【関東大学サッカーリーグ戦2部第14節】中央が青山学院を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

関東大学サッカーリーグ2部第14節は9月29日 (土)、中央大学多摩キャンパスサッカー場で中央大学 vs 青山学院大学の試合が行われました。
前半、中央は試合を有利に進め、青山学院からリードを奪う展開。
前半終了時点で、中央は3点、青山学院は0点となる。
後半に入り、青山学院は中央のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、中央は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは6 - 0となり、中央は、6点もの大差をつけ、青山学院を降しての勝利です。

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メンバー

■ 中央大学

GK　1　佐川　雅寛

DF　3　渡辺 剛

DF　4　上島　拓巳

DF　2　安在 達弥

DF　6　今掛　航貴

MF　5　中村　亮太朗

MF　8　縄　靖也

MF　10　加藤　陸次樹

FW　7　野口　竜彦

FW　9　大橋　祐紀

FW　19　大久保　智明

■ 青山学院大学

GK　1　北原慶太

DF　34　後藤田亘輝

DF　3　池庭諒耶

DF　5　椿健太郎

DF　18　加倉井拓弥

MF　6　佐藤凌輔

MF　32　久保田成悟

MF　10　小泉佳穂

MF　8　瀬川泰樹

MF　11　森孝輔

FW　19　大竹将吾

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