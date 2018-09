開拓時代のアメリカ西部を舞台に、インガルス一家が様々な困難を乗り越えながら力強く生き抜く姿を描いた感動のドラマシリーズ全203話が、10月13日(土)10:00よりAXNにてノーカット&デジタルリマスターリマスター版で蘇ります。感動の第1話「旅立ち」は必見です!

すべての世代の人に見てほしいドラマ

日本では1975年からNHK総合で放送され、主人公のローラと同世代だった筆者は、毎週放送を楽しみにして、文字どおりテレビにかじりついて見ていました。

思えば、同じNHKで放送していた「刑事コロンボ」と、この「大草原の小さな家」で海外ドラマファンになったのですから、私自身にとって長い海ドラファンの歴史の中でもとてもとても大切な作品であることは間違いありません。

懐かしいテーマ音楽と今でも記憶に焼き付いているオープニング映像を見ると、幼い頃の記憶がよみがえり胸がキュンとなります。

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'Pilot' -- Aired 03/30/1974 -- Pictured: (l-r) Melissa Gilbert as Laura Elizabeth Ingalls Wilder, Melisssa Sue Anderson as Mary Ingalls Kendall, Karen Grassle as Caroline Quiner Holbrook Ingalls -- Photo by: NBCU Photo Bank

当時は日本語吹替の放送でしたが、今回は一足先に字幕版を初めて見ました。

字幕版は出演者の生の声が聞けるのでやはりいいですね。

あまりに吹替のイメージが強いドラマだったので、違和感があるのではないかと心配していましたが、全然違和感がありませんでした。

それだけオリジナルのイメージを崩さずに日本語吹替版がよくできていたのだと思います。

彼らが喋っている言葉もとてもわかりやすいので、英語の教材としてもおすすめです。

このドラマには、暴力、性描写、人間の醜い表現は全くありません。

何の心配もなく、小さなお子さんと一緒に見られますし、いろんなドラマを見過ぎてちょっと心が疲れていたら、第1話だけでも是非見てほしいと思います。

そして、見終わった後、心が洗われるような気持ちになってこの家族がどんな暮らしを始めて行くのか、続きが見たくなるでしょう。

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- Pilot Episode -- Air Date 03/30/1974 -- Pictured: (l-r) Michael Landon as Charles Philip Ingalls, Karen Grassle as Caroline Quiner Holbrook Ingalls -- Photo by: NBCU Photo Bank

完成度の高いパイロット版

パイロット版である第1話「旅立ち」は、シリーズ化された2話目以降よりも長尺で、1時間40分近い長さです。

インガルス一家と冒頭に出て来る母さんの両親、先住民、そしてエドワーズおじさんだけとわずかな人数しか登場しないのですが、ストーリーに引き込まれて全く飽きることなく見ることができます。

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'Pilot' -- Aired 03/30/1974 -- Pictured: (l-r) Lindsay or Sydney Greenbush as Carrie Ingalls, Melisssa Sue Anderson as Mary Ingalls Kendall, Melissa Gilbert as Laura Elizabeth Ingalls Wilder, Karen Grassle as Caroline Quiner Holbrook Ingalls -- Photo by: NBCU Photo Bank

2話目からの舞台となるウォルナットグローブは、多くの住民がすでに暮らしていて、インガルス一家の住まいとなる家もすでに完成しているところから物語が始まるのですが、第1話は、本当に何もない大草原に彼らが家を建てる過程を見せてくれます。

一家の生活を見ていると、ものを大切にする気持ち、働くことの意味、そして自然の恵みに感謝し、食べることのありがたさがよくわかります。

全編に登場する四季折々の美しい風景もみどころのひとつですが、増水した川、ふいに起こる山火事、小さな家に降り積もる大雪と、家族の生活を支えていたはずの大自然が、時には脅威となって襲い掛かる怖さも第1話では描かれています。

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- Pilot Episode -- Air Date 03/30/1974 -- Pictured: Karen Grassle as Caroline Quiner Holbrook Ingalls -- Photo by: NBCU Photo Bank

理想の父親を演じるマイケル・ランドン

このドラマの製作総指揮者でもあり、第1話の監督も務めているのが、父さんことチャールズ・インガルスを演じるマイケル・ランドンです。

幼い頃、私はローラの目線でドラマを見ていましたが、今は父さんと母さんの気持ちでこのドラマを見ていることに気付きました。

とにかく、父さんが誠実で働き者なのには、驚きです。

木を切り倒して家を作り、オオカミに追われた日には、一晩中寝ないで家族を守る父さん、先住民たちとも友好的に接して、娘たちから尊敬される父さん。そして、嵐の日も雪の日も毅然と妻と娘たちを守る姿は、まさに理想の父親像と言えるでしょう。

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- Pilot Episode -- Air Date 03/30/1974 -- Pictured: Michael Landon as Charles Philip Ingalls -- Photo by: NBCU Photo Bank

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- Pilot Episode -- Air Date 03/30/1974 -- Pictured: (l-r) Victor French as Isaiah Edwards, Michael Landon as Charles Philip Ingalls -- Photo by: NBCU Photo Bank

少女たちの成長物語

ドラマは、原作者でもある次女のローラの目線で語られています。

オルコット原作の「若草物語」も次女のジョーが主人公でしたが、もの静かで真面目な長女メアリーに比べて、次女のローラはおてんばで男勝りの性格です。

第1話では、仲良くなったエドワーズおじさんの真似をしてつば飛ばしをして、母さんににらまれていました。

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'Pilot' -- Aired 03/30/1974 -- Pictured: (l-r) Melissa Gilbert as Laura Elizabeth Ingalls Wilder, Victor French as Isaiah Edwards -- Photo by: NBCU Photo Bank

シリーズが始まった当初は小さな女の子だったメアリー、ローラ、そしてキャリーの三姉妹は、楽しいこと、悲しいこと、つらいことを経験し、それぞれが大人への階段を昇っていきます。

彼女たちが成長する過程こそ、このドラマから目が離せなくなる一番のみどころと言えるでしょう。

この機会にデジタルリマスター版の美しい映像で全9シーズンを再び見直して、少女たちの成長を見守りたいと思います。

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'Pilot' -- Aired 03/30/1974 -- Pictured: (clockwise from top left) Melisssa Sue Anderson as Mary Ingalls Kendall, Melissa Gilbert as Laura Elizabeth Ingalls Wilder, Lindsay or Sydney Greenbush as Carrie Ingalls -- Photo by: NBCU Photo Bank

放送情報

「大草原の小さな家」デジタルリマスター版

シーズン1~9全話一挙放送

10月13日(土)スタート

毎週土曜 午前10:00-

大草原の小さな家 | AXNジャパン

ストーリー

ウィスコンシン州の大きな森に住むインガルス一家の父親のチャールズ、母親のキャロライン、長女のメアリー、次女のローラ、三女のキャリー、そして愛犬ジャックは豊かな土地を求め馬車で西部へと旅立つ。 やがてカンザス州に入ると見渡す限り青々とした大草原に辿り着き、チャールズはここで生活することを決める。一家は家作りから始め、同じ大草原で偶然出会った心優しきエドワーズの手伝いのお蔭で無事に家は完成し、新生活がスタートする。 生活が安定してきた頃、カンザスの先住民が嘆願書を政府へ提出したことによって、一家は立ち退きを命じられる。 エドワーズとのつらい別れの後、一家は再び川を渡り山を越え新たな地へと再出発していく…。