【J3第25節】富山がYS横浜から逃げ切る

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷ スタジアム平塚でY.S.C.C.横浜 vs カターレ富山の試合が行われました。
富山はYS横浜を激しく攻め立て、2 - 0と2点のリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、攻める展開を作り出しのはYS横浜、富山のゴールを割り、得点をしますが逆転まで至らず。
最終スコアは2 - 1となり、富山は、1点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ Y.S.C.C.横浜
GK 1 浅沼 優瑠
DF 9 大泉 和也
DF 3 宗近 慧
DF 5 中西 規真
DF 25 西山 峻太
MF 23 三沢 直人
MF 6 小澤 光
MF 14 後藤 京介
MF 8 吉田 明生
MF 15 奥田 晃也
FW 11 北脇 健慈
GK 39 趙 天賜
MF 7 宮尾 孝一
MF 4 土館 賢人
MF 17 河野 諒祐
FW 10 辻 正男
FW 28 リンジェ ジャブラニ アリ
FW 20 進 昂平
■ カターレ富山
GK 1 永井 堅梧
DF 3 代 健司
DF 15 ルーカス ダウベルマン
DF 19 柳下 大樹
DF 13 佐々木 一輝
MF 6 差波 優人
MF 22 椎名 伸志
MF 10 新井 瑞希
FW 9 苔口 卓也
FW 7 佐々木 陽次
FW 24 前嶋 洋太
GK 21 太田 岳志
DF 4 楠元 秀真
MF 2 脇本 晃成
MF 14 川上 エドオジョン 智慧
MF 41 木村 裕
FW 11 才藤 龍治
FW 27 大谷 駿斗
スタッツ
YS横浜富山CK数82PK数00オフサイド数41シュート数134直接FK数1312警告数30退場数01間接FK数41