東武 今年から「SL大樹カレンダー」も発売されます

お馴染み「東武鉄道カレンダー」も発売されます
《SL大樹カレンダー》
運行開始1周年記念「SL大樹運行開始1周年記念フォトコンテスト」の入賞 作品を中心に、鬼怒川線の四季に富んだ風景の中を走るSL大樹の写真を掲載しています。さらに2019年のSL大樹、DL大樹の運転日も記載。
《掲載内容》
入賞作品についてはタイトル・撮影者記載 ※敬称略
表紙…大桑駅周辺：最優秀賞「心地よく田園風景の中を駆ける」hibiki
1月…下今市駅：優秀賞 「勇壮なお見送り」南 輝明
2月…大桑〜大谷向：四季賞(冬)「故郷を思い出しながら」中川 正信
3月…大桑〜新高徳：入賞「いざ!出発!」朝香 敬子
4月…新高徳〜大桑：入賞「初めての桜」飯笹 知春
5月…大谷向〜大桑：優秀賞「新緑眩しい風景に羽ばたく金色の鳳凰」裏山 秀人
6月…大谷向〜大桑：入賞「紫陽花の向こうを」内田 聡
7月…大桑〜新高徳：四季賞(夏)「極楽浄土」辻本 一夫
8月…鬼怒川温泉駅
9月…大桑〜大谷向：入賞「秋空の下を往く」岡山 正雄
10月…大桑〜大谷向：入賞「女峰山と共に」kabu-chan
11月…下今市駅
12月…東武ワールドスクウェア駅：入賞「ようこそメリークリスマス」鉄道楽の絆
《発売日》
2018年10月20日(土)〜 売切れ次第終了
《発売部数》
5,000部
《体裁》
B3判 縦 515mm x 横 364mm 13枚綴り 表紙＋各月
《価格》
800円（税込）
《発売箇所》
◎直売
・東武博物館
・東武商事駅売店(一部店舗を除く)
・東武線定期券うりば(一部定期券うりば除く)
・SL大樹車内販売
・CROSSBOOKS
・ファミリーマート (東武鉄道本社店、エキア北千住店、東武動物公園駅店、柏駅店、池袋駅西店)
・10月13日(土)、第25回「鉄道の日」記念イベント「YOKOHAMAトレインフェス
ティバル2018」第二会場(横浜ポルタ特設会場)の東武鉄道ブースで一部先行販売。
※10月14日(日)の「YOKOHAMAトレインフェスティバル2018」での先行発売はありません
◎通信販売
インター・ネット通販サイト「東武マーケットYahoo!店」
《2019年「東武鉄道カレンダー」》
今年の掲載写真。
表紙…500系(リバティ)：東武日光〜上今市
1月…C11 207(SL大樹)：大谷向〜大桑
2月…8000型：国谷〜壬生
3月…500系(リバティ)：浅草駅
4月…60000系：大宮公園〜大和田
5月…10030型：新古河〜栗橋
6月…50090型(TJライナー)：東松山〜高坂
7月…70000系：竹ノ塚〜西新井
8月…C11 207(SL大樹)：鬼怒川温泉駅
(第5回「東武鉄道のある風景」フォトコンテスト最優秀賞 白土千博氏の作品)
9月…20400型：安塚〜おもちゃのまち
10月…200型(りょうもう)：和戸〜久喜
11月…634型(スカイツリートレイン)：葛生〜多田
12月…100系(日光詣スペーシア)：幸手〜南栗橋
《発売日》
2018年10月6日(土)〜 売切れ次第終了
《発売部数》
9,000部
《体裁》
B3判 縦 515mm x 横 364mm 13枚綴り 表紙＋各月
《価格》
800円（税込）
《発売箇所》
◎直売
・東武博物館
・東武商事駅売店
・東武線定期券うりば(一部定期券うりば除く)
・特急「スペーシア」車内販売（浅草駅発着列車）
・CROSSBOOKS
・書泉グランデ
・旭屋書店船橋店
・旭屋書店新越谷店
・ファミリーマート (東武鉄道本社店、エキア北千住店、東武動物公園駅店、柏駅店、池袋駅西店)
・「第25回鉄道フェスティバル」みんてつ館 東武鉄道ブース (日比谷公園10月6日(土)・7日(日))
◎通信販売
住所、氏名、電話番号を明記のうえ、1,400円(カレンダー代800円+ 送料600円〈2部まで〉)の定額小為替か現金を下記まで送付ください。
〒131-0032 東京都墨田区東向島4-28-16 東武博物館「カレンダー」係
※なお、切手を送っていただいても受付できませんのでご了承ください。
※お客さまの個人情報は、カレンダー発送以外の目的で使用することはありません。
カレンダープレゼント
「東武鉄道カレンダー」の発売を記念して、抽選で30名様にこのカレンダーをプレゼント します。
※「SL大樹カレンダー」は対象外です
《応募方法》
“TOBU BomBo Kids”サイト上の応募フォームから応募してください。
※応募期間は、2018年10月9日(火)~10月22日(月)
※当選者の発表は、当選メール通知をもってかえられます。