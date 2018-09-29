福井国体９月３０日の日程

福井しあわせ元気国体２０１８（福井国体）９月３０日の競技日程

【サッカー】

Ａ＝坂井市のテクノポート福井スタジアム Ｂ＝坂井市のテクノポート福井芝生広場 Ｃ＝坂井市の三国運動公園陸上競技場 Ｄ＝坂井市の三国運動公園人工芝グラウンド Ｅ＝坂井市の丸岡スポーツランドサッカー場 Ｆ＝坂井市の丸岡スポーツランド人工芝グラウンド北コート Ｇ＝坂井市の丸岡スポーツランド人工芝グラウンド南コート

場所 時刻 種別 試合

Ａ ９時 成年男子 １回戦＝福井―栃木

１１時 成年男子 １回戦 Ｂ ９時 少年男子 １回戦

１１時 少年男子 １回戦

１３時 少年男子 １回戦 Ｃ ９時 少年男子 １回戦

１１時 少年男子 １回戦

１３時 少年男子 １回戦 Ｄ ９時 成年男子 １回戦

１１時 成年男子 １回戦 Ｅ ９時 少年男子 １回戦

１１時 少年男子 １回戦＝福井―徳島 Ｆ ９時 成年男子 １回戦

１１時 成年男子 １回戦 Ｇ ９時 成年男子 １回戦

１１時 成年男子 １回戦

【テニス】

成年男女＝福井市わかばテニスコート 少年男女＝県営テニス場

時刻 種別 試合

９時 成年女子 １回戦＝福井―北海道（１０時半以降） Ｆ．Ｂ 成年男子 １回戦＝福井―新潟（正午以降） ９時 少年男子 １回戦＝福井―静岡（９時開始） Ｆ．Ｂ 少年男子 ２回戦 Ｆ．Ｂ 少年女子 １回戦

【ボート】

県立久々子湖ボート場

時刻 種別 種目

８時８分 少年女子 シングルスカル予選Ｂ組＝川村海（美方高）

８時２４分 少年男子 シングルスカル予選Ｂ組＝鶴野良太朗（敦賀工高） ８時４０分 少年女子 かじ付きクオドルプル予選Ｂ組＝福井（武田優香・磴梨菜・荻野紗和・久保那月・新田明美） ８時５６分 少年男子 かじ付きクオドルプル予選Ｂ組＝福井（山下森也・森長佑・大野良太・田中導栄・清水唯吹） ９時１２分 少年男子 ダブルスカル予選Ｂ組＝福井（天谷光希・川口祥太郎） ９時３６分 少年女子 ダブルスカル予選Ａ組＝福井（仲澤春香・村松栄理）

【体操】

サンドーム福井

時刻 種別 試合

１０時 少年男子 予選１班＝福井（１０時～）

少年女子 予選１班 １２時４０分少年男子 予選２班

少年女子 予選２班

【レスリング】

おおい町総合運動公園体育館

時刻 種別

９時３０分 フリースタイル成年男子・少年男子１回戦、同女子１、２回戦＝少年男子５５キロ級 野坂優太（敦賀気比高）、同６０キロ級 大前亮太（若狭東高）、同９２キロ級 松村太郎（敦賀気比高）、成年男子１２５キロ級 安田翔（嶺南東特別支援学校教）、女子５３キロ級 入江ななみ（福井県スポーツ協会）

【卓球】

敦賀市総合運動公園体育館

時刻 種別 試合

９時 成年女子 １次リーグ＝福井―岩手

少年女子 ２回戦 １１時３０分 成年男子 １次リーグ

少年女子 ２回戦 １４時 少年男子 １次リーグ＝福井―高知

少年女子 ２回戦＝福井―秋田 １６時３０分 成年男子 １次リーグ＝福井―島根

【相撲】

大野市エキサイト広場体育館

時刻 種別 試合

９時４５分 少年男子 団体予選１回戦＝福井―茨城 １２時２５分 少年男子 団体予選２回戦＝福井―山口 １５時０５分 少年男子 団体予選３回戦＝福井―島根 １７時４５分 少年男子 団体予選同点決勝戦

【剣道】

福井市の県立武道館

時刻 種別 試合

９時３０分 少年女子 １回戦＝福井―北海道（１０時３０分開始） １１時３０分 少年女子 ２回戦 １２時３０分 少年男子 １回戦＝福井―岐阜（１４時００分開始） １４時３０分 少年男子 ２回戦 １５時３０分 成年女子 １回戦＝福井―岩手（１６時２０分開始） １７時１０分 成年女子 ２回戦 １８時００分 成年女子 準決勝 １８時３５分 成年女子 決勝

３位決定戦

【ラグビー】

小浜市総合運動場 陸上競技場・多目的グラウンド

時刻 種別 試合

９時 少年男子 １回戦＝福井―広島（１１時２０分開始）