噂: 『The Last of Us Part II』2019年発売の可能性が浮上―PS Music公式YouTubeに記載

ファン待望のサバイバルアクションシリーズ最新作『The Last of Us Part II』。E3 2018での衝撃の映像にも注目が集まった本作ですが、発売は2019年になるのではないかと囁かれています。

その根拠となっているのはPlayStation Musicの公式YouTubeチャンネルで、9月28日に公開された『The Last of Us Part II』楽曲映像。公開された計6曲に添えられた情報には、「The Last of Us Part II (2019)」と記載されており、記事執筆時点においてもその表記は消されてはいません。

現時点で発売日は正式に発表されていないため2019年発売というのはあくまでも噂の段階。しかしながら今後の続報への期待は高まるのではないでしょうか。

ちなみに、前作『The Last of Us』は、2011年12月の「VGA 2011」にて発表され、2013年6月に国内外でリリースされました。本作『The Last of Us Part II』は、2016年12月の「PlayStation Experience 2016」でサプライズアナウンスされましたが、今のところ正式な発売日は明らかになっていません。