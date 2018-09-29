【J3第25節】北九州は藤枝との攻防の末、引き分け

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、ミクニワールドスタジアム北九州でギラヴァンツ北九州 vs 藤枝MYFCの試合が行われました。
前半、北九州と藤枝は0 - 0の同点で折り返します。
後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。
メンバー
■ ギラヴァンツ北九州
GK 21 高橋 拓也
DF 2 有薗 真吾
DF 4 川上 竜
DF 13 浦田 樹
DF 15 野口 航
MF 7 茂 平
MF 8 安藤 由翔
MF 18 内藤 洋平
MF 30 村松 大輔
FW 11 池元 友樹
FW 25 前田 央樹
GK 27 中山 開帆
DF 24 川島 將
MF 19 川島 大地
MF 22 藤原 奏哉
FW 9 ダヴィ
FW 16 佐藤 颯汰
FW 31 フェホ
■ 藤枝MYFC
GK 30 杉本 拓也
DF 17 阿渡 真也
DF 5 浅田 大樹
DF 4 秋山 貴嗣
MF 16 鮫島 晃太
MF 15 養父 雄仁
MF 13 大竹 隆人
MF 25 川上 盛司
MF 24 光永 祐也
FW 28 遠藤 純輝
FW 18 遠藤 敬佑
GK 21 佐藤 隼
DF 27 関 光博
MF 8 岩渕 良太
MF 10 大迫 希
MF 14 垣根 拓也
MF 19 越智 亮介
FW 29 渡辺 亮太
スタッツ
北九州藤枝CK数42PK数00オフサイド数23シュート数98直接FK数127警告数00退場数00間接FK数23