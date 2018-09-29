【日本ハンドボールリーグ男子2週目】大同特殊鋼が北陸電力に大きく点差をつけて勝利

日本ハンドボールリーグ男子は9月29日 (土)、枇杷島スポーツセンターで大同特殊鋼 vs 北陸電力の試合が行われた。前半を大同特殊鋼 16 - 13 北陸電力で折り返し、最終スコアを大同特殊鋼が33 - 21で北陸電力を降して、12点差の大差での勝利となった。
メンバー
■ 大同特殊鋼
GK 1 友兼 尚也
CB 2 杉山 拓也
RB 3 斎藤 大生
CB 4 藤江 恭輔
LW 5 石橋 龍
PV 6 加藤 嵩士
LW 7 久保 龍太郎
PV 8 朴 重奎
RW 11 平子 卓人
GK 12 久保 侑生
RB 13 池辺 大貴
LB 14 尹 時烈
CB 15 原田 一沙
GK 16 田中 雄大
PV 17 瀧澤 尚也
LB 18 吉田 雄貴
PV 19 伊藤 裕也
CB 20 東江 雄斗
RW 24 杉本 翔
LW 41 千々波 英明
■ 北陸電力
GK 1 岩永 龍哉
LW 2 手塚 優斗
LB 3 藤坂 知輝
LB 4 大島 幸人
LW 5 久保 博貴
RW 6 松島 良明
LB 7 須坂 佳祐
RW 8 髙森 翔太
RB 9 宮田 起成
CB 11 池上 直輝
GK 12 矢作 元
PV 13 大橋 慶
LB 14 久郷 駿
GK 16 家田 幹太
PV 17 新谷 恵介
PV 21 中山 大旗
LB 22 筒井 亮喜
LW 23 成田 有智
LB 27 竹内 功
LB 30 川島 悠太郎
PV 33 西片 聖
LB 43 銘苅 淳