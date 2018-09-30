【J3第25節】琉球が攻防の末、沼津から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月30日 (日)、愛鷹広域公園多目的競技場でアスルクラロ沼津 vs FC琉球の試合が行われました。

琉球は沼津を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、琉球、沼津共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのは琉球の方であった。

最終スコアは4 - 1となり、琉球は、3点もの大差をつけ、沼津を降しての勝利です。

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メンバー

■ アスルクラロ沼津

GK 16 牲川 歩見

DF 21 熱川 徳政

DF 22 徳武 正之

DF 3 藤原 拓也

DF 24 砂森 和也

MF 17 太田 一輝

MF 7 谷口 智紀

MF 14 普光院 誠

FW 50 染矢 一樹

FW 10 青木 翔大

FW 29 畑 潤基

GK 1 福留 健吾

DF 2 藤嵜 智貴

DF 18 尾崎 瑛一郎

MF 6 沓掛 勇太

MF 11 前澤 甲気

FW 19 石田 雅俊

FW 26 岡 佳樹

■ FC琉球

GK 1 朴 一圭

DF 3 西岡 大志

DF 2 増谷 幸祐

DF 22 瀧澤 修平

DF 5 徳元 悠平

MF 8 小松 駿太

MF 9 富樫 佑太

MF 13 中川 風希

MF 16 枝本 雄一郎

MF 10 富所 悠

FW 11 播戸 竜二

GK 17 積田 景介

DF 23 屋宮 大地

MF 4 知念 雄太朗

MF 7 朴 利基

MF 14 上門 知樹

FW 15 和田 凌

スタッツ

沼津琉球CK数16PK数00オフサイド数17シュート数714直接FK数911警告数20退場数00間接FK数17