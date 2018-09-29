【J3第25節】富山がYS横浜から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、Ｓｈｏｎａｎ ＢＭＷ スタジアム平塚でY.S.C.C.横浜 vs カターレ富山の試合が行われました。

富山はYS横浜を激しく攻め立て、2 - 0と2点のリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、攻める展開を作り出しのはYS横浜、富山のゴールを割り、得点をしますが逆転まで至らず。

最終スコアは2 - 1となり、富山は、1点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ Y.S.C.C.横浜

GK 1 浅沼 優瑠

DF 9 大泉 和也

DF 3 宗近 慧

DF 5 中西 規真

DF 25 西山 峻太

MF 23 三沢 直人

MF 6 小澤 光

MF 14 後藤 京介

MF 8 吉田 明生

MF 15 奥田 晃也

FW 11 北脇 健慈

GK 39 趙 天賜

MF 7 宮尾 孝一

MF 4 土館 賢人

MF 17 河野 諒祐

FW 10 辻 正男

FW 28 リンジェ ジャブラニ アリ

FW 20 進 昂平

■ カターレ富山

GK 1 永井 堅梧

DF 3 代 健司

DF 15 ルーカス ダウベルマン

DF 19 柳下 大樹

DF 13 佐々木 一輝

MF 6 差波 優人

MF 22 椎名 伸志

MF 10 新井 瑞希

FW 9 苔口 卓也

FW 7 佐々木 陽次

FW 24 前嶋 洋太

GK 21 太田 岳志

DF 4 楠元 秀真

MF 2 脇本 晃成

MF 14 川上 エドオジョン 智慧

MF 41 木村 裕

FW 11 才藤 龍治

FW 27 大谷 駿斗

スタッツ

YS横浜富山CK数82PK数00オフサイド数41シュート数134直接FK数1312警告数30退場数01間接FK数41