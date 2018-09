【永久保存版】スクリーンの中に登場する歴代の美少年たち！

スクリーンの中でひと際輝く美少年たちをまとめました。今旬の美少年だけでなく、かつてスクリーンに美しい姿を残したスターたちとその映画を紹介。配信やDVDで気になる美少年の映画を是非チェックしてみてください!

ビョルン・アンデルセン

ルキノ・ヴィスコンティ監督作品『ベニスに死す(1971)』に登場したポーランド貴族の美少年タジオ。ビョルン・アンデルセン演じるタジオは、ギリシャ彫刻のような顔立ちと佇まいで、セリフ一つない役にも関わらず、おとぎ話に出てくるような完璧なまでの貴公子姿がスクリーンに映し出されました。

主人公の作曲家アッシェン・バッハは、静養のために訪れたベニスのホテルで出会った貴族の少年タジオの美しさに惹かれ、彼の姿を求めてベニスを彷徨います。

ベニスを背景にタジオが登場するカットはどれも絵画のように美しいです!

ビョルン・アンデルセンの美しさをさらに際立たせるルキノ・ヴィスコンティの耽美主義の世界に、何度見てもため息が出るばかりです。

Björn Andrésen and Dirk Bogarde in Morte a Venezia (1971)

ルキノ・ヴィスコンティ監督はタッジオ役を探す為に、ヨーロッパ中をまわっていたところ、ストックホルムで友人とバンドを組んでいたビョルン・アンデルセンが監督の目に止まり、数千人いる候補者の中から選ばれたそうです。

映画が公開された当時は日本でアイドル的人気になり、明治チョコレート<エクセル>のCMにも出演しました。

リバー・フェニックス

『スタンド・バイ・ミー』で子役でブレイクしてから、『リトル・ニキータ』、『旅立ちの時』で美少年っぷりを発揮しました。

特に『旅立ちの時』のリバー・フェニックスは17歳頃に出演し、アカデミー賞助演男優賞ノミネートされました。

River Phoenix

美しいルックスばかりか、演技力も評価されていたリバー・フェニックス。美人薄命というわけではないですが、若く美しい姿をスクリーンに留めたまま、1993年10月31日に23歳という若さでこの世を去りました。

River Phoenix at the The Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, California (Photo by Barry King/WireImage)

スクリーンが1人の美しいスターが消えた後、新たな美少年スターが現れました。

レオナルド・ディカプリオ

レオナルド・ディカプリオは、1993年に『ギルバート・グレイプ』に19歳で出演し、アカデミー賞助演男優賞にノミネートされました。

Leonardo DiCaprio (Photo by Ke.Mazur/WireImage)

演技力だけでなく、金髪でスラッとした美しいルックスも話題になり、1995年『バスケットボール・ダイアリーズ』、『太陽と月に背いて』、1996年『ロミオ+ジュリエット』の出演作で次々と世界中の女性たちを虜にしていきました。

現在は貫録ある大物スターですが、1993年から1997年『タイタニック』までのレオナルド・ディカプリオは本当に美しい姿をスクリーンの中で見せています。

Leonardo DiCaprio in The Basketball Diaries (1995)

1995年『太陽と月に背いて』で19世紀の詩人アルチュール・ランボーを演じました。ヴェルレーヌとの同性愛を描いた作品です。

Leonardo DiCaprio in Total Eclipse (1995)

シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』を現代のブラジルを舞台設定に置き換えて映画化された作品で、美少年のロミオを演じました。

Leonardo DiCaprio in Romeo + Juliet (1996)

エドワード・ファーロング

バスケットボールをしている時に、キャスティングディレクターにスカウトされ、『ターミネーター2』ジョン・コナー役でスクリーンデビューしました。

大ヒットシリーズの『ターミネーター』だけあってエドワード・ファーロングは世界的に注目され、この映画の彼が今でも美少年たちの一人として名前が挙がります。

Edward Furlong during 1992 MTV Movie Awards at Culver Studios in Culver City, California, United States. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

『ターミネーター2』若干14歳のエドワード・ファーロング少年。

Edward Furlong in Terminator 2: Judgment Day (1991)

『ターミネーター2』出演後は、スティーブン・キング原作映画『ペット・セメタリー2』、ティム・ロスと共演した『リトル・オデッサ』等、出演作が続きました。

Edward Furlong in Little Odessa (1994)

1995年『グラスハープ/草の堅琴』あたりから端正な顔つきになり、その後は青年期へと入っていきました。

エドワード・ファーロングは1992年から1995年まで美しい姿をスクリーンに残しました。

Edward Furlong in The Grass Harp (1995)

ブラッド・レンフロ

1994年『ザ・クライアント 依頼人』で映画デビュー。スーザン・サランドンやトミー・リー・ジョーンズら演技派俳優たちがせめぎ合う法廷劇のドラマで、幼く美しい11歳の少年マーク役が登場し注目されました。

ブラッド・レンフロは同作のオーディションを受け、エドワード・ファーロングと同じキャスティングディレクターに見いだされました。

Brad Renfro in The Cure (1995)

1995年『マイ・フレンド・フォーエバー』、『トム・ソーヤーの冒険』では爽やかな美少年っぷりを見せています。

Brad Renfro and Jonathan Taylor Thomas in Tom and Huck (1995)

1996年の『スリーパーズ』では、少年から青年へと成長する端正な顔立ちが眩しい姿で、ブラット・ピットが演じるマイケル・サリヴァンの少年時代を演じました。

Brad Renfro in Sleepers (1996)

オーランド・ブルーム

『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズでブレイクした英国のイケメン俳優。2000年代のアイドル的スターとして世界中の女性たちから羨望を浴びました。

Orlando Bloom (Photo by Vera Anderson/WireImage)

オーランド・ブルームといえば、『パイレーツ・オブ・カリビアン』が一番有名ですが、『ロード・オブ・ザ・リング』でエルフ族のレゴラス役が特に美しさを放っています。

同作はオーランド・ブルームが役付きで初めての映画出演です。

Orlando Bloom in The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

アレックス・ぺティファ―

今ではマッチョなイケメンのアレックス・ぺティファーですが、『アレックス・ライダー(2006)』で初映画デビューにして初主演を務めました。16歳の頃にオーディションで選ばれ、同作でその美しい姿を披露しています。

ジェイミー・キャンベル・バウア―

2009年にイアン・マッケランやジェームズ・カヴィーゼル出演でリメイクされたドラマ『プリズナーNo.6』での出演が特に美少年っぷりを発揮しているので注目です。

Jim Caviezel and Jamie Campbell Bower in The Prisoner (2009)

映画では、『スウィーニー・ドット フリート街の悪魔の理髪師』、『トワイライト・サーガ』とゴシック的な作品で美しい姿を残しています。

また『シャドウハンター』ジェイス役もオススメです。

Jemima West, Kevin Zegers, and Jamie Campbell Bower in The Mortal Instruments: City of Bones (2013)

ニコラス・ホルト

ニコラス・ホルトは、2002年のヒュー・グラント主演映画『アバウト・ア・ボーイ』でマーカス役で話題となった子役です。同映画ではポッチャリした子供でしたが、成長して端正な顔立ちになりました。

最近では、『X-MEN』シリーズでビースト=ハンク・マッコイ役で活躍してます。

BEVERLY HILLS, CA - NOVEMBER 5: Nicholas Hoult at the Four Seasons Hotel in Beverly Hills, California on November 5, 2009. (Photo by Munawar Hosain/Fotos International/Getty Images) Reproduction by American tabloids is absolutely forbidden.

何といってもニコラス・ホイトの美少年っぷりが見られる映画は、コリン・ファース主演映画『シングルマン』です。

コリン・ファース演じる大学教授のジョージに近づく教え子のケニーを演じ、瑞々しい姿を披露しています。

Nicholas Hoult in A Single Man (2009)

アヴァン・ジョーギア

カナダ出身ですが、両親はイギリス人でインド系の血もひいているエキゾチックな美少年です。

2015年の歴史ドラマ『ツタンカーメン 呪われた王家の血』では、若きファラオ・ツタンカーメンを演じるアヴァン・ジョーギアの美しい姿が観られます。

Avan Jogia arrives at Nickelodeon's 24th Annual Kids' Choice Awards at Galen Center on April 2, 2011 in Los Angeles, California.

エズラ・ミラー

『ファンタスティック・ビースト』シリーズや『ジャスティス・リーグ』をフラッシュ役の出演で活躍しているエズラ・ミラー。

『少年は残酷な弓を射る(2011)』ではダークな美少年、『ウォールフラワー(2012)』では天真爛漫な美少年を演じました。

26歳になり、今後の活躍が期待される次世代スターの一人であるエズラ・ミラーですが、美少年期の過去作も是非チェックしてみてください。

CANNES, FRANCE - MAY 18: Ezra Miller attends the Afterschool photocall at the Palais des Festivals during the 61st Cannes International Film Festival on May 18, 2008 in Cannes, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage) *Local Caption *

NEW YORK - APRIL 23: Actor Ezra Miller attends the Tribeca Film Festival 2010 portrait studio at the FilmMaker Industry Press Center on April 23, 2010 in New York, New York. (Photo by Larry Busacca/Getty Images for Tribeca Film Festival)

ティモシー・シャラメ

子役としてドラマや映画に出演していたティモシー・シャラメですが、2017年『君の名前で僕を呼んで』、『レディー・バード』で花開き、瑞々しい演技と美しい姿が世界にお披露目され大ブレイク中です。

今旬の美少年です。

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 18: Timothee Chalamet attends the EE British Academy Film Awards (BAFTAs) held at Royal Albert Hall on February 18, 2018 in London, England. (Photo by Dave J Hogan/Dave J Hogan/Getty Images)

彫りの深く均等のとれた顔の造形は浮世離れしていますが、笑うと子犬のように人懐っこい表情をみせるのも魅力です。

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 05: Timothee Chalamet arrives at the 90th Annual Academy Awards Nominee Luncheon at The Beverly Hilton Hotel on February 5, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

スクリーンの美少年たちはいかがでしたでしょうか?

ただ、かつての美少年だったが今は・・・という慣れ果てを知らない方がいい人もいます。

美しい姿はその時に映されたスクリーンの中だけで楽しみましょう!