【福井国体1回戦】千葉が京都を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、テクノポート福井総合公園 芝生広場で千葉県選抜少年男子 vs 京都府選抜少年男子の試合が行われました。

前半、千葉は試合を有利に進め、京都からリードを奪う展開。

前半終了時点で、千葉は1点、京都は0点となる。

後半に入り、京都は千葉のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、千葉は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、千葉は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 千葉県選抜少年男子

GK 1 倉田 一唯（2年）

DF 4 前田 大地（1年）

DF 8 藤本 隼斗（2年）(C)

DF 15 木村 哲大（1年）

MF 5 畑 大雅（2年）

MF 6 揖斐 俊斗（1年）

MF 7 戸田 伊吹（1年）

MF 11 佐久間 賢飛(1年)

MF 13 井上 凱斗（1年）

FW 9 清水 勇貴（1年）

FW 10 田村 蒼生（1年）

GK 12 味坂 佳利偉(1年)

DF 2 宇賀 凜（2年）

MF 3 齋藤 騎斗（1年）

FW 14 小林 智輝（1年）

FW 16 本吉 利安（2年）

■ 京都府選抜少年男子

GK 12 前田 宙杜（1年）

DF 2 有働 夢叶（1年）

DF 3 木邨 優人（1年）

DF 4 新谷 聖都（1年）

DF 5 中野 晃弥（1年）

MF 6 上野 剛（1年）

MF 10 川島 功奨（1年）(C)

MF 14 遠山 悠希（中３）

MF 15 津田 向陽（1年）

FW 9 阪上 天政（1年）

FW 11 西野 太陽（1年）

GK 1 小林 大志郎(1年)

DF 13 永井 友也（1年）

DF 16 金沢 一矢（1年）

MF 7 中川 樹（1年）

MF 8 小山 凌（1年）