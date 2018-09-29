【J3第25節】C大23が長野を突き放しての勝利

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、ヤンマースタジアム長居でセレッソ大阪U-23 vs AC長野パルセイロの試合が行われました。
前半、C大23は試合を有利に進め、長野からリードを奪う展開。
前半終了時点で、C大23は1点、長野は0点となる。
後半に入り、長野はC大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、C大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、C大23は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ セレッソ大阪U-23
GK 45 茂木 秀
DF 29 舩木 翔
DF 30 大山 武蔵
DF 37 森下 怜哉
DF 42 瀬古 歩夢
MF 31 山根 永遠
MF 36 斧澤 隼輝
MF 39 チャウワット
MF 57 喜田 陽
FW 28 中島 元彦
FW 40 安藤 瑞季
GK 48 林 祥太郎
DF 50 石尾 崚雅
DF 52 西尾 隆矢
MF 35 沖野 将基
MF 53 松本 凪生
FW 33 米澤 令衣
FW 44 ウェリング ピアス
■ AC長野パルセイロ
GK 16 阿部 伸行
DF 15 西口 諒
DF 4 内野 貴志
DF 26 遠藤 元一
DF 2 松原 優吉
MF 25 有永 一生
MF 6 岩沼 俊介
MF 22 國領 一平
MF 8 河合 秀人
MF 23 堂安 憂
FW 11 岡本 英也
GK 21 小澤 章人
DF 5 寺岡 真弘
MF 17 明神 智和
MF 14 東 浩史
FW 19 三上 陽輔
FW 13 勝又 慶典
FW 30 萬代 宏樹
スタッツ
C大23長野CK数31PK数00オフサイド数22シュート数133直接FK数2011警告数01退場数00間接FK数22