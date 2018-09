2018ＵＣＩロード世界選手権：男子エリートロードレース・スタートリスト

(photo : Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto)

オーストリアのインスブルック・チロルで開催中のUCIロード世界選手権は、9月30日にいよいよ最終日を迎え、男子エリートのロードレースが行われる。

距離は全長258km。スタート地のクーフシュタインからローカルラップに入るまでが84.2kmで、その後1周23.8kmのローカルラップを6周。7周目の最終周回だけ延長し、31kmになっている。獲得標高は4681メートルで、通常のローカルラップには標高1000メートルを越える上り坂が1カ所含まれているが、最終周回はもう1つ坂を越えなければならない。

参加国は44カ国。UCIワールドランキングに応じて出場枠が決まり、1チーム最大8選手編成で、188選手がスタートラインに並ぶ。ゼッケン1を付けるのは、前人未到の4勝目を目指すスロバキアのペテル・サガン(ボーラ・ハンスグローエ)だ。日本は出場枠が1つで、

NIPPO・ヴィーニファンティーニ・ヨーロッパオヴィーニの中根英登

が世界選手権に初出場する。

スタートは現地時間9時51分。天気は晴れ時々曇りの予報で、最高気温は23℃。日本でレースの模様は「

スカパー!スピードチャンネル

」で生中継される。

2018UCIロード世界選手権 男子エリートロードレース スタートリスト

1. SAGAN Peter (SVK)

2. BASKA Erik (SVK)

3. CANECKY Marek (SVK)

4. HARING Martin (SVK)

5. MAHDAR Martin (SVK)

6. SAGAN Juraj (SVK)

7. TYBOR Patrik (SVK)

8. BENOOT Tiesj (BEL)

9. DE PLUS Laurens (BEL)

10. HERMANS Ben (BEL)

11. MEURISSE Xandro (BEL)

12. PAUWELS Serge (BEL)

13. TEUNS Dylan (BEL)

14. VAN AVERMAET Greg (BEL)

15. WELLENS Tim (BEL)

16. ALAPHILIPPE Julian (FRA)

17. BARDET Romain (FRA)

18. BARGUIL Warren (FRA)

19. GALLOPIN Tony (FRA)

20. GENIEZ Alexandre (FRA)

21. MOLARD Rudy (FRA)

22. PINOT Thibaut (FRA)

23. ROUX Anthony (FRA)

24. BRAMBILLA Gianluca (ITA)

25. CARUSO Damiano (ITA)

26. CATALDO Dario (ITA)

27. DE MARCHI Alessandro (ITA)

28. MOSCON Gianni (ITA)

29. NIBALI Vincenzo (ITA)

30. PELLIZOTTI Franco (ITA)

31. POZZOVIVO Domenico (ITA)

32. CASTROVIEJO Jonathan (ESP)

33. DE LA CRUZ David (ESP)

34. FRAILE Omar (ESP)

35. HERRADA Jesus (ESP)

36. IZAGUIRRE Jon (ESP)

37. MAS Enric (ESP)

38. NIEVE Mikel (ESP)

39. VALVERDE Alejandro (ESP)

40. CARTHY John (GBR)

41. GEOGHEGAN HART Tao (GBR)

42. KENNAUGH Peter (GBR)

43. KNOX James (GBR)

44. STANNARD Ian (GBR)

45. SWIFT Connor (GBR)

46. YATES Adam (GBR)

47. YATES Simon (GBR)

48. DUMOULIN Tom (NED)

49. KELDERMAN Wilco (NED)

50. KRUIJSWIJK Steven (NED)

51. MOLLEMA Bauke (NED)

52. OOMEN Sam (NED)

53. POELS Wout (NED)

54. TOLHOEK Antwan (NED)

55. WEENING Pieter (NED)

56. ANACONA Winner (COL)

57. CONTRERAS Rodrigo (COL)

58. HENAO Sebastian (COL)

59. HENAO Sergio Luis (COL)

60. LOPEZ Miguel Angel (COL)

61. MARTINEZ Daniel Felipe (COL)

62. QUINTANA Nairo (COL)

63. URAN Rigoberto (COL)

64. CLARKE Simon (AUS)

65. DENNIS Rohan (AUS)

66. HAIG Jack (AUS)

67. HAMILTON Christopher (AUS)

68. HOWSON Damien (AUS)

69. POWER Rob (AUS)

70. SCHULTZ Nicholas Jack William (AUS)

71. SUTHERLAND Rory (AUS)

72. ASGREEN Kasper (DEN)

73. BRESCHEL Matti (DEN)

74. EG Niklas (DEN)

75. FUGLSANG Jakob (DEN)

76. HANSEN Jesper (DEN)

77. SCHMIDT WURTZ Mads (DEN)

78. VALGREN ANDERSEN Michael (DEN)

79. VINJEBO Emil Nygaard (DEN)

80. BUCHMANN Emanuel (GER)

81. BURGHARDT Marcus (GER)

82. DENZ Nico (GER)

83. GESCHKE Simon (GER)

84. MARTENS Paul (GER)

85. SCHACHMANN Maximilian (GER)

86. BOLE Grega (SLO)

87. MOHORIC Matej (SLO)

88. NOVAK Domen (SLO)

89. PIBERNIK Luka (SLO)

90. POLANC Jan (SLO)

91. ROGLIC Primoz (SLO)

92. SPILAK Simon (SLO)

93. TRATNIK Jan (SLO)

94. BODNAR Maciej (POL)

95. GOLAS Michal (POL)

96. KWIATKOWSKI Michal (POL)

97. MAJKA Rafal (POL)

98. OWSIAN Lukasz (POL)

99. PATERSKI Maciej (POL)

100. BYSTROM Sven Erik (NOR)

101. EIKING Odd Christian (NOR)

102. HAGEN Carl Fredrik (NOR)

103. HAGEN Edvald Boasson (NOR)

104. HOELGAARD Markus (NOR)

105. LAENGEN Vegard Stake (NOR)

106. GOGL Michael (AUT)

107. GROSSSCHARTNER Felix (AUT)

108. KONRAD Patrick (AUT)

109. MUHLBERGER Gregor (AUT)

110. POSTLBERGER Lukas (AUT)

111. PREIDLER Georg (AUT)

112. DUNNE Conor (IRL)

113. MARTIN Daniel (IRL)

114. MULLEN Ryan (IRL)

115. ROCHE Nicolas (IRL)

116. CERNY Josef (CZE)

117. HIRT Jan (CZE)

118. HNIK Karel (CZE)

119. KREUZIGER Roman (CZE)

120. KUKRLE Michael (CZE)

121. STYBAR Zdenek (CZE)

122. FRANK Mathias (SUI)

123. FRANKINY Kilian (SUI)

124. MORABITO Steve (SUI)

125. REICHENBACH Sebastien (SUI)

126. SCHAR Michael (SUI)

127. SCHELLING Patrick (SUI)

128. COSTA Rui (POR)

129. GUERREIRO Ruben (POR)

130. MACHADO Tiago (POR)

131. OLIVEIRA Nelson (POR)

132. ARSLANOV Ildar (RUS)

133. CHERNETSKI Sergei (RUS)

134. KOCHETKOV Pavel (RUS)

135. SIVAKOV Pavel (RUS)

136. STRAKHOV Dmitrii (RUS)

137. ZAKARIN Ilnur (RUS)

138. DIDIER Laurent (LUX)

139. DRUCKER Jean-Pierre (LUX)

140. GASTAUER Ben (LUX)

141. JUNGELS Bob (LUX)

142. KIRSCH Alex (LUX)

143. WIRTGEN Tom (LUX)

144. BOOKWALTER Brent (USA)

145. KING Benjamin (USA)

146. KUSS Sepp (USA)

147. STETINA Peter (USA)

148. BENNETT George (NZL)

149. BEVIN Patrick (NZL)

150. BEWLEY Sam (NZL)

151. SMITH Dion (NZL)

152. DLAMINI Nicholas (RSA)

153. JANSE VAN RENSBURG Jacques (RSA)

154. KANGERT Tanel (EST)

155. TAARAMAE Rein (EST)

156. VAHTRA Norman (EST)

157. FOMINYKH Daniil (KAZ)

158. LUTSENKO Alexey (KAZ)

159. STALNOV Nikita (KAZ)

160. ZEITS Andrey (KAZ)

161. BRITTON Robert (CAN)

162. DUCHESNE Antoine (CAN)

163. HOULE Hugo (CAN)

164. WOODS Michael (CAN)

165. CARAPAZ Richard (ECU)

166. NARVAEZ Jhonnatan (ECU)

167. NEILANDS Krists (LAT)

168. SKUJINS Toms (LAT)

169. KIRYIENKA Vasil (BLR)

170. KOSHEVOY Ilia (BLR)

171. RIABUSHENKO Aleksandr (BLR)

172. SOBAL Yauhen (BLR)

173. GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel (ERI)

174. KUDUS Merhawi (ERI)

175. BRATASHCHUK Andrii (UKR)

176. GRIVKO Andrey (UKR)

177. NAKANE Hideto (JPN)

178. TVETCOV Serghei (ROU)

179. SEPULVEDA Eduardo (ARG)

180. CHAICHI RAGHIMI Mohammad Esmaeil (IRI)

181. RUMAC Josip (CRO)

182. CHIU Ho San (HKG)

183. KONOVALOVAS Ignatas (LTU)

184. VILLALOBOS SOLIS Roman Daniel (CRC)

185. LUDVIGSSON Tobias (SWE)

186. FARANTAKIS Stylianos (GRE)

187. SESSLER Nicolas (BRA)

188. GRMAY Tsgabu (ETH)

( インスブルック・チロル世界選手権公式サイト )