【B2第1節】茨城が西宮から勝利をもぎ取る

B.LEAGUE2部第1節は9月29日 (土)、青柳公園市民体育館で茨城ロボッツ vs 西宮ストークスの試合が行われ、茨城が71 - 70で、西宮を降して勝利した。
同点の49 - 49で迎えた第4クオーター、一進一退の攻防が続くも、辛くも勝利をもぎ取った。
メンバー
■ 茨城ロボッツ
PF 00 ジョシュ・デービス
PG 2 福澤 晃平
PG 5 友利 健哉
SG 11 須田 昂太郎
C 12 ジャーラ 志多斗
PG 14 髙橋 祐二
PF 16 久保田 遼
PF 21 コナー・ラマート
PG 25 平尾 充庸
SF 27 眞庭 城聖
PF 33 カール・バプティスト
SG 55 横尾 達泰
■ 西宮ストークス
PG 0 上原 壮大郎
SG 2 ドゥレイロン・バーンズ
PG 3 松崎 賢人
PG 6 大塚 勇人
SF 9 谷 直樹
PG 13 道原 紀晃
PF 15 谷口 淳
SG 19 梁川 禎浩
C 33 ランディー・ホワイト
SG 35 内藤 健太
C 47 土屋 アリスター時生
C 91 佐藤 浩貴
スタッツ
茨城西宮2P成功数23203P成功数293P成功率20%32%FG成功数2529FT成功数193アシスト数2222オフェンスリバウンド数45スティール数47ターンオーバー数146ディフェンスリバウンド数3523ファウル数1222ファストブレイク数68ブロックショット数32ポインツインザペイント数3828ポインツフロムターンオーバー数613