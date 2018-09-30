【福井国体1回戦】PK戦の末、大分が秋田から勝利！

サッカー 試合サマリー

福井国体1回戦は9月30日 (日)、テクノポート福井総合公園 スタジアムで大分県選抜成年男子 vs 秋田県選抜成年男子の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスでPK戦に突入！

PK(4-2)で大分県選抜が制し、勝利！

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メンバー

■ 大分県選抜成年男子

GK 1 姫野 昂志

DF 2 坂本 和哉

DF 4 西村 大吾

DF 5 清水 大輔(C)

DF 13 塚田 翔悟

MF 3 永冨 誠也

MF 6 福島 新太

MF 8 篠原 宏仁

MF 14 西室 隆規

FW 10 利根 瑠偉

FW 11 中西 倫也

GK 12 西岡 佑馬

DF 16 堀内 省吾

MF 15 中野 匠

FW 7 鍔田 有馬

FW 9 東海林 佑飛

■ 秋田県選抜成年男子

GK 1 安田 健太

DF 2 菅原 一成

DF 4 鈴木 泰裕

DF 5 木内 瑛(C)

MF 3 小玉 翼

MF 6 土屋 健太

MF 7 齋藤 誠

MF 8 斎藤 純平

MF 9 菅原 嵩

MF 14 鎌田 一平

FW 10 富樫 豪

GK 12 加藤 直也

DF 16 岩澤 勇也

MF 11 土田 真之

MF 15 伊藤 重紀

FW 13 目黒 貴大