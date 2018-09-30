【福井国体1回戦】東京が和歌山との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、三国運動公園 人工芝グラウンドで和歌山県選抜成年男子 vs 東京都選抜成年男子の試合が行われました。

前半終了時点で、東京は0点、和歌山は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、和歌山は東京のゴールを割ることはできず、一方東京は好機を活かし得点しました。

最終スコアは1 - 0となり、東京は、1点差で和歌山を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 和歌山県選抜成年男子

GK 1 池上 尚孝

DF 2 角南 裕太

DF 4 大阪 都馬

DF 6 柳田 佑也

MF 5 中舛 健人

MF 7 大北 啓介(C)

MF 8 高瀬 龍舞

MF 9 松野 大輝

MF 10 白方 淳也

MF 13 堀野 翔

FW 14 中島 健汰

GK 12 大森 圭悟

DF 3 松尾 瑛太

MF 15 矢澤 貴文

FW 11 土井 良太

■ 東京都選抜成年男子

GK 1 村下 将梧

DF 2 川越 勇治

DF 3 河野 哲志

DF 4 附木 雄也(C)

DF 5 井上 大

MF 6 山田 真己人

MF 7 堀田 稜

MF 8 山田 武典

MF 10 伊藤 光輝

MF 14 大森 淳

FW 9 飯島 秀教

GK 12 野津 幹陽

MF 13 平尾 柊人

FW 11 佐々木 陸

FW 15 堀 晃一朗

FW 16 岡元 思帆