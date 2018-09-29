【J3第25節】富山がYS横浜から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷ スタジアム平塚でY.S.C.C.横浜 vs カターレ富山の試合が行われました。
富山はYS横浜を激しく攻め立て、2 - 0と2点のリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、攻める展開を作り出しのはYS横浜、富山のゴールを割り、得点をしますが逆転まで至らず。
最終スコアは2 - 1となり、富山は、1点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ Y.S.C.C.横浜

GK　1　浅沼　優瑠
DF　9　大泉　和也
DF　3　宗近　慧
DF　5　中西　規真
DF　25　西山　峻太
MF　23　三沢　直人
MF　6　小澤　光
MF　14　後藤　京介
MF　8　吉田　明生
MF　15　奥田　晃也
FW　11　北脇　健慈

GK　39　趙　天賜
MF　7　宮尾　孝一
MF　4　土館　賢人
MF　17　河野　諒祐
FW　10　辻　正男
FW　28　リンジェ　ジャブラニ　アリ
FW　20　進　昂平

■ カターレ富山

GK　1　永井　堅梧
DF　3　代　健司
DF　15　ルーカス　ダウベルマン
DF　19　柳下　大樹
DF　13　佐々木　一輝
MF　6　差波　優人
MF　22　椎名　伸志
MF　10　新井　瑞希
FW　9　苔口　卓也
FW　7　佐々木　陽次
FW　24　前嶋　洋太

GK　21　太田　岳志
DF　4　楠元　秀真
MF　2　脇本　晃成
MF　14　川上　エドオジョン　智慧
MF　41　木村　裕
FW　11　才藤　龍治
FW　27　大谷　駿斗

スタッツ

YS横浜富山CK数82PK数00オフサイド数41シュート数134直接FK数1312警告数30退場数01間接FK数41

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