【J1第28節】横浜FMが攻防の末、仙台から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第28節は9月29日 (土)、ニッパツ三ツ沢球技場で横浜F・マリノス vs ベガルタ仙台の試合が行われました。
横浜FMは仙台を激しく攻め立て、2 - 1とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、横浜FM、仙台共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは横浜FMの方であった。
最終スコアは5 - 2となり、横浜FMは、3点もの大差をつけ、仙台を降しての勝利です。

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メンバー

■ 横浜F・マリノス

GK　21　飯倉　大樹
DF　27　松原　健
DF　44　畠中　槙之輔
DF　13　チアゴ　マルチンス
DF　24　山中　亮輔
MF　6　扇原　貴宏
MF　9　大津　祐樹
MF　14　天野　純
FW　19　仲川　輝人
FW　7　ウーゴ　ヴィエイラ
FW　11　遠藤　渓太

GK　31　杉本　大地
DF　4　栗原　勇蔵
MF　5　喜田　拓也
MF　8　中町　公祐
MF　15　久保　建英
MF　38　山田　康太
FW　26　イッペイ　シノヅカ

■ ベガルタ仙台

GK　1　シュミット　ダニエル
DF　13　平岡　康裕
DF　27　大岩　一貴
DF　6　板倉　滉
MF　17　富田　晋伍
MF　7　奥埜　博亮
MF　4　蜂須賀　孝治
MF　40　関口　訓充
FW　16　野津田　岳人
FW　20　阿部　拓馬
FW　11　石原　直樹

GK　21　関　憲太郎
DF　2　永戸　勝也
MF　10　梁　勇基
MF　23　中野　嘉大
MF　34　椎橋　慧也
FW　19　ジャーメイン　良
FW　41　ハーフナー　マイク

スタッツ

横浜FM仙台CK数32PK数01オフサイド数32シュート数208直接FK数209警告数21退場数00間接FK数32

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