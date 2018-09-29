【関東大学サッカーリーグ戦2部第14節】中央が青山学院を突き放しての勝利

関東大学サッカーリーグ2部第14節は9月29日 (土)、中央大学多摩キャンパスサッカー場で中央大学 vs 青山学院大学の試合が行われました。
前半、中央は試合を有利に進め、青山学院からリードを奪う展開。
前半終了時点で、中央は3点、青山学院は0点となる。
後半に入り、青山学院は中央のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、中央は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは6 - 0となり、中央は、6点もの大差をつけ、青山学院を降しての勝利です。
メンバー
■ 中央大学
GK 1 佐川 雅寛
DF 3 渡辺 剛
DF 4 上島 拓巳
DF 2 安在 達弥
DF 6 今掛 航貴
MF 5 中村 亮太朗
MF 8 縄 靖也
MF 10 加藤 陸次樹
FW 7 野口 竜彦
FW 9 大橋 祐紀
FW 19 大久保 智明
■ 青山学院大学
GK 1 北原慶太
DF 34 後藤田亘輝
DF 3 池庭諒耶
DF 5 椿健太郎
DF 18 加倉井拓弥
MF 6 佐藤凌輔
MF 32 久保田成悟
MF 10 小泉佳穂
MF 8 瀬川泰樹
MF 11 森孝輔
FW 19 大竹将吾