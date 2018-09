Discord提供のPCゲームストア、時限独占タイトル発表!『Last Year: The Nightmare』『Mad Machines』など計7作

ゲーマーに人気のチャットツール「Discord」より、以前から予告されていたPC向けゲームストアサービスの展開に関する続報が伝えられました。

今回伝えられているのは、同サービス内で実施される90日間限定の独占販売機能「First on Discord」に対応するタイトルとその詳細。公式ブログによれば、最初の「First on Discord」では『Last Year: The Nightmare』『King of the Hat』『Sinner: Sacrifice for Redemption』『At Sundown』『Bad North』『Mad Machines』『Minion Masters』の計7作が提供されるということです。

なお、このうち『Mad Machines』は早期アクセス版での配信が、『Minion Masters』は無料での提供が決定しているとのこと。ちなみに、「First on Discord」に関係しないDiscordストアの初期タイトルとしては『Dead Cells』『Frostpunk』『Into the Breach』『Pillars of Eternity II: Deadfire』『Hollow Knight』などが用意されています。

そんなDiscordによるストアサービスですが、公式ブログによれば2018年秋後半から開始予定。今回対応が判明した各タイトルの詳細はこちらから確認可能なため、気になる方は一度確認してみてはいかがでしょうか。