒオシリバ

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