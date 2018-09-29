【J2第35節】愛媛が千葉との一進一退を制す

J2リーグ第35節は9月29日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs ジェフユナイテッド千葉の試合が行われました。
前半終了時点で、愛媛は0点、千葉は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、千葉は愛媛のゴールを割ることはできず、一方愛媛は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、愛媛は、1点差で千葉を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 愛媛FC
GK 1 岡本 昌弘
DF 8 安藤 淳
DF 4 西岡 大輝
DF 5 前野 貴徳
DF 17 小暮 大器
MF 14 小池 純輝
MF 6 野澤 英之
MF 16 田中 裕人
MF 10 神谷 優太
FW 7 近藤 貴司
FW 19 藤本 佳希
GK 21 馬渡 洋樹
DF 3 玉林 睦実
DF 23 林堂 眞
MF 30 禹 相皓
FW 9 有田 光希
FW 18 西田 剛
FW 20 河原 和寿
■ ジェフユナイテッド千葉
GK 31 大野 哲煥
DF 25 茶島 雄介
DF 16 鳥海 晃司
DF 3 近藤 直也
DF 49 下平 匠
MF 14 小島 秀仁
MF 7 佐藤 勇人
MF 20 矢田 旭
MF 10 町田 也真人
FW 11 船山 貴之
FW 9 ラリベイ
GK 23 佐藤 優也
DF 4 エベルト
DF 5 増嶋 竜也
DF 15 溝渕 雄志
MF 22 工藤 浩平
MF 13 為田 大貴
FW 8 清武 功暉
スタッツ
愛媛千葉CK数29PK数00オフサイド数00シュート数412直接FK数98警告数11退場数00間接FK数00