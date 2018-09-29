【J3第25節】北九州は藤枝との攻防の末、引き分け

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、ミクニワールドスタジアム北九州でギラヴァンツ北九州 vs 藤枝MYFCの試合が行われました。

前半、北九州と藤枝は0 - 0の同点で折り返します。

後半に入り、両チームともに得点を重ね、一進一退の攻防が続きましたが、最終スコア1 - 1での引き分けとなりました。

詳細を確認する

メンバー

■ ギラヴァンツ北九州

GK 21 高橋 拓也

DF 2 有薗 真吾

DF 4 川上 竜

DF 13 浦田 樹

DF 15 野口 航

MF 7 茂 平

MF 8 安藤 由翔

MF 18 内藤 洋平

MF 30 村松 大輔

FW 11 池元 友樹

FW 25 前田 央樹

GK 27 中山 開帆

DF 24 川島 將

MF 19 川島 大地

MF 22 藤原 奏哉

FW 9 ダヴィ

FW 16 佐藤 颯汰

FW 31 フェホ

■ 藤枝MYFC

GK 30 杉本 拓也

DF 17 阿渡 真也

DF 5 浅田 大樹

DF 4 秋山 貴嗣

MF 16 鮫島 晃太

MF 15 養父 雄仁

MF 13 大竹 隆人

MF 25 川上 盛司

MF 24 光永 祐也

FW 28 遠藤 純輝

FW 18 遠藤 敬佑

GK 21 佐藤 隼

DF 27 関 光博

MF 8 岩渕 良太

MF 10 大迫 希

MF 14 垣根 拓也

MF 19 越智 亮介

FW 29 渡辺 亮太

スタッツ

北九州藤枝CK数42PK数00オフサイド数23シュート数98直接FK数127警告数00退場数00間接FK数23