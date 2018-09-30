【日本ハンドボールリーグ男子2週目】北陸電力がトヨタ自動車を破る

ハンドボール 試合サマリー

日本ハンドボールリーグ男子は9月30日 (日)、刈谷市体育館で北陸電力 vs トヨタ自動車東日本の試合が行われた。前半を北陸電力 10 - 11 トヨタ自動車で折り返し、最終スコアを北陸電力が29 - 24でトヨタ自動車を降して、5点差での見事な勝利となった。

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メンバー

■ 北陸電力

GK　1　岩永 龍哉

LW　2　手塚 優斗

LB　3　藤坂 知輝

LB　4　大島 幸人

LW　5　久保 博貴

RW　6　松島 良明

LB　7　須坂 佳祐

RW　8　髙森 翔太

RB　9　宮田 起成

CB　11　池上 直輝

GK　12　矢作 元

PV　13　大橋 慶

LB　14　久郷 駿

GK　16　家田 幹太

PV　17　新谷 恵介

PV　21　中山 大旗

LB　22　筒井 亮喜

LW　23　成田 有智

LB　27　竹内 功

LB　30　川島 悠太郎

PV　33　西片 聖

LB　43　銘苅 淳

■ トヨタ自動車東日本

LB　2　濵口 直大

LB　3　郷古 和之

PV　5　遠山 賢治

CB　6　川端 勝茂

LW　7　河内 喜則

RW　9　吉田 翔太

CB　10　玉井 宏章

PV　11　楳木 武士

GK　12　関口 勝志

LW　13　桑名 茂雄

CB　14　佐藤 立盛

PV　15　野間 祐希

GK　16　西出 克巳

RW　17　崎前 健治

LB　18　上野 承太

RB　19　堤 由貴

RB　20　藤村 勇希

LB　21　西山 尚希

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