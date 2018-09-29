【J2第35節】愛媛が千葉との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第35節は9月29日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs ジェフユナイテッド千葉の試合が行われました。

前半終了時点で、愛媛は0点、千葉は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、千葉は愛媛のゴールを割ることはできず、一方愛媛は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、愛媛は、1点差で千葉を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 愛媛FC

GK 1 岡本 昌弘

DF 8 安藤 淳

DF 4 西岡 大輝

DF 5 前野 貴徳

DF 17 小暮 大器

MF 14 小池 純輝

MF 6 野澤 英之

MF 16 田中 裕人

MF 10 神谷 優太

FW 7 近藤 貴司

FW 19 藤本 佳希

GK 21 馬渡 洋樹

DF 3 玉林 睦実

DF 23 林堂 眞

MF 30 禹 相皓

FW 9 有田 光希

FW 18 西田 剛

FW 20 河原 和寿

■ ジェフユナイテッド千葉

GK 31 大野 哲煥

DF 25 茶島 雄介

DF 16 鳥海 晃司

DF 3 近藤 直也

DF 49 下平 匠

MF 14 小島 秀仁

MF 7 佐藤 勇人

MF 20 矢田 旭

MF 10 町田 也真人

FW 11 船山 貴之

FW 9 ラリベイ

GK 23 佐藤 優也

DF 4 エベルト

DF 5 増嶋 竜也

DF 15 溝渕 雄志

MF 22 工藤 浩平

MF 13 為田 大貴

FW 8 清武 功暉

スタッツ

愛媛千葉CK数29PK数00オフサイド数00シュート数412直接FK数98警告数11退場数00間接FK数00