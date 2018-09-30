＜レスリング＞3選手が3位決定戦に進むも、いずれも黒星…2018年世界ベテランズ選手権・第2日

　2018年世界ベテランズ選手権第2日は9月29日、マケドニア・スコピエでC（46～50歳）とD（51～55歳）の各5階級が行われ、C62kg級の岡部友貴（ユーアイ警備保障）、D70kg級の森巧（陸上自衛隊小平学校）、D78kg級の糸川勝也（豊島区協会）の3選手が3位決定戦に進んだものの、いずれも敗れて5位に終わった。

　各選手の成績は下記の通り。

C（46～50歳）

　【62kg級】岡部友貴（ユーアイ警備保障）　　　5位＝8選手出場
３決戦　●［フォール、2-5］Aias KHERTEK（ロシア）
１回戦　●［負傷棄権、0-8］Remzi Redzheb OSMAN（ブルガリア）

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　【62kg級】蛎崎誠（高岡市農業協同組合）　　　6位＝8選手出場
１回戦　●［Ｔフォール、0-10］Aias KHERTEK（ロシア）

※敗者復活戦に回れず

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　【70kg級】坂本栄裕（北杜クラブ）　　　10位＝16選手出場
１回戦　●［3-6］ Stefan BITTMANN（ドイツ）

※敗者復活戦に回れず

D（51～55歳）

　【70kg級】森巧（陸上自衛隊小平学校）　　　5位＝18選手出場
３決戦　●［2-2］Lorenzo CARIERI（イタリア）
準決勝　●［2-5］Vadim DANILOV（ロシア）
３回戦　○［3-1］Gheorghe BISTRITCHI（モルドバ）
２回戦　○［9-2］Talant BEGALIEV（キルギス）
１回戦　　ＢＹＥ

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　【78kg級】糸川勝也（豊島区協会）　　　5位＝11選手出場
３決戦　●［フォール、0-4］Turpalali SULIMANOV（カザフスタン）
準決勝　●［フォール、0-4］Ramadan SHABANI（マケドニア）
２回戦　○［フォール、4-0］Musa TORUN（トルコ）
１回戦　　ＢＹＥ

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