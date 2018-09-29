【日本ハンドボールリーグ男子2週目】大同特殊鋼が北陸電力に大きく点差をつけて勝利

ハンドボール 試合サマリー

日本ハンドボールリーグ男子は9月29日 (土)、枇杷島スポーツセンターで大同特殊鋼 vs 北陸電力の試合が行われた。前半を大同特殊鋼 16 - 13 北陸電力で折り返し、最終スコアを大同特殊鋼が33 - 21で北陸電力を降して、12点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 大同特殊鋼

GK　1　友兼 尚也

CB　2　杉山 拓也

RB　3　斎藤 大生

CB　4　藤江 恭輔

LW　5　石橋 龍

PV　6　加藤 嵩士

LW　7　久保 龍太郎

PV　8　朴 重奎

RW　11　平子 卓人

GK　12　久保 侑生

RB　13　池辺 大貴

LB　14　尹 時烈

CB　15　原田 一沙

GK　16　田中 雄大

PV　17　瀧澤 尚也

LB　18　吉田 雄貴

PV　19　伊藤 裕也

CB　20　東江 雄斗

RW　24　杉本 翔

LW　41　千々波 英明

■ 北陸電力

GK　1　岩永 龍哉

LW　2　手塚 優斗

LB　3　藤坂 知輝

LB　4　大島 幸人

LW　5　久保 博貴

RW　6　松島 良明

LB　7　須坂 佳祐

RW　8　髙森 翔太

RB　9　宮田 起成

CB　11　池上 直輝

GK　12　矢作 元

PV　13　大橋 慶

LB　14　久郷 駿

GK　16　家田 幹太

PV　17　新谷 恵介

PV　21　中山 大旗

LB　22　筒井 亮喜

LW　23　成田 有智

LB　27　竹内 功

LB　30　川島 悠太郎

PV　33　西片 聖

LB　43　銘苅 淳

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