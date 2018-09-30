【福井国体1回戦】徳島が攻防の末、福井から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、丸岡スポーツランド サッカー場で徳島県選抜少年男子 vs 福井県選抜少年男子の試合が行われました。
徳島は福井を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、徳島、福井共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは徳島の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、徳島は、1点差で福井を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 徳島県選抜少年男子

GK　1　米田 世波（2年）

DF　2　田内 悠貴（2年）

DF　4　前田 俊（1年）

DF　5　森田 蓮（1年）

DF　6　川人 太陽（2年）

MF　7　澤崎 凌大（2年）(C)

MF　8　豊福 直人（2年）

MF　9　紙元 大翔（2年）

MF　10　森田 凜（2年）

MF　11　光藤 海晴（1年）

MF　14　藤田 樹（1年）

GK　12　高橋 想（1年）

DF　3　河野 陸（1年）

DF　13　小林 洸翔（中３）

MF　16　橋本 空新（1年）

FW　15　前川 泰聖（1年）

■ 福井県選抜少年男子

GK　1　松井 優音（1年）

DF　2　植松 瑠聖（2年）

DF　3　飯田 晃明（1年）

DF　4　布施 英也（2年）(C)

DF　15　遠藤 悠生（2年）

MF　6　三宅 広士（1年）

MF　7　野田 康祐（1年）

MF　8　中村 晃大（1年）

MF　9　川中 浩夢（1年）

MF　13　柳谷 亜再飛(1年)

FW　10　小谷 武哉（1年）

GK　16　新宅 翔太（1年）

DF　5　岡田 祥吾（1年）

FW　11　河上 英瑞（1年）

FW　12　笠嶋 凛（2年）

FW　14　田中 佑樹（2年）

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