【J3第25節】琉球が攻防の末、沼津から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第25節は9月30日 (日)、愛鷹広域公園多目的競技場でアスルクラロ沼津 vs FC琉球の試合が行われました。
琉球は沼津を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、琉球、沼津共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのは琉球の方であった。
最終スコアは4 - 1となり、琉球は、3点もの大差をつけ、沼津を降しての勝利です。

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メンバー

■ アスルクラロ沼津

GK　16　牲川　歩見
DF　21　熱川　徳政
DF　22　徳武　正之
DF　3　藤原　拓也
DF　24　砂森　和也
MF　17　太田　一輝
MF　7　谷口　智紀
MF　14　普光院　誠
FW　50　染矢　一樹
FW　10　青木　翔大
FW　29　畑　潤基

GK　1　福留　健吾
DF　2　藤嵜　智貴
DF　18　尾崎　瑛一郎
MF　6　沓掛　勇太
MF　11　前澤　甲気
FW　19　石田　雅俊
FW　26　岡　佳樹

■ FC琉球

GK　1　朴　一圭
DF　3　西岡　大志
DF　2　増谷　幸祐
DF　22　瀧澤　修平
DF　5　徳元　悠平
MF　8　小松　駿太
MF　9　富樫　佑太
MF　13　中川　風希
MF　16　枝本　雄一郎
MF　10　富所　悠
FW　11　播戸　竜二

GK　17　積田　景介
DF　23　屋宮　大地
MF　4　知念　雄太朗
MF　7　朴　利基
MF　14　上門　知樹
FW　15　和田　凌

スタッツ

沼津琉球CK数16PK数00オフサイド数17シュート数714直接FK数911警告数20退場数00間接FK数17

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