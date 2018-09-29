【J2第35節】大分が攻防の末、水戸から逃げ切る

J2リーグ第35節は9月29日 (土)、ケーズデンキスタジアム水戸で水戸ホーリーホック vs 大分トリニータの試合が行われました。
大分は水戸を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、大分、水戸共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは大分の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、大分は、1点差で水戸を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 水戸ホーリーホック
GK 50 松井 謙弥
DF 3 浜崎 拓磨
DF 5 伊藤 槙人
DF 24 細川 淳矢
DF 6 ジエゴ
MF 27 茂木 駿佑
MF 8 前 寛之
MF 26 小島 幹敏
MF 10 木村 祐志
MF 46 伊藤 涼太郎
FW 9 ジェフェルソン バイアーノ
GK 1 本間 幸司
DF 33 福井 諒司
MF 13 田中 恵太
MF 14 佐藤 祥
MF 32 黒川 淳史
FW 40 岸本 武流
FW 47 バティスタ
■ 大分トリニータ
GK 31 高木 駿
DF 5 鈴木 義宜
DF 6 福森 直也
DF 29 岩田 智輝
MF 7 松本 怜
MF 19 星 雄次
MF 32 前田 凌佑
MF 33 丸谷 拓也
FW 18 伊佐 耕平
FW 20 小手川 宏基
FW 27 三平 和司
GK 22 ムン キョンゴン
DF 3 那須川 将大
DF 16 岡野 洵
MF 15 清本 拓己
MF 24 姫野 宥弥
MF 38 馬場 賢治
FW 10 藤本 憲明
スタッツ
水戸大分CK数43PK数00オフサイド数00シュート数811直接FK数126警告数01退場数00間接FK数00