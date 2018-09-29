【J2第35節】大分が攻防の末、水戸から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は9月29日 (土)、ケーズデンキスタジアム水戸で水戸ホーリーホック vs 大分トリニータの試合が行われました。

大分は水戸を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、大分、水戸共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは大分の方であった。

最終スコアは2 - 1となり、大分は、1点差で水戸を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 水戸ホーリーホック

GK 50 松井 謙弥

DF 3 浜崎 拓磨

DF 5 伊藤 槙人

DF 24 細川 淳矢

DF 6 ジエゴ

MF 27 茂木 駿佑

MF 8 前 寛之

MF 26 小島 幹敏

MF 10 木村 祐志

MF 46 伊藤 涼太郎

FW 9 ジェフェルソン バイアーノ

GK 1 本間 幸司

DF 33 福井 諒司

MF 13 田中 恵太

MF 14 佐藤 祥

MF 32 黒川 淳史

FW 40 岸本 武流

FW 47 バティスタ

■ 大分トリニータ

GK 31 高木 駿

DF 5 鈴木 義宜

DF 6 福森 直也

DF 29 岩田 智輝

MF 7 松本 怜

MF 19 星 雄次

MF 32 前田 凌佑

MF 33 丸谷 拓也

FW 18 伊佐 耕平

FW 20 小手川 宏基

FW 27 三平 和司

GK 22 ムン キョンゴン

DF 3 那須川 将大

DF 16 岡野 洵

MF 15 清本 拓己

MF 24 姫野 宥弥

MF 38 馬場 賢治

FW 10 藤本 憲明

スタッツ

水戸大分CK数43PK数00オフサイド数00シュート数811直接FK数126警告数01退場数00間接FK数00