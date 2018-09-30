台風２４号、福井は鉄道運休相次ぐ

台風２４号の影響で、列車の運行が終了し閑散とするＪＲ福井駅構内＝３０日午後５時１０分ごろ、福井県福井市

台風２４号の接近に伴い、福井県内の鉄道は９月３０日、運転取り止めが相次いでいる。

ＪＲ西日本によると、特急サンダーバード下りは、１５号（午前１０時１２分大阪発和倉温泉行きの一部区間）以降の全列車計１９本を運休。上りは８２号（午前９時２０分金沢発大阪行き）以降の全列車１８本を取り止める。

しらさぎの上りは５８号（午前１０時４８分金沢発米原行き）以降のすべての列車１２本を運休。下りは５３号（午前１１時５６分米原発金沢行き）以降の取り止めた。

えちぜん鉄道、福井鉄道もおおむね午後２時以降で列車を運休する。

えちぜん鉄道、福井鉄道の最終列車は次の通り。

◇えちぜん鉄道 【勝山永平寺線下り福井発勝山行き】 ・福井駅午後１時５５分発

【三国芦原線下り福井発三国港行き】 ・福井駅午後２時９分発

【勝山永平寺線上り勝山発福井行き】 ・勝山駅午後３時２０分発

【三国芦原線上り三国港発福井行き】 ・三国港駅午後３時９分発

〈フェニックス田原町ライン（福井鉄道相互乗り入れ便）〉 【越前武生発（田原町経由）鷲塚針原行き】 ・越前武生駅午後２時１２分発

【鷲塚針原発（田原町経由）越前武生行き】 ・鷲塚針原駅午後２時４９分発

◇福井鉄道 【福井方面行】 越前武生駅午後２時５５分発 普通列車

【武生方面行】 田原町駅発午後２時５４分発 普通列車