【J2第35節】愛媛が千葉との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は9月29日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs ジェフユナイテッド千葉の試合が行われました。
前半終了時点で、愛媛は0点、千葉は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、千葉は愛媛のゴールを割ることはできず、一方愛媛は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、愛媛は、1点差で千葉を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 愛媛FC

GK　1　岡本　昌弘
DF　8　安藤　淳
DF　4　西岡　大輝
DF　5　前野　貴徳
DF　17　小暮　大器
MF　14　小池　純輝
MF　6　野澤　英之
MF　16　田中　裕人
MF　10　神谷　優太
FW　7　近藤　貴司
FW　19　藤本　佳希

GK　21　馬渡　洋樹
DF　3　玉林　睦実
DF　23　林堂　眞
MF　30　禹　相皓
FW　9　有田　光希
FW　18　西田　剛
FW　20　河原　和寿

■ ジェフユナイテッド千葉

GK　31　大野　哲煥
DF　25　茶島　雄介
DF　16　鳥海　晃司
DF　3　近藤　直也
DF　49　下平　匠
MF　14　小島　秀仁
MF　7　佐藤　勇人
MF　20　矢田　旭
MF　10　町田　也真人
FW　11　船山　貴之
FW　9　ラリベイ

GK　23　佐藤　優也
DF　4　エベルト
DF　5　増嶋　竜也
DF　15　溝渕　雄志
MF　22　工藤　浩平
MF　13　為田　大貴
FW　8　清武　功暉

スタッツ

愛媛千葉CK数29PK数00オフサイド数00シュート数412直接FK数98警告数11退場数00間接FK数00

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