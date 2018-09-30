【福井国体1回戦】千葉が京都を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、テクノポート福井総合公園 芝生広場で千葉県選抜少年男子 vs 京都府選抜少年男子の試合が行われました。
前半、千葉は試合を有利に進め、京都からリードを奪う展開。
前半終了時点で、千葉は1点、京都は0点となる。
後半に入り、京都は千葉のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、千葉は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、千葉は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 千葉県選抜少年男子

GK　1　倉田 一唯（2年）

DF　4　前田 大地（1年）

DF　8　藤本 隼斗（2年）(C)

DF　15　木村 哲大（1年）

MF　5　畑 大雅（2年）

MF　6　揖斐 俊斗（1年）

MF　7　戸田 伊吹（1年）

MF　11　佐久間 賢飛(1年)

MF　13　井上 凱斗（1年）

FW　9　清水 勇貴（1年）

FW　10　田村 蒼生（1年）

GK　12　味坂 佳利偉(1年)

DF　2　宇賀 凜（2年）

MF　3　齋藤 騎斗（1年）

FW　14　小林 智輝（1年）

FW　16　本吉 利安（2年）

■ 京都府選抜少年男子

GK　12　前田 宙杜（1年）

DF　2　有働 夢叶（1年）

DF　3　木邨 優人（1年）

DF　4　新谷 聖都（1年）

DF　5　中野 晃弥（1年）

MF　6　上野 剛（1年）

MF　10　川島 功奨（1年）(C)

MF　14　遠山 悠希（中３）

MF　15　津田 向陽（1年）

FW　9　阪上 天政（1年）

FW　11　西野 太陽（1年）

GK　1　小林 大志郎(1年)

DF　13　永井 友也（1年）

DF　16　金沢 一矢（1年）

MF　7　中川 樹（1年）

MF　8　小山 凌（1年）

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami