福井国体９月３０日の日程

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）９月３０日の競技日程

【サッカー】

Ａ＝坂井市のテクノポート福井スタジアム Ｂ＝坂井市のテクノポート福井芝生広場 Ｃ＝坂井市の三国運動公園陸上競技場 Ｄ＝坂井市の三国運動公園人工芝グラウンド Ｅ＝坂井市の丸岡スポーツランドサッカー場 Ｆ＝坂井市の丸岡スポーツランド人工芝グラウンド北コート Ｇ＝坂井市の丸岡スポーツランド人工芝グラウンド南コート

場所　時刻　種別　　　試合

Ａ　　９時　成年男子　１回戦＝福井―栃木

　　１１時　成年男子　１回戦 Ｂ　　９時　少年男子　１回戦

　　１１時　少年男子　１回戦

　　１３時　少年男子　１回戦 Ｃ　　９時　少年男子　１回戦

　　１１時　少年男子　１回戦

　　１３時　少年男子　１回戦 Ｄ　　９時　成年男子　１回戦

　　１１時　成年男子　１回戦 Ｅ　　９時　少年男子　１回戦

　　１１時　少年男子　１回戦＝福井―徳島 Ｆ　　９時　成年男子　１回戦

　　１１時　成年男子　１回戦 Ｇ　　９時　成年男子　１回戦

　　１１時　成年男子　１回戦

【テニス】

成年男女＝福井市わかばテニスコート 少年男女＝県営テニス場

時刻　　　種別　　　　試合

９時　　　成年女子　　１回戦＝福井―北海道（１０時半以降） Ｆ．Ｂ　　成年男子　　１回戦＝福井―新潟（正午以降） ９時　　　少年男子　　１回戦＝福井―静岡（９時開始） Ｆ．Ｂ　　少年男子　　２回戦 Ｆ．Ｂ　　少年女子　　１回戦

【ボート】　　　　　　

県立久々子湖ボート場

時刻　　　種別　　　種目　　　

８時８分　　少年女子　シングルスカル予選Ｂ組＝川村海（美方高）

８時２４分　少年男子　シングルスカル予選Ｂ組＝鶴野良太朗（敦賀工高） ８時４０分　少年女子　かじ付きクオドルプル予選Ｂ組＝福井（武田優香・磴梨菜・荻野紗和・久保那月・新田明美） ８時５６分　少年男子　かじ付きクオドルプル予選Ｂ組＝福井（山下森也・森長佑・大野良太・田中導栄・清水唯吹） ９時１２分　少年男子　ダブルスカル予選Ｂ組＝福井（天谷光希・川口祥太郎） ９時３６分　少年女子　ダブルスカル予選Ａ組＝福井（仲澤春香・村松栄理）

【体操】

サンドーム福井

時刻　　　　種別　　　　試合

１０時　　　少年男子　　予選１班＝福井（１０時～）

　　　　　　少年女子　　予選１班 １２時４０分少年男子　　予選２班

　　　　　　少年女子　　予選２班

【レスリング】

おおい町総合運動公園体育館

時刻　　種別　　　　　　　　　

９時３０分　　フリースタイル成年男子・少年男子１回戦、同女子１、２回戦＝少年男子５５キロ級　野坂優太（敦賀気比高）、同６０キロ級　大前亮太（若狭東高）、同９２キロ級　松村太郎（敦賀気比高）、成年男子１２５キロ級　安田翔（嶺南東特別支援学校教）、女子５３キロ級　入江ななみ（福井県スポーツ協会）

【卓球】

敦賀市総合運動公園体育館

時刻　　　　　　種別　　　　　　試合

９時　　　　　　成年女子　　１次リーグ＝福井―岩手

　　　　　　　　少年女子　　２回戦 １１時３０分　　成年男子　　１次リーグ

　　　　　　　　少年女子　　２回戦 １４時　　　　　少年男子　　１次リーグ＝福井―高知

　　　　　　　　少年女子　　２回戦＝福井―秋田 １６時３０分　　成年男子　　１次リーグ＝福井―島根

【相撲】

大野市エキサイト広場体育館

時刻　　　　種別　　　　　　試合

９時４５分　　少年男子　　　団体予選１回戦＝福井―茨城 １２時２５分　少年男子　　　団体予選２回戦＝福井―山口 １５時０５分　少年男子　　　団体予選３回戦＝福井―島根 １７時４５分　少年男子　　　団体予選同点決勝戦

【剣道】

福井市の県立武道館

時刻　　　　　種別　　　試合

９時３０分　　少年女子　　　１回戦＝福井―北海道（１０時３０分開始） １１時３０分　　少年女子　　２回戦 １２時３０分　　少年男子　　１回戦＝福井―岐阜（１４時００分開始） １４時３０分　　少年男子　　２回戦 １５時３０分　　成年女子　　１回戦＝福井―岩手（１６時２０分開始） １７時１０分　　成年女子　　２回戦 １８時００分　　成年女子　　準決勝 １８時３５分　　成年女子　　決勝

　　　　　　　　　　　　　　３位決定戦

【ラグビー】

小浜市総合運動場　陸上競技場・多目的グラウンド

時刻　　　　種別　　　　試合

９時　　　　少年男子　　１回戦＝福井―広島（１１時２０分開始）

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