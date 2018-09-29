【J3第25節】C大23が長野を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、ヤンマースタジアム長居でセレッソ大阪U-23 vs AC長野パルセイロの試合が行われました。

前半、C大23は試合を有利に進め、長野からリードを奪う展開。

前半終了時点で、C大23は1点、長野は0点となる。

後半に入り、長野はC大23のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、C大23は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、C大23は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ セレッソ大阪U-23

GK 45 茂木 秀

DF 29 舩木 翔

DF 30 大山 武蔵

DF 37 森下 怜哉

DF 42 瀬古 歩夢

MF 31 山根 永遠

MF 36 斧澤 隼輝

MF 39 チャウワット

MF 57 喜田 陽

FW 28 中島 元彦

FW 40 安藤 瑞季

GK 48 林 祥太郎

DF 50 石尾 崚雅

DF 52 西尾 隆矢

MF 35 沖野 将基

MF 53 松本 凪生

FW 33 米澤 令衣

FW 44 ウェリング ピアス

■ AC長野パルセイロ

GK 16 阿部 伸行

DF 15 西口 諒

DF 4 内野 貴志

DF 26 遠藤 元一

DF 2 松原 優吉

MF 25 有永 一生

MF 6 岩沼 俊介

MF 22 國領 一平

MF 8 河合 秀人

MF 23 堂安 憂

FW 11 岡本 英也

GK 21 小澤 章人

DF 5 寺岡 真弘

MF 17 明神 智和

MF 14 東 浩史

FW 19 三上 陽輔

FW 13 勝又 慶典

FW 30 萬代 宏樹

スタッツ

C大23長野CK数31PK数00オフサイド数22シュート数133直接FK数2011警告数01退場数00間接FK数22