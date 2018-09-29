【J1第28節】横浜FMが攻防の末、仙台から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J1リーグ第28節は9月29日 (土)、ニッパツ三ツ沢球技場で横浜F・マリノス vs ベガルタ仙台の試合が行われました。

横浜FMは仙台を激しく攻め立て、2 - 1とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、横浜FM、仙台共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは横浜FMの方であった。

最終スコアは5 - 2となり、横浜FMは、3点もの大差をつけ、仙台を降しての勝利です。

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メンバー

■ 横浜F・マリノス

GK 21 飯倉 大樹

DF 27 松原 健

DF 44 畠中 槙之輔

DF 13 チアゴ マルチンス

DF 24 山中 亮輔

MF 6 扇原 貴宏

MF 9 大津 祐樹

MF 14 天野 純

FW 19 仲川 輝人

FW 7 ウーゴ ヴィエイラ

FW 11 遠藤 渓太

GK 31 杉本 大地

DF 4 栗原 勇蔵

MF 5 喜田 拓也

MF 8 中町 公祐

MF 15 久保 建英

MF 38 山田 康太

FW 26 イッペイ シノヅカ

■ ベガルタ仙台

GK 1 シュミット ダニエル

DF 13 平岡 康裕

DF 27 大岩 一貴

DF 6 板倉 滉

MF 17 富田 晋伍

MF 7 奥埜 博亮

MF 4 蜂須賀 孝治

MF 40 関口 訓充

FW 16 野津田 岳人

FW 20 阿部 拓馬

FW 11 石原 直樹

GK 21 関 憲太郎

DF 2 永戸 勝也

MF 10 梁 勇基

MF 23 中野 嘉大

MF 34 椎橋 慧也

FW 19 ジャーメイン 良

FW 41 ハーフナー マイク

スタッツ

横浜FM仙台CK数32PK数01オフサイド数32シュート数208直接FK数209警告数21退場数00間接FK数32