【J3第25節】C大23が長野を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、ヤンマースタジアム長居でセレッソ大阪U-23 vs AC長野パルセイロの試合が行われました。
前半、C大23は試合を有利に進め、長野からリードを奪う展開。
前半終了時点で、C大23は1点、長野は0点となる。
後半に入り、長野はC大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、C大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、C大23は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ セレッソ大阪U-23

GK　45　茂木　秀
DF　29　舩木　翔
DF　30　大山　武蔵
DF　37　森下　怜哉
DF　42　瀬古　歩夢
MF　31　山根　永遠
MF　36　斧澤　隼輝
MF　39　チャウワット
MF　57　喜田　陽
FW　28　中島　元彦
FW　40　安藤　瑞季

GK　48　林　祥太郎
DF　50　石尾　崚雅
DF　52　西尾　隆矢
MF　35　沖野　将基
MF　53　松本　凪生
FW　33　米澤　令衣
FW　44　ウェリング　ピアス

■ AC長野パルセイロ

GK　16　阿部　伸行
DF　15　西口　諒
DF　4　内野　貴志
DF　26　遠藤　元一
DF　2　松原　優吉
MF　25　有永　一生
MF　6　岩沼　俊介
MF　22　國領　一平
MF　8　河合　秀人
MF　23　堂安　憂
FW　11　岡本　英也

GK　21　小澤　章人
DF　5　寺岡　真弘
MF　17　明神　智和
MF　14　東　浩史
FW　19　三上　陽輔
FW　13　勝又　慶典
FW　30　萬代　宏樹

スタッツ

C大23長野CK数31PK数00オフサイド数22シュート数133直接FK数2011警告数01退場数00間接FK数22

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