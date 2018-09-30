【福井国体1回戦】東京が和歌山との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、三国運動公園 人工芝グラウンドで和歌山県選抜成年男子 vs 東京都選抜成年男子の試合が行われました。
前半終了時点で、東京は0点、和歌山は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、和歌山は東京のゴールを割ることはできず、一方東京は好機を活かし得点しました。
最終スコアは1 - 0となり、東京は、1点差で和歌山を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ 和歌山県選抜成年男子

GK　1　池上 尚孝

DF　2　角南 裕太

DF　4　大阪 都馬

DF　6　柳田 佑也

MF　5　中舛 健人

MF　7　大北 啓介(C)

MF　8　高瀬 龍舞

MF　9　松野 大輝

MF　10　白方 淳也

MF　13　堀野 翔

FW　14　中島 健汰

GK　12　大森 圭悟

DF　3　松尾 瑛太

MF　15　矢澤 貴文

FW　11　土井 良太

■ 東京都選抜成年男子

GK　1　村下 将梧

DF　2　川越 勇治

DF　3　河野 哲志

DF　4　附木 雄也(C)

DF　5　井上 大

MF　6　山田 真己人

MF　7　堀田 稜

MF　8　山田 武典

MF　10　伊藤 光輝

MF　14　大森 淳

FW　9　飯島 秀教

GK　12　野津 幹陽

MF　13　平尾 柊人

FW　11　佐々木 陸

FW　15　堀 晃一朗

FW　16　岡元 思帆

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