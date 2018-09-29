台風で北陸線３０日４時頃から運休

ＪＲ西日本は９月２９日、台風の影響に伴い、北陸線や小浜線など３０日の列車の一部運休を発表した。

北陸線は金沢～敦賀間の普通列車が午後４時ごろ以降、すべて運休。敦賀～近江塩津間は正午以降の列車の運転を取りやめる。

小浜線は上下線とも午後２時以降の列車を運休にする。越美北線は上り線が午後３時以降、下り線が午後４時以降運休になる。

また、特急ダイナスターは午後９時８分金沢発の２号、午後１０時１０分金沢発の４号、午後１１時２９分金沢発の６号が運休となった。

えちぜん鉄道は、台風２４号接近に伴い、３０日午後２時台以降の列車の運転を取り止めると発表した。勝山永平寺線、三国芦原線の最終列車は以下の通り。

【勝山永平寺線下り福井発勝山行き】 福井駅 午後１時５５分発

【三国芦原線下り福井発三国港行き】 福井駅 午後２時９分発

【勝山永平寺線上り勝山発福井行き】 勝山駅 午後３時２０分発

【三国芦原線上り三国港発福井行き】 三国港 午後３時９分発

フェニックス田原町ライン（福井鉄道相互乗り入れ便） 【越前武生駅（田原町経由）鷲塚針原行き】 越前武生駅 午後２時１２分発

【鷲塚針原駅（田原町経由）越前武生行き】 鷲塚針原駅 午後２時４９分発

福井鉄道は、台風２４号接近に伴い、３０日午後２時～３時以降を運休にすると発表した。

（相互乗り入れ便） 鷲塚針原行き 越前武生駅 午後２時１２分発まで運行 越前武生行き 鷲塚針原駅 午後２時４９分発まで運行

（下り） 福井方面行き 越前武生発 午後２時５５分発まで運行 ※越前武生発 午後２時４２分急行は運休 （上り） 越前武生行き 田原町発 午後２時５４分発まで運行

以降は全列車の運行を取り止め。