「Aetolia-冒険のラプソディー」は、エトリアを守るために勇者たちが繰り広げる冒険を描いたMMORPG。アサシン、ソードマン、ランサーの3つから職業を選び、仲間とダンジョンに挑む。装備の強化、騎獣、使い魔、英霊などで育成しながら最強の勇者を目指すことになる。

仲間との冒険が楽しくなるギルドシステムも搭載。ギルド領地や任務、ギルド戦といったコンテンツが用意されている。その他にも、衣装の着せ替えや、結婚システムなど、バトル以外の要素も充実しているぞ。

「真・三國無双 斬」は、ダイナミックなアクションが楽しめる一騎当千アクションRPG。三国志の世界を舞台に、一騎当千の武将となり敵の大軍を一掃するアクションを楽しむことができる。

40人超の個性豊かな武将たちが勢揃い。真・三國無双の世界をシネマティックに演出するぞ。

「夜明けのベルカント」は、戦乱渦巻く世界を舞台に、“3人の主人公”を通してそれぞれの思い、正義、葛藤を描くドラチックシミュレーションRPGだ。歴史の観測者として選ばれたプレイヤーは、さまざまなキャラクターと縁を結び、戦いの歴史を観測していく。

圧倒的なボリュームで描くストーリーが、ドラマティックに展開。個性的なキャラクターたちの魅力を引き出すさまざまなコンテンツで「夜明けのベルカント」の世界に没入することができる。

「ブレイドスマッシュ」は、3人のキャラクターを使い分け相手をぶっ飛ばす、ぶっ飛ばし系対戦アクションゲームだ。

さまざまなギミックや敵が出現する横スクロールタイプのクエスト。多彩なステージを体感しながらストーリーを進めよう。キャラクターの育成や仲間と結成できるギルドも用意されている。腕を磨いたら、4人で繰り広げられるバトルロワイヤルに挑戦しよう!

「パーフェクトミッション」は、最高司令官となって、兵器や部隊を操り世界征服を目指す軍事戦略シミュレーションゲームだ。

戦車、ミサイル車両、特殊兵、戦闘ヘリ、空母など、100種類以上の兵器や武器が登場。さらに、歴代の名将たちを仲間にすることも可能で、強力な部隊を作ることができる。

仲間とともに結成した軍団で海賊を倒したり、軍団戦といった要素も搭載。要塞都市の占領を目指す都市戦では、熾烈な戦いを体験できるぞ。

「マチガイブレイカー」は、4択のクイズを解きながら賢者とともに冒険に出るクイズRPGだ。

4択クイズの中から「マチガイ」を選ぶことで、敵のモンスターにダメージを与えることができる、まさに新感覚のクイズRPG。プレイヤー自身が異世界の「知聖界」にワープした主人公となり、その世界の賢者たちとクイズを解き「マチガイ」をブレイクしながら敵を倒していく。

キャラクターは敵とのバトルを通じてレベルアップし、覚醒やスキルを習得していくぞ。手に入れたアイテムや素材を使って、ブキやスピリットを製造することもでき、その姿は美麗グラフィックで擬人化され、冒険を盛り上げてくれる。最大4人でのマルチプレイも可能で、協力して強敵に挑むことが可能だ。

「ワイルドアームズ ミリオンメモリーズ」は、「ワイルドアームズ」シリーズ歴代の主人公やオリジナルキャラクターが登場する冒険RPGだ。

惑星ファルガイアを舞台に魅力的なキャラクターたちが織りなす新しい物語が描かれている。

「スマッシング・チキンズ」は、3vs3のリアルタイム対戦ゲーム。プレイヤーはチキンズと呼ばれる個性豊かなキャラクターを操作し、仲間と連携し勝利を目指す。バトルモードは全10種類からランダムで選択され、仲間とのチームワークがポイントだ。

「オウガ・レクイエム」は、神々の戦いを描いたダークファンタジーMMORPG。美麗グラフィックで精緻に描かれた広大なフィールド、華麗な戦闘、耽美なキャラクター、リアルタイムマルチバトルなど多彩なコンテンツが搭載されている。

個性的な職業が用意されており、多段階の覚醒も可能。アバターを自由に選ぶことも可能なので、自分だけの個性的なキャラクターを作り出すことができるぞ。

35種類のスキルを組み合わせて行う戦闘では、高度な戦略性を実現。最大5人の仲間と挑むワールドボスはリアルタイムで展開するぞ。

「ヴェンデッタ」は、3Dによる美麗グラフィックと滑らかなアクション、そして高いカスタマイズ性を備えたMMORPG。自由度の高いキャラクターメイキングで自分だけのキャラクターを作り、広大なオープンワールドを冒険することができる。

世界を360度見渡すことのできる自由な視点で世界を冒険し、敵との戦闘を堪能できるぞ。

