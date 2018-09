【元ダウントン・アビー組も！】　『アウトランダー』シーズン４の新キャストに迫る！

日本を含む世界中で熱狂的なファンを増やしている人気ドラマ『アウトランダー』。11月4日から全米放送の始まるシーズン4で、新たに加わるキャスト陣をご紹介しようと思います!

<ジョカスタ役:マリア・ドイル・ケネディ>

NEW YORK, NY - JUNE 06: Maria Doyle Kennedy visits at SiriusXM Studios on June 6, 2017 in New York City. (Photo by Robin Marchant/Getty Images)

大勢の黒人奴隷を使うジェイミーのおば、ジョカスタ役としてメインキャストに加わるのが、アイルランド出身のベテラン女優マリア・ドイル・ケネディ。『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』のヒロイン、サラの養母ミセスS役で記憶している海外ドラマ・ファンも多いかもしれません。あとは『ダウントン・アビー』のベイツさんの悪妻ヴェラ、『THE TUDORS~背徳の王冠~』の誇り高き英国王妃キャサリン・オブ・アラゴンなども印象深い役柄でした。いろんな意味で強い女性を演じて説得力のある女優さんです。

WICKLOW, IRELAND - JUNE 29: Maria Doyle Kennedy on the TV set of 'The Tudors' being filmed on June 29, 2006 in Ardmore Studios, Wicklow, Ireland. Minister John O'Donoghue visited the set of the 29 Million Euro series which documents the early years of King Henry VIII. (Photo by ShowbizIreland/Getty Images)

もともとはミュージシャンだったマリア。アイルランドのロックバンド、ブラック・ヴェルヴェット・バンドのリード・ボーカリストとしてデビューし、’89年にリリースされた1stアルバムはアイリッシュ・チャートで4位をマークするヒットとなりました。女優デビューはバンド在籍中の’91年。名匠アラン・パーカー監督がアイルランドを舞台にR&Bバンドの活動に青春を賭ける若者たちを描いた音楽映画『コミットメンツ』(’91)で、女性ボーカリストのナタリー役を演じました。翌年にバンドを脱退してからは女優業に専念。数々の映画やドラマに出演するものの、『コミットメンツ』に匹敵するような当たり役には恵まれませんでした。しかし、’07年にスタートした『THE TUDORS~背徳の王冠~』で高く評価され、テレビ界の名女優として活躍するように。’01年からはソロ歌手として音楽活動も再開しています。そういえば、『デクスター 警察官は殺人鬼』シーズン5ではアイルランド出身の信頼できるナニー、ソニア役を演じていましたね。

<スティーブン・ボネット役:エド・スペリーアス>

LONDON, ENGLAND - MAY 18: Ed Speleers attends the Gentleman's Journal Bermuda 35th America's Cup summer party, hosted by Jack Guinness, at Ham Yard Hotel on May 18, 2017 in London, England. (Photo by David M Benett/Dave Benett/Getty Images for The Gentleman's Journal)

アイルランド人の海賊でシーズン4の悪役に当たるスティーブン・ボネットを演じるのは、『ダウントン・アビー』シーズン3~5のイケメンの下僕ジミー役で知られるエド・スペリーアス。マリア・ドイル・ケネディと同じ『ダウントン・アビー』組ですが、残念ながら出演時期は被っていません。比較的最近だと、『ウルフ・ホール』でヘンリー8世の3番目の妻ジェーン・シーモアの兄エドワードを演じていました。

TORONTO - SEPTEMBER 09: Actor Edward Speleers poses for portraits in the Chanel Celebrity Suite at the Four Season hotel during the Toronto International Film Festival on September 9, 2006 in Toronto, Canada. (Photo by Carlo Allegri/Getty Images)

もともとファンタジー大作映画『エラゴン 遺志を継ぐ者』(’06)の主人公エラゴン役でデビューしたエド。応募者数18万人というオーディションを勝ち抜いて掴んだ大役でしたが、映画自体がコケてしまったせいで当初予定されていたシリーズ化がキャンセルとなり、エド自身のキャリアもしばらく低迷します。しかし、『ダウントン・アビー』に抜擢された辺りから再び注目され、映画でも主役を演じたアクション映画『プラスティック』(’14)や『アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅』(’16)、『ブレス しあわせの呼吸』(’17)などで活躍。最新作は鬼才ラース・フォン・トリアー監督の問題作『The House That Jac Built』(’18)です。

<ユリシーズ役:コリン・マクファーレン>

NEW YORK, NY - JANUARY 08: Colin McFarlane attends the 'The Commuter' New York Premiere at AMC Loews Lincoln Square on January 8, 2018 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

ジョカスタの執事ユリシーズ役に起用されたのが、映画『バットマン ビギンズ』(’05)と『ダークナイト』(’08)でゴッサム・シティの警察長官ローブ役を演じた俳優コリン・マクファーレン。『奇術探偵ジョナサン・クリーク』や『ブラウン神父』など、数多くの英国ドラマにもゲスト出演しています。最近ではマット・スミス主演のホラー映画『Patient Zero』(’18)。『きかんしゃトーマス』などアニメーションの声優としても活躍しています。

<アダウェール役:タントゥー・カーディナル>

TORONTO, ON - SEPTEMBER 12: Tantoo Cardinal attends the premiere of 'Hold The Dark' during the 2018 Toronto International Film Festival on September 12, 2018 in Toronto, Canada. (Photo by Jemal Countess/Getty Images for Netflix)

ダイアナ・ガバルドンの原作本には出てこない、ドラマ版オリジナルのキャラクター、アダウェール。演じるのはカナダの先住民メティの女優として有名なタントゥー・カーディナルです。映画『ダンス・ウィズ・ウルブス』(’90)やテレビ『ドクタークイン 大西部の女医物語』など数多くの作品に出ているタントゥーですが、代表作はなんといっても、ブラッド・ピット演じる主人公トリスタンと結婚するイザベルの母親を演じた『レジェンド・オブ・フォール/果てしなき想い』(’94)。穏やかで優しい原住民女性役が多い女優さんです。

<ジェラルド・フォーブス役:ビリー・ボイド>

CHIBA, JAPAN - DECEMBER 03: Actor Billy Boyd attends the Tokyo Comic Con at the Makuhari Messe on December 3, 2016 in Chiba, Japan. (Photo by Jun Sato/WireImage)

ジョカスタの弁護士ジェラルド・フォーブス役には、映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズでいたずら好きの憎めないホビット、ピピン役を演じて親しまれた俳優ビリー・ボイド。ラッセル・クロウ主演の『マスター・アンド・コマンダー』(’03)では、クロウ演じる艦長オーブリーが信頼を寄せる有能な水兵バレット役を演じていました。2年前には第1回東京コミコンのために来日しましたよね。