【関東大学サッカーリーグ戦2部第14節】中央が青山学院を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ2部第14節は9月29日 (土)、中央大学多摩キャンパスサッカー場で中央大学 vs 青山学院大学の試合が行われました。

前半、中央は試合を有利に進め、青山学院からリードを奪う展開。

前半終了時点で、中央は3点、青山学院は0点となる。

後半に入り、青山学院は中央のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、中央は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは6 - 0となり、中央は、6点もの大差をつけ、青山学院を降しての勝利です。

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メンバー

■ 中央大学

GK 1 佐川 雅寛

DF 3 渡辺 剛

DF 4 上島 拓巳

DF 2 安在 達弥

DF 6 今掛 航貴

MF 5 中村 亮太朗

MF 8 縄 靖也

MF 10 加藤 陸次樹

FW 7 野口 竜彦

FW 9 大橋 祐紀

FW 19 大久保 智明

■ 青山学院大学

GK 1 北原慶太

DF 34 後藤田亘輝

DF 3 池庭諒耶

DF 5 椿健太郎

DF 18 加倉井拓弥

MF 6 佐藤凌輔

MF 32 久保田成悟

MF 10 小泉佳穂

MF 8 瀬川泰樹

MF 11 森孝輔

FW 19 大竹将吾