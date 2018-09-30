東武 今年から「SL大樹カレンダー」も発売されます

お馴染み「東武鉄道カレンダー」も発売されます

《SL大樹カレンダー》

運行開始1周年記念「SL大樹運行開始1周年記念フォトコンテスト」の入賞 作品を中心に、鬼怒川線の四季に富んだ風景の中を走るSL大樹の写真を掲載しています。さらに2019年のSL大樹、DL大樹の運転日も記載。

《掲載内容》

入賞作品についてはタイトル・撮影者記載 ※敬称略

表紙…大桑駅周辺：最優秀賞「心地よく田園風景の中を駆ける」hibiki

1月…下今市駅：優秀賞 「勇壮なお見送り」南 輝明

2月…大桑〜大谷向：四季賞(冬)「故郷を思い出しながら」中川 正信

3月…大桑〜新高徳：入賞「いざ!出発!」朝香 敬子

4月…新高徳〜大桑：入賞「初めての桜」飯笹 知春

5月…大谷向〜大桑：優秀賞「新緑眩しい風景に羽ばたく金色の鳳凰」裏山 秀人

6月…大谷向〜大桑：入賞「紫陽花の向こうを」内田 聡

7月…大桑〜新高徳：四季賞(夏)「極楽浄土」辻本 一夫

8月…鬼怒川温泉駅

9月…大桑〜大谷向：入賞「秋空の下を往く」岡山 正雄

10月…大桑〜大谷向：入賞「女峰山と共に」kabu-chan

11月…下今市駅

12月…東武ワールドスクウェア駅：入賞「ようこそメリークリスマス」鉄道楽の絆

《発売日》

2018年10月20日(土)〜 売切れ次第終了

《発売部数》

5,000部

《体裁》

B3判 縦 515mm x 横 364mm 13枚綴り 表紙＋各月

《価格》

800円（税込）

《発売箇所》

◎直売

・東武博物館

・東武商事駅売店(一部店舗を除く)

・東武線定期券うりば(一部定期券うりば除く)

・SL大樹車内販売

・CROSSBOOKS

・ファミリーマート (東武鉄道本社店、エキア北千住店、東武動物公園駅店、柏駅店、池袋駅西店)

・10月13日(土)、第25回「鉄道の日」記念イベント「YOKOHAMAトレインフェス

ティバル2018」第二会場(横浜ポルタ特設会場)の東武鉄道ブースで一部先行販売。

※10月14日(日)の「YOKOHAMAトレインフェスティバル2018」での先行発売はありません

◎通信販売

インター・ネット通販サイト「東武マーケットYahoo!店」

《2019年「東武鉄道カレンダー」》

今年の掲載写真。

表紙…500系(リバティ)：東武日光〜上今市

1月…C11 207(SL大樹)：大谷向〜大桑

2月…8000型：国谷〜壬生

3月…500系(リバティ)：浅草駅

4月…60000系：大宮公園〜大和田

5月…10030型：新古河〜栗橋

6月…50090型(TJライナー)：東松山〜高坂

7月…70000系：竹ノ塚〜西新井

8月…C11 207(SL大樹)：鬼怒川温泉駅

(第5回「東武鉄道のある風景」フォトコンテスト最優秀賞 白土千博氏の作品)

9月…20400型：安塚〜おもちゃのまち

10月…200型(りょうもう)：和戸〜久喜

11月…634型(スカイツリートレイン)：葛生〜多田

12月…100系(日光詣スペーシア)：幸手〜南栗橋

《発売日》

2018年10月6日(土)〜 売切れ次第終了

《発売部数》

9,000部

《体裁》

B3判 縦 515mm x 横 364mm 13枚綴り 表紙＋各月

《価格》

800円（税込）

《発売箇所》

◎直売

・東武博物館

・東武商事駅売店

・東武線定期券うりば(一部定期券うりば除く)

・特急「スペーシア」車内販売（浅草駅発着列車）

・CROSSBOOKS

・書泉グランデ

・旭屋書店船橋店

・旭屋書店新越谷店

・ファミリーマート (東武鉄道本社店、エキア北千住店、東武動物公園駅店、柏駅店、池袋駅西店)

・「第25回鉄道フェスティバル」みんてつ館 東武鉄道ブース (日比谷公園10月6日(土)・7日(日))

◎通信販売

住所、氏名、電話番号を明記のうえ、1,400円(カレンダー代800円+ 送料600円〈2部まで〉)の定額小為替か現金を下記まで送付ください。

〒131-0032 東京都墨田区東向島4-28-16 東武博物館「カレンダー」係

※なお、切手を送っていただいても受付できませんのでご了承ください。

※お客さまの個人情報は、カレンダー発送以外の目的で使用することはありません。

カレンダープレゼント

「東武鉄道カレンダー」の発売を記念して、抽選で30名様にこのカレンダーをプレゼント します。

※「SL大樹カレンダー」は対象外です

《応募方法》

“TOBU BomBo Kids”サイト上の応募フォームから応募してください。

※応募期間は、2018年10月9日(火)~10月22日(月)

※当選者の発表は、当選メール通知をもってかえられます。