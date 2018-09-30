【当番医】　９月３０日

【３０日】

◇福井市◇休日急患センター（９時～２３時、城東４、内科）電話０７７６（２２）２０９９▽県こども急患センター（９時～２３時、城東４、小児科）電話０７７６（２６）８８００▽福井厚生病院（９時～１８時、下六条町）電話０７７６（４１）３３７７▽打波外科胃腸科婦人科（９時～１８時、文京７）電話０７７６（２６）７１７１▽休日急患歯科診療所（９時～１７時、大願寺３）電話０７７６（２６）８４６８▽県精神科救急情報センター（終日）電話０７７６（６３）６８９９

◇あわら市◇齊藤耳鼻咽喉科医院（９時～１７時、舟津３、内科）電話０７７６（７７）２２７７▽加納病院（９時～１７時、花乃杜１、外科）電話０７７６（７３）１００１

◇坂井市◇藤田神経内科病院（９時～１７時、丸岡町羽崎、内科）電話０７７６（６７）１１２０

◇大野市◇休日急患診療所（９時～２１時、篠座、内科・外科・小児科）電話０７７９（６５）８９９９

◇勝山市◇たけとう病院（９時～１７時、野向町聖丸）電話０７７９（８８）６４６４

◇鯖江市◇斎藤病院（９時～１７時、中野町）電話０７７８（５１）０５９３▽品川クリニック（９時～１７時、中野町）電話０７７８（５１）００１１

◇越前町◇織田病院（９時～１７時、織田）電話０７７８（３６）１０００

〓越前市〓今立中央病院（９時～１７時、粟田部町）電話０７７８（４２）１８００▽笠原病院（９時～１７時、塚町）電話０７７８（２３）１１５５

◇敦賀市◇休日急患センター（９時～１２時、中央町２、内科・小児科・歯科）電話０７７０（２５）５３１１▽泉ケ丘病院（９時～１２時、１３時～１７時、中、外科系）電話０７７０（２２）７７００ （受け付けは診療終了時間の１５分前まで）

◇若狭町◇関根医院（９時～１７時、北前川）電話０７７０（４５）００２２

◇小浜市◇いちせクリニック（９時～１７時、南川町）電話０７７０（５３）２４１５

◇おおい町◇永谷医院（９時～１７時、本郷）電話０７７０（７７）０００６