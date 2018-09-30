【福井国体1回戦】PK戦の末、大分が秋田から勝利！

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、テクノポート福井総合公園 スタジアムで大分県選抜成年男子 vs 秋田県選抜成年男子の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスでPK戦に突入！

PK(4-2)で大分県選抜が制し、勝利！

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メンバー

■ 大分県選抜成年男子

GK　1　姫野 昂志

DF　2　坂本 和哉

DF　4　西村 大吾

DF　5　清水 大輔(C)

DF　13　塚田 翔悟

MF　3　永冨 誠也

MF　6　福島 新太

MF　8　篠原 宏仁

MF　14　西室 隆規

FW　10　利根 瑠偉

FW　11　中西 倫也

GK　12　西岡 佑馬

DF　16　堀内 省吾

MF　15　中野 匠

FW　7　鍔田 有馬

FW　9　東海林 佑飛

■ 秋田県選抜成年男子

GK　1　安田 健太

DF　2　菅原 一成

DF　4　鈴木 泰裕

DF　5　木内 瑛(C)

MF　3　小玉 翼

MF　6　土屋 健太

MF　7　齋藤 誠

MF　8　斎藤 純平

MF　9　菅原 嵩

MF　14　鎌田 一平

FW　10　富樫 豪

GK　12　加藤 直也

DF　16　岩澤 勇也

MF　11　土田 真之

MF　15　伊藤 重紀

FW　13　目黒 貴大

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