【福井国体1回戦】岩手が鹿児島との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、丸岡スポーツランド 人工芝グラウンド南コートで鹿児島県 vs 岩手県選抜成年男子の試合が行われました。

前半終了時点で、岩手は0点、鹿児島は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、鹿児島は岩手のゴールを割ることはできず、一方岩手は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、岩手は、1点差で鹿児島を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 鹿児島県

GK 1 伊東 倖希

DF 4 奥村 泰地

DF 5 宮内 真輝

DF 13 福森 勇太

MF 6 角野 光志朗

MF 10 樋口 雄太

MF 14 角野 翔汰

MF 15 田上 裕(C)

FW 8 根本 凌

FW 9 澤居 道

FW 11 岡田 浩平

GK 12 平田 皓太郎

DF 2 綿引 康

DF 3 濱口 功聖

MF 7 仙波 柊人

■ 岩手県選抜成年男子

GK 12 笠原 淳

DF 4 伊藤 仁也

DF 6 谷地 朝日

DF 8 太田代 飛鳥

MF 5 瀬戸 康平

MF 7 渡邊 翔

MF 9 久保 拓夢

MF 10 志村 大海

MF 11 中川 和彦

FW 14 伊藤 健太(C)

FW 15 清水 光

GK 1 石塚 亮

DF 2 田村 孝洋

DF 3 弘津 拓真

MF 13 阿部 亮太