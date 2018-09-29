【J3第25節】鹿児島は秋田に追いつかれ、引き分け

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、白波スタジアムで鹿児島ユナイテッドFC vs ブラウブリッツ秋田の試合が行われました。

前半、鹿児島は1 - 0で秋田に対しリードして折り返します。

後半に入り、両チームともに得点を重ねるも、同点となり、そのまま試合終了。最終スコア2 - 2での引き分けとなりました。

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メンバー

■ 鹿児島ユナイテッドFC

GK 13 アン ジュンス

DF 23 水本 勝成

DF 5 平出 涼

MF 22 吉井 孝輔

MF 26 田中 奏一

MF 18 野嶽 惇也

MF 30 萱沼 優聖

MF 32 牛之濱 拓

MF 38 中原 秀人

FW 19 キリノ

FW 29 薗田 卓馬

GK 1 山岡 哲也

DF 3 谷口 功

MF 14 西岡 謙太

MF 24 松下 年宏

MF 7 赤尾 公

MF 8 永畑 祐樹

FW 20 中山 雄希

■ ブラウブリッツ秋田

GK 21 松本 拓也

DF 2 尾本 敬

DF 5 千田 海人

DF 20 青島 拓馬

MF 6 藤山 智史

MF 8 日高 慶太

MF 7 前山 恭平

MF 15 江口 直生

FW 30 外山 凌

FW 13 平石 直人

FW 9 中村 亮太

GK 1 清水 慶記

DF 17 韓 浩康

DF 22 薗田 淳

MF 10 古田 寛幸

MF 11 久富 賢

FW 16 遊馬 将也

FW 18 藤田 祥史

スタッツ

鹿児島秋田CK数77PK数00オフサイド数62シュート数137直接FK数910警告数22退場数10間接FK数62