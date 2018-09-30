【日本ハンドボールリーグ男子2週目】北陸電力がトヨタ自動車を破る

日本ハンドボールリーグ男子は9月30日 (日)、刈谷市体育館で北陸電力 vs トヨタ自動車東日本の試合が行われた。前半を北陸電力 10 - 11 トヨタ自動車で折り返し、最終スコアを北陸電力が29 - 24でトヨタ自動車を降して、5点差での見事な勝利となった。
メンバー
■ 北陸電力
GK 1 岩永 龍哉
LW 2 手塚 優斗
LB 3 藤坂 知輝
LB 4 大島 幸人
LW 5 久保 博貴
RW 6 松島 良明
LB 7 須坂 佳祐
RW 8 髙森 翔太
RB 9 宮田 起成
CB 11 池上 直輝
GK 12 矢作 元
PV 13 大橋 慶
LB 14 久郷 駿
GK 16 家田 幹太
PV 17 新谷 恵介
PV 21 中山 大旗
LB 22 筒井 亮喜
LW 23 成田 有智
LB 27 竹内 功
LB 30 川島 悠太郎
PV 33 西片 聖
LB 43 銘苅 淳
■ トヨタ自動車東日本
LB 2 濵口 直大
LB 3 郷古 和之
PV 5 遠山 賢治
CB 6 川端 勝茂
LW 7 河内 喜則
RW 9 吉田 翔太
CB 10 玉井 宏章
PV 11 楳木 武士
GK 12 関口 勝志
LW 13 桑名 茂雄
CB 14 佐藤 立盛
PV 15 野間 祐希
GK 16 西出 克巳
RW 17 崎前 健治
LB 18 上野 承太
RB 19 堤 由貴
RB 20 藤村 勇希
LB 21 西山 尚希