关注：北海道旅游业人士对“复兴折扣”抱以热切期待

北海道旅游业人士对“复兴折扣”抱以热切期待

【共同社9月29日电】日本北海道因地震导致住宿预约接连取消，蒙受巨大损失。作为对道内旅游业的支援措施，给予每晚最高2万日元（约合人民币1210元）补贴的“北海道复兴折扣”将于10月1日启动。北海道内相关人士抱以热切期待称“希望成为灾后重建的起爆剂”。

“北海道复兴折扣”由公费承担部分住宿费。对日本游客提供五至七成最多3晚的补贴，对外国游客提供七成最多5晚的补贴。此举意在于秋季旅游旺季前让游客回流，日本政府28日决定从2018年度预算预备费中拨出112亿日元。

在札幌市郊外的温泉街定山溪。经营两家酒店的“鹿之汤酒店”在地震发生后，到年底的约1万人次预约被取消。营业额最有望增长的红叶季即将到来，常务董事金川浩幸表示“非常感谢能火速启动”。据称很快就接连收到了关于复兴折扣的咨询。

在全国颇受欢迎的旭山动物园（位于旭川市）在地震发生后，入园人数一度跌至去年的三成。据称往年10月有超过10万人次到访，负责人也对引进复兴折扣表示欢迎称：“或有助于聚拢避而不来的外国人。只要北海道总体游客增加，就能成为灾后重建的力量。”

以从山顶眺望夜景而闻名的“函馆山缆车”还没有来自韩国和中国大陆的游客回流。运营公司负责人提出愿望称：“希望也向海外宣传‘北海道是安全的’。”（完）