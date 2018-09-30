【J3第25節】琉球が攻防の末、沼津から逃げ切る

J3リーグ第25節は9月30日 (日)、愛鷹広域公園多目的競技場でアスルクラロ沼津 vs FC琉球の試合が行われました。
琉球は沼津を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、琉球、沼津共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは琉球の方であった。
最終スコアは4 - 1となり、琉球は、3点もの大差をつけ、沼津を降しての勝利です。
メンバー
■ アスルクラロ沼津
GK 16 牲川 歩見
DF 21 熱川 徳政
DF 22 徳武 正之
DF 3 藤原 拓也
DF 24 砂森 和也
MF 17 太田 一輝
MF 7 谷口 智紀
MF 14 普光院 誠
FW 50 染矢 一樹
FW 10 青木 翔大
FW 29 畑 潤基
GK 1 福留 健吾
DF 2 藤嵜 智貴
DF 18 尾崎 瑛一郎
MF 6 沓掛 勇太
MF 11 前澤 甲気
FW 19 石田 雅俊
FW 26 岡 佳樹
■ FC琉球
GK 1 朴 一圭
DF 3 西岡 大志
DF 2 増谷 幸祐
DF 22 瀧澤 修平
DF 5 徳元 悠平
MF 8 小松 駿太
MF 9 富樫 佑太
MF 13 中川 風希
MF 16 枝本 雄一郎
MF 10 富所 悠
FW 11 播戸 竜二
GK 17 積田 景介
DF 23 屋宮 大地
MF 4 知念 雄太朗
MF 7 朴 利基
MF 14 上門 知樹
FW 15 和田 凌
スタッツ
沼津琉球CK数16PK数00オフサイド数17シュート数714直接FK数911警告数20退場数00間接FK数17