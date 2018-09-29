河北省楽亭県、アルカリ性土壌改良で農村振興

25日、水田の除草を行う河北省楽亭県古河郷の李各荘（りかくそう）村の村民。（小型無人機から）（唐山＝新華社記者/牟宇）

【新華社唐山9月29日】中国河北省唐山市の楽亭県はここ数年、県内の塩類・アルカリ性土壌の改良や開発、有効利用に向けた取り組みを続けている。かつてのやせたアルカリ性土壌で、台田栽培（アルカリ性土壌を改良するための農法で、溝を掘り耕作面を高く盛り上げることで土壌の塩分やアルカリを抜く）地区の建設、排水灌漑システムの改善、塩類やアルカリに耐性を持つ農作物品種の導入、臨海部の養殖業と農村・漁村でのグリーンツーリズムの発展などを通じ、グリーンで効率の高い近代農業発展と農村振興の道を歩んでいる。

河北省楽亭県、アルカリ性土壌改良で農村振興

25日、河北省楽亭県古河郷の野菜温室。（小型無人機から）（唐山＝新華社記者/牟宇）

河北省楽亭県、アルカリ性土壌改良で農村振興

25日、温室内の野菜の手入れをする河北省楽亭県古河郷劉荘子（りゅうそうし）村の村民。（唐山＝新華社記者/牟宇）

26日、河北省楽亭県姜各荘（きょうかくそう）鎮にあるナマコ養殖基地。（小型無人機から）（唐山＝新華社記者/牟宇）

河北省楽亭県、アルカリ性土壌改良で農村振興

25日、河北省楽亭県古河郷の塩類・アルカリ性土壌を改良し建設された高水準農地。（小型無人機から）（唐山＝新華社記者/牟宇）