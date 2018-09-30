首都圏JR各線、きょう9月30日 運転見合わせ発生＿台風24号接近【14時07分更新】

JR東日本は、台風24号の接近にともない、9月30日夕方以降、首都圏エリアの各線区で、列車の運転を順次見合わせる。
9月30日 14時07分現在の「運転見合わせ」関連表示については下記のとおり。
【山手線】＿＿＿＿＿＿
◆山手線
12時41分 配信
山手線をはじめとする首都圏の各線は、台風接近の影響で、２０時頃から終日運転を見合わせます。
【中央方面】＿＿＿＿＿＿
◆中央線快速電車
13時5分 配信
中央線快速電車は、台風接近の影響で、１７時以降運転本数を減らして運転します。２０時以降終日運転を見合わせます。
◆中央本線
13時5分 配信
中央本線は、台風接近の影響で、高尾～小淵沢駅間で１７時以降終日運転を見合わせます。
◆五日市線
13時5分 配信
五日市線は、台風接近の影響で、１７時以降運転本数を減らして運転します。２０時以降終日運転を見合わせます。
◆青梅線
13時5分 配信
青梅線は、台風接近の影響で、１７時以降運転本数を減らして運転します。２０時以降終日運転を見合わせます。
【常磐方面】＿＿＿＿＿＿
◆水郡線
13時45分 配信
水郡線は、台風接近の影響で、２０時以降上下線で終日運転を見合わせます。
◆水戸線
13時45分 配信
水戸線は、台風接近の影響で、２０時以降上下線で終日運転を見合わせます。
【東北・高崎方面】＿＿＿＿＿＿
◆上越線
13時45分 配信
上越線は、台風接近の影響で、高崎～水上駅間で２０時以降終日運転を見合わせます。
◆信越本線
13時45分 配信
信越本線は、台風接近の影響で、高崎～横川駅間で２０時以降終日運転を見合わせます。
◆吾妻線
13時45分 配信
吾妻線は、台風接近の影響で、２０時以降終日運転を見合わせます。
◆八高線
13時45分 配信
八高線は、台風接近の影響で、高崎～高麗川駅間で２０時以降終日運転を見合わせます。
◆八高線
13時5分 配信
八高線は、台風接近の影響で、八王子～高麗川駅間で１７時以降運転本数を減らして運転します。２０時以降終日運転を見合わせます。
◆両毛線
13時45分 配信
両毛線は、台風接近の影響で、２０時以降終日運転を見合わせます。
【総武方面】＿＿＿＿＿＿
◆総武本線
13時15分 配信
総武本線は、台風接近の影響で、上下線で２０時以降終日運転を見合わせます。
◆京葉線
12時41分 配信
京葉線は、台風接近の影響で、１８時頃から終日運転を見合わせます。
◆内房線
12時17分 配信 更新履歴
内房線は、台風の影響で、館山～安房鴨川駅間の上下線で終日運転を見合わせます。
◆鹿島線
13時15分 配信
鹿島線は、台風接近の影響で、佐原～鹿島神宮駅間の上下線で２０時以降終日運転を見合わせます。
◆久留里線
7時7分 配信
久留里線は、台風の影響で、上下線で運転を見合わせています。運転再開見込は立っていません。