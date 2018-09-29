【J3第25節】鹿児島は秋田に追いつかれ、引き分け

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月29日 (土)、白波スタジアムで鹿児島ユナイテッドFC vs ブラウブリッツ秋田の試合が行われました。
前半、鹿児島は1 - 0で秋田に対しリードして折り返します。
後半に入り、両チームともに得点を重ねるも、同点となり、そのまま試合終了。最終スコア2 - 2での引き分けとなりました。

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メンバー

■ 鹿児島ユナイテッドFC

GK　13　アン　ジュンス
DF　23　水本　勝成
DF　5　平出　涼
MF　22　吉井　孝輔
MF　26　田中　奏一
MF　18　野嶽　惇也
MF　30　萱沼　優聖
MF　32　牛之濱　拓
MF　38　中原　秀人
FW　19　キリノ
FW　29　薗田　卓馬

GK　1　山岡　哲也
DF　3　谷口　功
MF　14　西岡　謙太
MF　24　松下　年宏
MF　7　赤尾　公
MF　8　永畑　祐樹
FW　20　中山　雄希

■ ブラウブリッツ秋田

GK　21　松本　拓也
DF　2　尾本　敬
DF　5　千田　海人
DF　20　青島　拓馬
MF　6　藤山　智史
MF　8　日高　慶太
MF　7　前山　恭平
MF　15　江口　直生
FW　30　外山　凌
FW　13　平石　直人
FW　9　中村　亮太

GK　1　清水　慶記
DF　17　韓　浩康
DF　22　薗田　淳
MF　10　古田　寛幸
MF　11　久富　賢
FW　16　遊馬　将也
FW　18　藤田　祥史

スタッツ

鹿児島秋田CK数77PK数00オフサイド数62シュート数137直接FK数910警告数22退場数10間接FK数62

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