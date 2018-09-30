【福井国体1回戦】岩手が鹿児島との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、丸岡スポーツランド 人工芝グラウンド南コートで鹿児島県 vs 岩手県選抜成年男子の試合が行われました。
前半終了時点で、岩手は0点、鹿児島は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、鹿児島は岩手のゴールを割ることはできず、一方岩手は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、岩手は、1点差で鹿児島を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 鹿児島県

GK　1　伊東 倖希

DF　4　奥村 泰地

DF　5　宮内 真輝

DF　13　福森 勇太

MF　6　角野 光志朗

MF　10　樋口 雄太

MF　14　角野 翔汰

MF　15　田上 裕(C)

FW　8　根本 凌

FW　9　澤居 道

FW　11　岡田 浩平

GK　12　平田 皓太郎

DF　2　綿引 康

DF　3　濱口 功聖

MF　7　仙波 柊人

■ 岩手県選抜成年男子

GK　12　笠原 淳

DF　4　伊藤 仁也

DF　6　谷地 朝日

DF　8　太田代 飛鳥

MF　5　瀬戸 康平

MF　7　渡邊 翔

MF　9　久保 拓夢

MF　10　志村 大海

MF　11　中川 和彦

FW　14　伊藤 健太(C)

FW　15　清水 光

GK　1　石塚 亮

DF　2　田村 孝洋

DF　3　弘津 拓真

MF　13　阿部 亮太

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