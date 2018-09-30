【日本ハンドボールリーグ男子2週目】北陸電力がトヨタ自動車を破る

ハンドボール 試合サマリー

日本ハンドボールリーグ男子は9月30日 (日)、刈谷市体育館で北陸電力 vs トヨタ自動車東日本の試合が行われた。前半を北陸電力 10 - 11 トヨタ自動車で折り返し、最終スコアを北陸電力が29 - 24でトヨタ自動車を降して、5点差での見事な勝利となった。

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メンバー

■ 北陸電力

GK 1 岩永 龍哉

LW 2 手塚 優斗

LB 3 藤坂 知輝

LB 4 大島 幸人

LW 5 久保 博貴

RW 6 松島 良明

LB 7 須坂 佳祐

RW 8 髙森 翔太

RB 9 宮田 起成

CB 11 池上 直輝

GK 12 矢作 元

PV 13 大橋 慶

LB 14 久郷 駿

GK 16 家田 幹太

PV 17 新谷 恵介

PV 21 中山 大旗

LB 22 筒井 亮喜

LW 23 成田 有智

LB 27 竹内 功

LB 30 川島 悠太郎

PV 33 西片 聖

LB 43 銘苅 淳

■ トヨタ自動車東日本

LB 2 濵口 直大

LB 3 郷古 和之

PV 5 遠山 賢治

CB 6 川端 勝茂

LW 7 河内 喜則

RW 9 吉田 翔太

CB 10 玉井 宏章

PV 11 楳木 武士

GK 12 関口 勝志

LW 13 桑名 茂雄

CB 14 佐藤 立盛

PV 15 野間 祐希

GK 16 西出 克巳

RW 17 崎前 健治

LB 18 上野 承太

RB 19 堤 由貴

RB 20 藤村 勇希

LB 21 西山 尚希