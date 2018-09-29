【J1第28節】横浜FMが攻防の末、仙台から逃げ切る

J1リーグ第28節は9月29日 (土)、ニッパツ三ツ沢球技場で横浜F・マリノス vs ベガルタ仙台の試合が行われました。
横浜FMは仙台を激しく攻め立て、2 - 1とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、横浜FM、仙台共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは横浜FMの方であった。
最終スコアは5 - 2となり、横浜FMは、3点もの大差をつけ、仙台を降しての勝利です。
メンバー
■ 横浜F・マリノス
GK 21 飯倉 大樹
DF 27 松原 健
DF 44 畠中 槙之輔
DF 13 チアゴ マルチンス
DF 24 山中 亮輔
MF 6 扇原 貴宏
MF 9 大津 祐樹
MF 14 天野 純
FW 19 仲川 輝人
FW 7 ウーゴ ヴィエイラ
FW 11 遠藤 渓太
GK 31 杉本 大地
DF 4 栗原 勇蔵
MF 5 喜田 拓也
MF 8 中町 公祐
MF 15 久保 建英
MF 38 山田 康太
FW 26 イッペイ シノヅカ
■ ベガルタ仙台
GK 1 シュミット ダニエル
DF 13 平岡 康裕
DF 27 大岩 一貴
DF 6 板倉 滉
MF 17 富田 晋伍
MF 7 奥埜 博亮
MF 4 蜂須賀 孝治
MF 40 関口 訓充
FW 16 野津田 岳人
FW 20 阿部 拓馬
FW 11 石原 直樹
GK 21 関 憲太郎
DF 2 永戸 勝也
MF 10 梁 勇基
MF 23 中野 嘉大
MF 34 椎橋 慧也
FW 19 ジャーメイン 良
FW 41 ハーフナー マイク
スタッツ
横浜FM仙台CK数32PK数01オフサイド数32シュート数208直接FK数209警告数21退場数00間接FK数32