【官能小説 長編三部作の映画化 ついに最終章が日本公開】『フィフティ・シェイズ・フリード』

原作がベストセラーとなって映画化された『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』、2作目の『フィフティ・シェイズ・ダーカー』に続き、ついに最終章となる『フィフティ・シェイズ・フリード』が日本公開です。まだ1作目の映画を観る前の2015年の1月、原作者のE L ジェイムズさんにインタビューしたのが懐かしいです。

『フィフティ・シェイズ・フリード』

10月5日(金)より TOHOシネマズ シャンテ他全国ロードショー

キャスト:ダコタ・ジョンソン、ジェイミー・ドーナン、リタ・オラ、マーシャ・ゲイ・ハーデン、エリック・ジョンソンほか

監督:ジェームズ・フォーリー

脚本:ナイアル・レオナルド

原作:E L ジェイムズ「フィフティ・シェイズ・フリード」(早川書房刊)

(C)2017 UNIVERSAL STUDIOS

配給:東宝東和 R15作品

映画『フィフティ・シェイズ・フリード』公式サイト

『フィフティ・シェイズ・フリード』WEB限定 60秒予告編 - YouTube

ストーリー:

いくつもの壁を乗り越え、結婚したアナ(ダコタ・ジョンソン)とクリスチャン(ジェイミー・ドーナン)。

待望の新婚生活を迎えた2人にとって、幸せな日々ばかり続いていくはずだったが、命を脅かされるような事件に巻き込まれてしまう。

それには、かつてアナの上司だったジャック・ハイド(エリック・ジョンソン)が関わっていた。

ジャックが抱える深い闇とは…?





結婚し、ますますラブラブなアナとクリスチャン





日本での公開は海外よりもかなり遅れたため、待ち遠しさが募ったフィフティ・シリーズ。

三部作それぞれを待ちわびる気持ちを抱くのも、いよいよ『フィフティ・シェイズ・フリード』で最後です。

アナとクリスチャンの愛の行方を見届けたいという気持ちと同時に、映画を観終わるのがもったいないような気持ちもしますよね。

今作では、新婚ホヤホヤの2人のラブラブな様子、と言うか、いい意味でバカップルぶりをたっぷりと楽しめます(笑)。

バカップルで何より! 全然許せますよ~。









新婚のお約束、お姫様抱っこですよ、奥さん!





あの奥手でウブな女子大生だったアナが、クリスチャンの“手ほどき”でどんどん大胆になっていきましたが、新婚旅行先では思わずクリスチャンがいましめるような大胆すぎる行動も…(アナの行動と言うより演じているダコタっぽい感じです、笑)。

映画の最後には、これまでの2人の道のりを追った映像も流れ、アナが仕事でも恋愛でも、大人の女性へと成長していった月日が思い出されて感慨深いです。





クリスチャンもドギマギするくらい大胆な行動もできるようになったアナ





三部作に及ぶ長編シリーズの最終章を、こんなにもうまくまとめたジェームズ・フォーリー監督には本当に脱帽します。

フォーリー監督は、「ハウス・オブ・カード」や「ハンニバル」などTVシリーズの監督でも手腕を発揮してきました。

フィフティ・シリーズでは、『フィフティ・シェイズ・ダーカー』と『フィフティ・シェイズ・フリード』を監督し、2作を一挙に撮影したそうです。

限られた時間と予算でうまく演出をこなせるのは、TVの現場で鍛えてきたからなのではないでしょうか。

パーティーなどのゴージャスなシーンを美しく撮るのも得意なフォーリー監督。

ウェディング・シーンも本当に素敵です!





華やかな結婚式のシーンにうっとり





アナは、ジャック・ハイドの部下だった時に彼からセクハラを受け、ジャックは怒ったクリスチャンによってクビに追い込まれました。

『フィフティ・シェイズ・フリード』で、ジャックはクリスチャンとアナに復讐を仕掛けてきますが、恨みの根は深く、ジャックにはクビになったことの腹いせ以上の何かがある様子。

そんな深い闇を抱えるサイコパス風のキャラクターを喜々として演じているエリック・ジョンソン。

彼は「ヤング・スーパーマン」では、ホイットニー役を爽やかに好演していましたよね。

ホイットニーとは対照的なジメジメした役を怪演したエリックには、何か賞をあげたい気持ちになります(笑)。

(いや、ホイットニーもジメジメしたところがあったかも!?)



PARIS, FRANCE - FEBRUARY 06: Eric Johnson attends 'Fifty Shades Freed - 50 Nuances Plus Claires' Premiere at Salle Pleyel on February 6, 2018 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

残念ながらジャック・ハイドの場面写真を入手できず。最近のエリック・ジョンソン。ヒゲが多い!

Allison Mack & Eric Johnson (Photo by Terry McGinnis/WireImage)

ちなみにこちらは「ヤング・スーパーマン」の頃のエリック・ジョンソン。クロエ役のアリソン・マックと。若い!





フィフティ・シリーズと言えば、クリスチャンの特異な趣向である主従関係でのプレイが有名。

1作目『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』では、アナはその趣向を受け入れることができず別れを選び、2作目『フィフティ・シェイズ・ダーカー』でヨリを戻した2人は、クリスチャンがアナの希望に寄り添ったり、アナが条件付きでクリスチャンの趣向を受け入れたりなど、これまで大胆で刺激的な官能ラブシーンが描かれてきました。

1作目はR15とR18の両方で公開され、2作目はR18、3作目はR15となっていますが、ジェームズ・フォーリー監督による『フィフティ・シェイズ・フリード』のR15は、ラブシーンも非常に美しい編集になっていて、モザイク等による興醒め感は全くありません。

大人の皆様は、ぜひ安心してご覧ください。





大胆になったアナは自らクリスチャンをプレイルーム“赤い部屋”に誘ったりも…

準備万端なクリスチャン





原作が大ヒットし、映画化が決まった頃、原作者のE L ジェイムズさんが来日することになり、インタビューのお話をいただいたのですが、映画の製作は秘密主義に行われており、通常行われるマスコミ試写がありませんでした。

そこで、配給会社から1作目の原作本が配布され、それを読んでインタビューに臨むよう指示がありました。

私は2作目と3作目は自主的に購入。シリーズ全部、読破しました。

官能シーンの多さに驚きつつ、2015年1月、E L ジェイムズさんに単独インタビューしました。

「日本の女性たちも、もっとセックスについて話すといいわね」E L ジェイムズ

↑ インタビューの記事はこちらです

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 06: E.L. James attends 'Fifty Shades Freed - 50 Nuances Plus Claires' Premiere at Salle Pleyel on February 6, 2018 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

E L ジェイムズ





その後、完成披露試写会で1作目を観て、2017年に2作目を、今年3作目を鑑賞(2と3はマスコミ試写がありました)。

原作を読破した上で、映画を3作完走したわけですが、本当によくまとまっていて、私は大満足です!









前出のE L ジェイムズさんのインタビューにもありますが、最初クリスチャン・グレイ役はチャーリー・ハナム(「サン・オブ・アナーキー」)に決まっていて、彼の降板後にジェイミー・ドーナンになりました。

私はジェイミーで本当に良かったと思います。

彼は「THE FALL 警視ステラ・ギブソン」では猟奇殺人鬼を演じていて、演技力に定評があり、難しいクリスチャン・グレイ役も見事に演じ切りました。

チャーリー・ハナムも好きな俳優ですが、クリスチャンとはイメージが違い過ぎますよね。





WEST HOLLYWOOD, CA - AUGUST 19: Charlie Hunnam attends the premiere of Bleecker Street Media's 'Papillon' at The London West Hollywood on August 19, 2018 in West Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

チャーリー・ハナム

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 06: Jamie Dornan attends 'Fifty Shades Freed - 50 Nuances Plus Claires' Premiere at Salle Pleyel on February 6, 2018 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

ジェイミー・ドーナン





フィフティ・シリーズでクリスチャン役を頑張ってくれたジェイミーの好感度、メチャメチャ上がりました!

そして、まさに体を張ってヒロイン、アナを好演したダコタ・ジョンソンも大好きになりました!





NEW YORK, NY - SEPTEMBER 27: Actress Dakota Johnson attends the 'Bad Times At The El Royale' New York screening at Metrograph on September 27, 2018 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)

キュートで美しいダコタ・ジョンソン





ダコタとジェイミー、そしてオスカー女優のマーシャ・ゲイ・ハーデンとキム・ベイシンガー(豪華!)、エリック・ジョンソンに、「SUPERGIRL/スーパーガール」でスーパーマンを演じているタイラー・ホークリン、人気シンガーのリタ・オラなど、キャストもとても素晴らしいです。





リタ・オラ(左) 隣はルーク・グライムス&ダコタ・ジョンソン





私のお気に入りは、クリスチャンのボディガード、テイラー役のマックス・マーティーニと、アナの義父レイ役のカラム・キース・レニー。

『フィフティ・シェイズ・フリード』で、テイラーはそこそこ出番はあるものの、相変わらずセリフは少ないし(苦笑)、レイにいたってはよ~く見ないとどこに出ているのか分かりません(涙)。

2人ともイケメンなのに、残念だなぁ。

まあ、出てくれているだけでも良しとしましょう♪





ARLINGTON, TX - JANUARY 12: Actor Max Martini attends the Dallas Premiere of the Paramount Pictures film ’13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi’ at the AT&T Dallas Cowboys Stadium on January 12, 2016 in Arlington, Texas. (Photo by Peter Larsen/Getty Images for Paramount Pictures)

マックス・マーティーニ

HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 25: Actor Callum Keith Rennie attends the premiere of 'Jigsaw' at ArcLight Hollywood on October 25, 2017 in Hollywood, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

カラム・キース・レニー





フィフティ・シリーズ最終章『フィフティ・シェイズ・フリード』は、いよいよ10月5日(金)より日本公開。

最後なので、シリーズ全体を振り返ってみました。

お時間があれば前2作を復習したり、原作をチェックしたりしてから、最終章に臨んでみてはいかがでしょうか。

ぜひ楽しんで観てくださいね!





LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 09: Jamie Dornan and Dakota Johnson attend the 'Fifty Shades Darker' - UK Premiere on February 9, 2017 in London, United Kingdom. (Photo by Samir Hussein/WireImage)

最後にダコタとジェイミーのキュートなツーショットをどうぞ!