【福井国体1回戦】東京が和歌山との一進一退を制す

福井国体1回戦は9月30日 (日)、三国運動公園 人工芝グラウンドで和歌山県選抜成年男子 vs 東京都選抜成年男子の試合が行われました。
前半終了時点で、東京は0点、和歌山は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、和歌山は東京のゴールを割ることはできず、一方東京は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、東京は、1点差で和歌山を降し、見事勝利です。
メンバー
■ 和歌山県選抜成年男子
GK 1 池上 尚孝
DF 2 角南 裕太
DF 4 大阪 都馬
DF 6 柳田 佑也
MF 5 中舛 健人
MF 7 大北 啓介(C)
MF 8 高瀬 龍舞
MF 9 松野 大輝
MF 10 白方 淳也
MF 13 堀野 翔
FW 14 中島 健汰
GK 12 大森 圭悟
DF 3 松尾 瑛太
MF 15 矢澤 貴文
FW 11 土井 良太
■ 東京都選抜成年男子
GK 1 村下 将梧
DF 2 川越 勇治
DF 3 河野 哲志
DF 4 附木 雄也(C)
DF 5 井上 大
MF 6 山田 真己人
MF 7 堀田 稜
MF 8 山田 武典
MF 10 伊藤 光輝
MF 14 大森 淳
FW 9 飯島 秀教
GK 12 野津 幹陽
MF 13 平尾 柊人
FW 11 佐々木 陸
FW 15 堀 晃一朗
FW 16 岡元 思帆