首都圏JR各線、きょう9月30日 運転見合わせ発生＿台風24号接近【14時07分更新】

JR東日本は、台風24号の接近にともない、9月30日夕方以降、首都圏エリアの各線区で、列車の運転を順次見合わせる。

＜JR東日本関東エリア運行情報＞

9月30日 14時07分現在の「運転見合わせ」関連表示については下記のとおり。

【山手線】＿＿＿＿＿＿

◆山手線

12時41分 配信

山手線をはじめとする首都圏の各線は、台風接近の影響で、２０時頃から終日運転を見合わせます。

【中央方面】＿＿＿＿＿＿

◆中央線快速電車

13時5分 配信

中央線快速電車は、台風接近の影響で、１７時以降運転本数を減らして運転します。２０時以降終日運転を見合わせます。

◆中央本線

13時5分 配信

中央本線は、台風接近の影響で、高尾～小淵沢駅間で１７時以降終日運転を見合わせます。

◆五日市線

13時5分 配信

五日市線は、台風接近の影響で、１７時以降運転本数を減らして運転します。２０時以降終日運転を見合わせます。

◆青梅線

13時5分 配信

青梅線は、台風接近の影響で、１７時以降運転本数を減らして運転します。２０時以降終日運転を見合わせます。

【常磐方面】＿＿＿＿＿＿

◆水郡線

13時45分 配信

水郡線は、台風接近の影響で、２０時以降上下線で終日運転を見合わせます。

◆水戸線

13時45分 配信

水戸線は、台風接近の影響で、２０時以降上下線で終日運転を見合わせます。

【東北・高崎方面】＿＿＿＿＿＿

◆上越線

13時45分 配信

上越線は、台風接近の影響で、高崎～水上駅間で２０時以降終日運転を見合わせます。

◆信越本線

13時45分 配信

信越本線は、台風接近の影響で、高崎～横川駅間で２０時以降終日運転を見合わせます。

◆吾妻線

13時45分 配信

吾妻線は、台風接近の影響で、２０時以降終日運転を見合わせます。

◆八高線

13時45分 配信

八高線は、台風接近の影響で、高崎～高麗川駅間で２０時以降終日運転を見合わせます。

◆八高線

13時5分 配信

八高線は、台風接近の影響で、八王子～高麗川駅間で１７時以降運転本数を減らして運転します。２０時以降終日運転を見合わせます。

◆両毛線

13時45分 配信

両毛線は、台風接近の影響で、２０時以降終日運転を見合わせます。

【総武方面】＿＿＿＿＿＿

◆総武本線

13時15分 配信

総武本線は、台風接近の影響で、上下線で２０時以降終日運転を見合わせます。

◆京葉線

12時41分 配信

京葉線は、台風接近の影響で、１８時頃から終日運転を見合わせます。

◆内房線

12時17分 配信 更新履歴

内房線は、台風の影響で、館山～安房鴨川駅間の上下線で終日運転を見合わせます。

◆鹿島線

13時15分 配信

鹿島線は、台風接近の影響で、佐原～鹿島神宮駅間の上下線で２０時以降終日運転を見合わせます。

◆久留里線

7時7分 配信

久留里線は、台風の影響で、上下線で運転を見合わせています。運転再開見込は立っていません。