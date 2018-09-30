【福井国体1回戦】PK戦の末、大分が秋田から勝利！

福井国体1回戦は9月30日 (日)、テクノポート福井総合公園 スタジアムで大分県選抜成年男子 vs 秋田県選抜成年男子の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスでPK戦に突入！
PK(4-2)で大分県選抜が制し、勝利！
メンバー
■ 大分県選抜成年男子
GK 1 姫野 昂志
DF 2 坂本 和哉
DF 4 西村 大吾
DF 5 清水 大輔(C)
DF 13 塚田 翔悟
MF 3 永冨 誠也
MF 6 福島 新太
MF 8 篠原 宏仁
MF 14 西室 隆規
FW 10 利根 瑠偉
FW 11 中西 倫也
GK 12 西岡 佑馬
DF 16 堀内 省吾
MF 15 中野 匠
FW 7 鍔田 有馬
FW 9 東海林 佑飛
■ 秋田県選抜成年男子
GK 1 安田 健太
DF 2 菅原 一成
DF 4 鈴木 泰裕
DF 5 木内 瑛(C)
MF 3 小玉 翼
MF 6 土屋 健太
MF 7 齋藤 誠
MF 8 斎藤 純平
MF 9 菅原 嵩
MF 14 鎌田 一平
FW 10 富樫 豪
GK 12 加藤 直也
DF 16 岩澤 勇也
MF 11 土田 真之
MF 15 伊藤 重紀
FW 13 目黒 貴大