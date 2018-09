山崎エリイさんが新曲に込めた想いやレコーディングの裏話を語った『Starlight』発売フリーイベントをレポート

2018年8月21日(火)、お台場ヴィーナスフォート2F 教会広場にて、『山崎エリイ 2nd Single「Starlight」発売記念フリーイベント』が行われ、フリートーク、新曲披露、ハイタッチ会が実施されました。

8月22日に発売となったセカンドシングル『Starlight』は、前作『十代交響曲』から約1年4か月ぶりとなる、ファン待望のニューシングル。イベントでは、TVアニメ「七星のスバル」ED曲『Starlight』に加え、カップリング曲『Steady』を披露しました。

初タイアップを知ったときの山崎さんの心境は?

イベントがスタートすると、会場の大きな拍手と声援に包まれながら山崎さんが登場。早速、フリートークコーナーへ。

シングル発売前日を迎えての心境を聞かれた山崎さんは、レコーディングが5月ということもあり、まだまだ先に感じていたそう。そんな中で迎えたリリース日は「あっという間でした」とのことです。

また、久々のシングルリリースということで、楽曲発表の際は「ドキドキしていた」という山崎さん。その中でファンの方から「ありがとう!」「おめでとう!」という声援を聞き、「挑戦したことがない世界観も歌っていきたい」と思ったそうです。

今回、山崎さんにとって、初のタイアップとなった本作。タイアップが決まったときの想いを聞かれると「嬉しすぎました(笑)」と語ったうえで、新たに自分の曲を聞いてくれる方や原作のファンの方に失礼がないよう、「気持ちをたくさん込めて歌わせていただこう」と決意したそう。

「前に踏み出す強さも必要」と歌い方を変えた裏話も

また、最初は柔らかく包み込むようなイメージを持っていたため、プリプロでは囁くような歌い方をしていたという山崎さん。その後、音源を聞いて、「ちょっと、違うかも……」と感じたそう。

それからレコーディング本番までにじっくり考えを深め、「弱い部分と過去と向き合うだけでなく、前に踏み出す強さも必要なんじゃないかな」と考え、バラードだけどメリハリがあり、強弱を付けて歌詞が心に響く歌い方に変えたという。

そんな想いを込めて作りあげた『Starlight』が初OAされたテレビ放送をリアルタイムで鑑賞。エンディングで曲が流れたとき「鳥肌が立ちました。もう、言葉では言い表せない」と当時の喜びを噛みしめつつ語りました。

小学生時代と高校生時代を2曲で表現!

またカップリング曲『Steady』について「『Starlight』は大人の余裕が感じられるメロディに。『Steady』は可愛らしくもオシャレ」と山崎さん。そんな大人な雰囲気の『Starlight』と変化をつけるために、『Steady』は声を高めにして歌っているそうです。

さらに『七星のスバル』は主人公達の小学生時代と高校生時代をピックアップしている作品ということもあり、山崎さんは、その年齢の違いをイメージして歌いあげたと話します。この2曲の違いを感じながら聴くことで、より曲の世界観が楽しめそうです。

ニューシングルをリリースする山崎さんの気持ちやレコーディングの裏話を存分に語ったところで、トークパートは終了。しっとりと落ち着いた教会広場のステージにぴったりの『Starlight』を歌い上げ、初披露となる『Steady』では、『七星のスバル』のキャラクターから構想を得た振付“バッキュン”ポーズを披露しました。

ライブパートも大盛況のうちに終了。最後はハイタッチ会でファンとのコミュニケーションを楽しみ、無事にイベントは幕を下ろしました。

[取材・文/冴島友貴]

CD発売情報

山崎エリイ 2ndアルバム『夜明けのシンデレラ』

11月21日(水)発売

【初回限定盤CD+DVD】 COZX-1491~2 ¥3,800+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【通常盤】 COCX-40578 ¥3,000+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら



<CD収録内容>

1.a little little thing

作詞・作曲・編曲:hisakuni

2.Vivid my world

作詞・作曲:藤原隆之 編曲:佐藤清喜

3.十代交響曲

作詞・作曲・編曲:hisakuni

4.Flowery Dance

作詞:hotaru 作曲・編曲:横関公太

5.未完成のキャンバス

作詞:高瀬愛虹 作曲・編曲:横関公太

6.Starlight

作詞・作曲:金子麻友美 編曲:佐藤清喜

7.My Twilight

作詞:坂井竜二 作曲・編曲:水口浩次

8.Steady

作詞・作曲:金子麻友美 編曲:佐藤清喜

9.シンデレラの朝

作詞:大西洋平 作曲:鎌田瑞輝 編曲:佐藤清喜

10 ラズベリー・パーク

作詞:只野菜摘 作曲・編曲:坂部剛



<DVD収録内容>

「a little little thing」ミュージックビデオ+メイキング映像

ライブ情報

山崎エリイ SPECIAL LIVE~夜明けのシンデレラ~

日時:2018年12月23日(日)

[昼の部] 開場13:00 開演14:00 [夜の部] 開場18:00 開演19:00

会場:東京・AiiA theater

料金:全席指定 ¥6,500円(税込)



<チケット販売概要>

[昼の部]

山崎エリイオフィシャルファンクラブ「Cherii?」会員先行受付実施予定

9月14日(金)18:00~

[夜の部]

山崎エリイオフィシャルファンクラブ「Cherii?」会員先行受付実施予定

9月14日(金)18:00~

※その他、チケットの発売情報等詳細は後日発表となります。

山崎エリイオフィシャルHP

山崎エリイOfficial Music Information

山崎エリイSTAFF公式ツイッター(@eriii_musicinfo)