＜レスリング＞3選手が3位決定戦に進むも、いずれも黒星…2018年世界ベテランズ選手権・第2日

2018年世界ベテランズ選手権第2日は9月29日、マケドニア・スコピエでC（46～50歳）とD（51～55歳）の各5階級が行われ、C62kg級の岡部友貴（ユーアイ警備保障）、D70kg級の森巧（陸上自衛隊小平学校）、D78kg級の糸川勝也（豊島区協会）の3選手が3位決定戦に進んだものの、いずれも敗れて5位に終わった。

各選手の成績は下記の通り。

C（46～50歳）

【62kg級】岡部友貴（ユーアイ警備保障） 5位＝8選手出場

３決戦 ●［フォール、2-5］Aias KHERTEK（ロシア）

１回戦 ●［負傷棄権、0-8］Remzi Redzheb OSMAN（ブルガリア）

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【62kg級】蛎崎誠（高岡市農業協同組合） 6位＝8選手出場

１回戦 ●［Ｔフォール、0-10］Aias KHERTEK（ロシア）

※敗者復活戦に回れず

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【70kg級】坂本栄裕（北杜クラブ） 10位＝16選手出場

１回戦 ●［3-6］ Stefan BITTMANN（ドイツ）

※敗者復活戦に回れず

D（51～55歳）

【70kg級】森巧（陸上自衛隊小平学校） 5位＝18選手出場

３決戦 ●［2-2］Lorenzo CARIERI（イタリア）

準決勝 ●［2-5］Vadim DANILOV（ロシア）

３回戦 ○［3-1］Gheorghe BISTRITCHI（モルドバ）

２回戦 ○［9-2］Talant BEGALIEV（キルギス）

１回戦 ＢＹＥ

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【78kg級】糸川勝也（豊島区協会） 5位＝11選手出場

３決戦 ●［フォール、0-4］Turpalali SULIMANOV（カザフスタン）

準決勝 ●［フォール、0-4］Ramadan SHABANI（マケドニア）

２回戦 ○［フォール、4-0］Musa TORUN（トルコ）

１回戦 ＢＹＥ