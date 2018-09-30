【福井国体1回戦】岩手が鹿児島との一進一退を制す

福井国体1回戦は9月30日 (日)、丸岡スポーツランド 人工芝グラウンド南コートで鹿児島県 vs 岩手県選抜成年男子の試合が行われました。
前半終了時点で、岩手は0点、鹿児島は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、鹿児島は岩手のゴールを割ることはできず、一方岩手は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、岩手は、1点差で鹿児島を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 鹿児島県
GK 1 伊東 倖希
DF 4 奥村 泰地
DF 5 宮内 真輝
DF 13 福森 勇太
MF 6 角野 光志朗
MF 10 樋口 雄太
MF 14 角野 翔汰
MF 15 田上 裕(C)
FW 8 根本 凌
FW 9 澤居 道
FW 11 岡田 浩平
GK 12 平田 皓太郎
DF 2 綿引 康
DF 3 濱口 功聖
MF 7 仙波 柊人
■ 岩手県選抜成年男子
GK 12 笠原 淳
DF 4 伊藤 仁也
DF 6 谷地 朝日
DF 8 太田代 飛鳥
MF 5 瀬戸 康平
MF 7 渡邊 翔
MF 9 久保 拓夢
MF 10 志村 大海
MF 11 中川 和彦
FW 14 伊藤 健太(C)
FW 15 清水 光
GK 1 石塚 亮
DF 2 田村 孝洋
DF 3 弘津 拓真
MF 13 阿部 亮太