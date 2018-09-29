【J3第25節】鹿児島は秋田に追いつかれ、引き分け

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、白波スタジアムで鹿児島ユナイテッドFC vs ブラウブリッツ秋田の試合が行われました。
前半、鹿児島は1 - 0で秋田に対しリードして折り返します。
後半に入り、両チームともに得点を重ねるも、同点となり、そのまま試合終了。最終スコア2 - 2での引き分けとなりました。
メンバー
■ 鹿児島ユナイテッドFC
GK 13 アン ジュンス
DF 23 水本 勝成
DF 5 平出 涼
MF 22 吉井 孝輔
MF 26 田中 奏一
MF 18 野嶽 惇也
MF 30 萱沼 優聖
MF 32 牛之濱 拓
MF 38 中原 秀人
FW 19 キリノ
FW 29 薗田 卓馬
GK 1 山岡 哲也
DF 3 谷口 功
MF 14 西岡 謙太
MF 24 松下 年宏
MF 7 赤尾 公
MF 8 永畑 祐樹
FW 20 中山 雄希
■ ブラウブリッツ秋田
GK 21 松本 拓也
DF 2 尾本 敬
DF 5 千田 海人
DF 20 青島 拓馬
MF 6 藤山 智史
MF 8 日高 慶太
MF 7 前山 恭平
MF 15 江口 直生
FW 30 外山 凌
FW 13 平石 直人
FW 9 中村 亮太
GK 1 清水 慶記
DF 17 韓 浩康
DF 22 薗田 淳
MF 10 古田 寛幸
MF 11 久富 賢
FW 16 遊馬 将也
FW 18 藤田 祥史
スタッツ
鹿児島秋田CK数77PK数00オフサイド数62シュート数137直接FK数910警告数22退場数10間接FK数62