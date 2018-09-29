【J3第25節】北九州は藤枝との攻防の末、引き分け

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、ミクニワールドスタジアム北九州でギラヴァンツ北九州 vs 藤枝MYFCの試合が行われました。
前半、北九州と藤枝は0 - 0の同点で折り返します。
後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。

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メンバー

■ ギラヴァンツ北九州

GK　21　高橋　拓也
DF　2　有薗　真吾
DF　4　川上　竜
DF　13　浦田　樹
DF　15　野口　航
MF　7　茂　平
MF　8　安藤　由翔
MF　18　内藤　洋平
MF　30　村松　大輔
FW　11　池元　友樹
FW　25　前田　央樹

GK　27　中山　開帆
DF　24　川島　將
MF　19　川島　大地
MF　22　藤原　奏哉
FW　9　ダヴィ
FW　16　佐藤　颯汰
FW　31　フェホ

■ 藤枝MYFC

GK　30　杉本　拓也
DF　17　阿渡　真也
DF　5　浅田　大樹
DF　4　秋山　貴嗣
MF　16　鮫島　晃太
MF　15　養父　雄仁
MF　13　大竹　隆人
MF　25　川上　盛司
MF　24　光永　祐也
FW　28　遠藤　純輝
FW　18　遠藤　敬佑

GK　21　佐藤　隼
DF　27　関　光博
MF　8　岩渕　良太
MF　10　大迫　希
MF　14　垣根　拓也
MF　19　越智　亮介
FW　29　渡辺　亮太

スタッツ

北九州藤枝CK数42PK数00オフサイド数23シュート数98直接FK数127警告数00退場数00間接FK数23

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