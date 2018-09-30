【福井国体1回戦】徳島が攻防の末、福井から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、丸岡スポーツランド サッカー場で徳島県選抜少年男子 vs 福井県選抜少年男子の試合が行われました。

徳島は福井を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、徳島、福井共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは徳島の方であった。

最終スコアは2 - 1となり、徳島は、1点差で福井を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 徳島県選抜少年男子

GK 1 米田 世波（2年）

DF 2 田内 悠貴（2年）

DF 4 前田 俊（1年）

DF 5 森田 蓮（1年）

DF 6 川人 太陽（2年）

MF 7 澤崎 凌大（2年）(C)

MF 8 豊福 直人（2年）

MF 9 紙元 大翔（2年）

MF 10 森田 凜（2年）

MF 11 光藤 海晴（1年）

MF 14 藤田 樹（1年）

GK 12 高橋 想（1年）

DF 3 河野 陸（1年）

DF 13 小林 洸翔（中３）

MF 16 橋本 空新（1年）

FW 15 前川 泰聖（1年）

■ 福井県選抜少年男子

GK 1 松井 優音（1年）

DF 2 植松 瑠聖（2年）

DF 3 飯田 晃明（1年）

DF 4 布施 英也（2年）(C)

DF 15 遠藤 悠生（2年）

MF 6 三宅 広士（1年）

MF 7 野田 康祐（1年）

MF 8 中村 晃大（1年）

MF 9 川中 浩夢（1年）

MF 13 柳谷 亜再飛(1年)

FW 10 小谷 武哉（1年）

GK 16 新宅 翔太（1年）

DF 5 岡田 祥吾（1年）

FW 11 河上 英瑞（1年）

FW 12 笠嶋 凛（2年）

FW 14 田中 佑樹（2年）