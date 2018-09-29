【B2第1節】茨城が西宮から勝利をもぎ取る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE2部第1節は9月29日 (土)、青柳公園市民体育館で茨城ロボッツ vs 西宮ストークスの試合が行われ、茨城が71 - 70で、西宮を降して勝利した。
同点の49 - 49で迎えた第4クオーター、一進一退の攻防が続くも、辛くも勝利をもぎ取った。

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メンバー

■ 茨城ロボッツ

PF　00　ジョシュ・デービス
PG　2　福澤 晃平
PG　5　友利 健哉
SG　11　須田 昂太郎
C　12　ジャーラ 志多斗
PG　14　髙橋 祐二
PF　16　久保田 遼
PF　21　コナー・ラマート
PG　25　平尾 充庸
SF　27　眞庭 城聖
PF　33　カール・バプティスト
SG　55　横尾 達泰

■ 西宮ストークス

PG　0　上原 壮大郎
SG　2　ドゥレイロン・バーンズ
PG　3　松崎 賢人
PG　6　大塚 勇人
SF　9　谷 直樹
PG　13　道原 紀晃
PF　15　谷口 淳
SG　19　梁川 禎浩
C　33　ランディー・ホワイト
SG　35　内藤 健太
C　47　土屋 アリスター時生
C　91　佐藤 浩貴

スタッツ

茨城西宮2P成功数23203P成功数293P成功率20%32%FG成功数2529FT成功数193アシスト数2222オフェンスリバウンド数45スティール数47ターンオーバー数146ディフェンスリバウンド数3523ファウル数1222ファストブレイク数68ブロックショット数32ポインツインザペイント数3828ポインツフロムターンオーバー数613

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