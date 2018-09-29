【J2第35節】大分が攻防の末、水戸から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は9月29日 (土)、ケーズデンキスタジアム水戸で水戸ホーリーホック vs 大分トリニータの試合が行われました。
大分は水戸を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、大分、水戸共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは大分の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、大分は、1点差で水戸を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 水戸ホーリーホック

GK　50　松井　謙弥
DF　3　浜崎　拓磨
DF　5　伊藤　槙人
DF　24　細川　淳矢
DF　6　ジエゴ
MF　27　茂木　駿佑
MF　8　前　寛之
MF　26　小島　幹敏
MF　10　木村　祐志
MF　46　伊藤　涼太郎
FW　9　ジェフェルソン　バイアーノ

GK　1　本間　幸司
DF　33　福井　諒司
MF　13　田中　恵太
MF　14　佐藤　祥
MF　32　黒川　淳史
FW　40　岸本　武流
FW　47　バティスタ

■ 大分トリニータ

GK　31　高木　駿
DF　5　鈴木　義宜
DF　6　福森　直也
DF　29　岩田　智輝
MF　7　松本　怜
MF　19　星　雄次
MF　32　前田　凌佑
MF　33　丸谷　拓也
FW　18　伊佐　耕平
FW　20　小手川　宏基
FW　27　三平　和司

GK　22　ムン　キョンゴン
DF　3　那須川　将大
DF　16　岡野　洵
MF　15　清本　拓己
MF　24　姫野　宥弥
MF　38　馬場　賢治
FW　10　藤本　憲明

スタッツ

水戸大分CK数43PK数00オフサイド数00シュート数811直接FK数126警告数01退場数00間接FK数00

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