マイホームや高級車を買っても、幸せにはなれない？

どのようにお金を使うと、幸せになれるのでしょうか? 文献から分析しました。

お金を使って幸せになるには、モノを買っても効果が薄い?

「マイホームがほしい!」「高級車がほしい!」といったことを夢見る人は少なくないと思います。少なくとも、ぼくもつい最近まで憧れていました。ぼくの妻も、「マイホームがほしい」「すてきな車がほしい」といっていました。家を買うべきかどうか、彼女とは何度も話し合いました。その結果、我が家では、「マイホームも高級車も買わない」という結論に行き着きました。

なぜ、こんな結論に行き着いたのかというと、マイホームや高級車を買っても、幸せになれないからです。コロンビア大学の心理学者エリザベス・ダン博士らは、「どのようにお金を使うと、幸せになれるか?」といったことを、著書(参考文献(1))にまとめました。彼女らによると、お金を使って幸せになるには、モノを買っても効果が薄いのだとか。

これは、モノを買っても、買った瞬間は満足でも、だんだんと満足感が薄れていってしまうのが原因のようです。家よりも、洋服などで考えるとわかりやすいかもしれません。「ステキ!」と思った洋服を買っても、ぜんぜん使わなくて後悔したことはありませんか? これと同じような過ちを、高額な買い物でも犯してしまうのだと考えられます。

なかでも、人生でもっとも大きな買い物と言えば、「マイホーム」と「車」があるでしょう。こういった大きな買い物で間違えてしまったら、目も当てられませんよね。だからこそ、そういった間違いをしないように、注意する必要があると思うのです。

マイホームを買っても幸せにはなれない?

宗氏の研究(参考文献(2))によると、「どのような建物に住むか?」ではなく、「どのような地域に住むか?」が大切だということですね。自然災害の被害を受けづらい場所に住んでいる限りは、基本は、家のゴージャスさよりも地域性を重視したほうがよいと言えるでしょう。

彼の研究でもっとも興味深いのは、「借家ではなくマイホームを買っても、幸福度は高まらない」という点です。その点も考えると、「マイホームが良い!」というこだわりは、たいして幸福につながらないと思います。

高級車を買っても幸せにはなれない?

ちなみに、個人的には「車を買いたい!」という方には反対しません。車を買うことで、旅行へ行けるなど、お金では買えない思い出につながるからです。そう考えると、車を持つこと自体は、良いことだと思います。問題はここからです。「どうせ車を買うなら、高級な車が欲しい!」と考えるのは、ナンセンスです。ミシガン大学のノーバート・シュワルツ氏の研究(参考文献(3))によると、高級車を買っても幸福度は高まらないのだとか。

つまり、「車を手に入れる」こと自体には効果があるのですが、それが高級だろうが、そうでなかろうが、人生は変わらないということです。よって、高い車を買っても、科学的に見るとお金のムダということになります。

ただし、お金持ちの一部の層は、節税目的のために高級車を買っていることもあります。ですから、節税が目的なら、高級車を買うのも悪くないでしょう。しかし、「高級車を買って、かわいい女の子をナンパしたい」くらいのことしか考えていない方は、考え直したほうがよいかもしれません。

大きな出費だからこそ、間違えると人生はとんでもない方向に…

人生の2大出費である「マイホーム」と「車」。これら2つは、少なくとも金銭的には人生を大きく揺るがす出費です。だからこそ、こういった大きな出費を間違えると、人生はとんでもない方向に狂ってしまうでしょう。たった1つの間違いで、幸せになれなくなってしまう。そんなに悲しいことはありません。そうならないように、ぼくらも気をつけたほうがよいでしょうね。

(文:中原 良太(マネーガイド))